 Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС. ФОТО

Про це йдеться на сторінці 46-ї ОДШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сергій Миколайович народився 31 січня 1979-го в Маріуполі та боронив рідний Донбас з 2018 року.
Вдома на нього чекали батьки, дружина та маленька дитина.
"Військовослужбовці 46-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава полеглому бійцю! Ми зробимо все можливе, аби його жертва не була марною!" - йдеться в повідомленні.
но выбрали трусливого шута...
не кому отдать приказ...
Ну что, русские паскуды, начинайте рассказывать как "галицийские каратели приехали на русский Донбасс!".