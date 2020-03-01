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 Події, Суспільство
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 Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС. ФОТО

Сьогодні, 1 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергій Руських.

Про це йдеться на сторінці 46-ї ОДШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Миколайович народився 31 січня 1979-го в Маріуполі та боронив рідний Донбас з 2018 року.

Вдома на нього чекали батьки, дружина та маленька дитина.

"Військовослужбовці 46-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава полеглому бійцю! Ми зробимо все можливе, аби його жертва не була марною!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС

Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС 01
Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178738
 
 
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Надо делать такие возмездия как турки, за каждого убитого нашего воина. Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС - Цензор.НЕТ 7600
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надо...
но выбрали трусливого шута...
не кому отдать приказ...
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Надо учится у турок как мстить за каждого убитого украинца. Но похоже ничтожное и трусливое Зе-чмо и дальше намерено заглядывать в очко пукину и искать там мира.
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Зеленая падла уже закончила войну в своей голове
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Если по-суркову, падлючему смерду, то это в такой способ нас ота сволота принуждает к братству.
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Парень с Донбасса.
Ну что, русские паскуды, начинайте рассказывать как "галицийские каратели приехали на русский Донбасс!".
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Руснявые петушки дохнут штабелями , в ответку за 33 погибших солдат ТУРЦИИ....Кремлёвский карлик молчит......Украинские войны гибнут каждый день.....
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