 Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив журналіст Крістофер Міллер.
"Розмова безумовно, серйозна, але ведеться тихими голосами. Нічого не чую", - розповів він.
Пізніше він додав: "Вони щойно закінчили розмову і пішли. Чув мало, але чув ім'я Ігоря Коломойського".
"Українська правда" опублікувала відео, як Єрмак і Гончарук залишають ресторан.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
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а Сивуху чего не позвали в ресторан? Он тоже жрать хотел...
Яхва! ...чы шо? *)
Потім в готель?
Дуже перепрошую якщо вам сон перебив. 🤣😁😜
КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ? 73 процента ?
Случайные прохожие там не ходят вечером
БРАВО!)))))
это тот же кабак где гуляли слуги и беня
https://youtu.be/jaRl5EGow8E
Сначала Герман( ни как не успокоится ) , потом Бондаренко
Гончарук написал "заявление по собственному желанию"... Игорь Валерьича.
Нет олигархов у власти, да зе-билы?
Президент НЕ МОЖЕТ уволить Премьера.
А Игорь Валерьич МОЖЕТ!!!
новость ни о чём.