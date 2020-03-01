 Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС. ФОТО

Про це йдеться на сторінці 46-ї ОДШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Миколайович народився 31 січня 1979-го в Маріуполі та боронив рідний Донбас з 2018 року.

Вдома на нього чекали батьки, дружина та маленька дитина.

"Військовослужбовці 46-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава полеглому бійцю! Ми зробимо все можливе, аби його жертва не була марною!" - йдеться в повідомленні.

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