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Все про:Єрмак Андрій (121) Гончарук_Олексій (740)

 Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися в київському ресторані в неділю ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив журналіст Крістофер Міллер.

Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ 01Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ 02

"Розмова безумовно, серйозна, але ведеться тихими голосами. Нічого не чую", - розповів він.

Пізніше він додав: "Вони щойно закінчили розмову і пішли. Чув мало, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков

"Українська правда" опублікувала відео, як Єрмак і Гончарук залишають ресторан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178743
 
 
 Топ коментарі
 
Трагедия блядь, что население победило Народ, сука блядь жрите не обляпайтесь чумошники , скорбь.....
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Вот так, в ресторанчиках и забегаловках, и решается судьба страны.
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Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане

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а Сивуху чего не позвали в ресторан? Он тоже жрать хотел...
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При такій дирі у бюджеті Сивоху вони не прокормлять.
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но слышал имя Игоря Коломойского
Яхва! ...чы шо? *)

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Только в ресторане. А где ещё правильным пацанам тёрки тереть?
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Не ну конено лучше в пивнушке с полубомжами или в сельской столовой, да ну так народ точно устроит ну кто то вообще одобрит что бы они встретились в общественном туалете в соседних кабинках справляя параллельно нужду Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4215
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Ну да, ну да.. Если не ресторон, то остаётся только пивнуха. Действительно, какой тут выбор?
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Невже ви не відчуваєте свого жлобства?!
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Я не знаю что имеешь в виду я имел в виду что народ в основном завистливый и подлый и называются они хохлы а хохлы эито далеко не украинцы у них индивидуальный такого больше нет на планете штамп , что бы у соседа корова сдохла или моя хата с краю ничего не знаю и так далее, ты же в штатах у вас тоже камнями по автобусам лупят по своим землякам , как у нас в полтавской области
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И вообще чего тебя и ту ведану которая тебе поставила лайк, а сама в тени и не высовывается ,так это гребёт, живите себе и жируйте в своих странах и мне тут не указывайте я на своей земле, а вы гости, иначе пошлю на три буквы и пожелаю ....,я надеюсь понятно предварительно высказался, вы оба для меня ни кто и зовут вас ни как
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Я роджений і вирощений у Львові і ви для мене після 25 років на заході просто дикуни. Я у Львові кожного року і зараз переконаний, що нам треба просто мирно розійтись настільки ми різні.
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Там ровно столько же дебилов в процентах сколько и в народе, иначе жили бы как шведы или им подобные ,ну как то так
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Сам то за кого голосовал? Теперь этот вопрос ставит "народ" в тупик. Признаться стыдно, и начинают балалайку, я не ЗА, я был против, поэтому так получилось, теперь бы конечно нет, низачто...
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Это первое что пришло на ум прочитав заголовок, оказывается не только мне ))
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Шо-то Лёша нахохленный какой-то, как больной воробей.
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Каменное яйцо...кто моргнул- тот не премьер Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1362
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Вот так, в ресторанчиках и забегаловках, и решается судьба страны.
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даже при Януковиче как-то поприличнее было, дела такого уровня в кабаках не решались.
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Трагедия *****, что население победило Народ, **** ***** жрите не обляпайтесь чумошники , скорбь.....
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Эрдоган повторил подвиг зеленского.Не стреляет больше в кремлевское быдло Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ - Цензор.НЕТ 7247
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Романтична вечеря?
Потім в готель?
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я такое не додумался бы написать ибо нормальной ориентации, а у вас есть в таких отношениях опыт, раз так прогнозируете
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Вы часто встречаетесь с партнерами в кабаках тет-а-тет В преклонном возрасте Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6849
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В моїх коментах знаки питання стоять, тобто це не є прогнозуванням! Ну які з них гомосеки? Так собі, дилетант і кацапська прокладка в ролі тіньового преЗЄдента дуже зголодніли після...
Дуже перепрошую якщо вам сон перебив. 🤣😁😜
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А шо у Гончарука традиційна? Вони там майже всі якісь нетрадиційні підібралися. Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7452
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А вот про Гончарука он не говорил . Только про Ермака 😀😀😀
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Там ляшко обитает и посещать не безопасно Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4816
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что то у Гончарука печальное лицо, все поменяется кординально
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Потому что он ещё не успел на момент съёмки , а может и совсем трезвый ёжик и пьёт только микстуру Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 282
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Сочетание Приятное с Полезным , - А полезное Ли , это дело Времени.
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Во як, коханці зустрілися... ну повечеряли, а далі шо, до кого поїхали, чи на квартиру з'емну??))
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Тобто тепер посада прем'єр-міністра обговорюється в ресторані, а все вирішується іншими людьми. Оце вибрали нам керівників!🧐
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Решал не выбирали , но власть им отдали
КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ? 73 процента ?
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Вони вже роблять вигляд, що критикують владу і винуватець у них Порошенко.
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Скажи ну что у многих запал так екс президент Пётр Порошенко и на постой в каждой теме всё время намёки , вот это и есть недостаток украинского народа, так сказать подзыгивать и накалять обстановку, то есть раздувать из не родившейся мухи виртуального слоника , ну ведь ни кто Петра в данной ветке до твоего поста же не трогал ,трогают пока что в основном зелю ,не накручивай лишний раз народ и не в обиду ALI Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5036
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Это ресторан возле моста Патона?

Случайные прохожие там не ходят вечером
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А где? Из кабмина и ОП - туда добираться просто - вниз на набережную
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Ничего не слышал!? слышал мало((( Но слышал имя Игоря К!!!
БРАВО!)))))
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А шо ще робити неодруженим хлопцям у неділю ввечері?
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люди працуют,не мешайте им,они приведут нас к успеху,это однозначно!
это тот же кабак где гуляли слуги и беня
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И вот вопрос - может это видео отправить американцам: ШОБ лишили бабку Бондаренко американской визы , шоб рта своего пакостного не открывала и вСША к внукам не ездила
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А Вы до конца посмотрите
Сначала Герман( ни как не успокоится ) , потом Бондаренко
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Пока бубочкана горшке кушает манную кашку и готовится баиньки за его спиной устраивают сходняк
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Не трогайте БУБОЧКУ - он ещё не дорос до большой политики 😀😀😀
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Все понятно:
Гончарук написал "заявление по собственному желанию"... Игорь Валерьича.
Нет олигархов у власти, да зе-билы?

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Верховная Рада НЕ МОЖЕТ уволить Премьера.
Президент НЕ МОЖЕТ уволить Премьера.
А Игорь Валерьич МОЖЕТ!!!
Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5206

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Это , как понимать? Кто девушку ужинает, тот её и танцует ?
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поели, поговорили. всё нормально.
новость ни о чём.
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