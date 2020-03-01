 Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" інформує Цензор.НЕТ.
"Пілот турецького винищувача посилає росіян дуже ... таваріщ Верховний, абідна якось ... Де там наші відважні аси-сміливці?" - йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Туреччини заявили, що в Ідлібі збито два "Су-24" сил Асада. У відомстві стверджують, що літаки були збиті під час спроби атакувати турецькі сили.
но раз выбрали заморыша - клоуна...., - терпите....
Підстраховка для Турків від дядька Сема? Напевно п.да Асаду.)
29 февраля в 13:33
Не извольте беспокоиться.
Туристический сезон, газ, помидорчики - расставят всё по своим местам.
Сообщается, что Россия перебросила в Сирию летающий госпиталь. Самолет «Ил-76» с идентификационным номером RF-86906 был замечен на подлете к российской авиабазе в Латакии.
Злой Добряк@papa_krymskiy 28 февр.
Интересно, как быстро в Турции опять начнутся теракты ?
başladık" (Мы только начали)
dık" (Мы только начали)
Аэродром был, как говорится в статье, задействован войсками президента Башара Асада для проведения «атак на населенные пункты зоны деэскалации» в провинции Идлиб.
александрова
Vιtαuskαs ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ В ТВИТТЕРЕ
@_Vitauskas_A_
·6 ч
В общем-то, полная беспомощность российской военщины в Идлибе против современных методов ведения боевых действий и дымовая завеса против турецких БПЛА - это и есть ответ на вопрос: как РФ собирается "воевать" со странами НАТО, да с теми же Балтийскими республиками, например
Напомним, что ГУЛАГ (главное управление лагерей) при советском режиме выполнял роль поставщика бесплатной рабсилы на стройки коммунизма по всей стране