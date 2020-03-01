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Все про:Росія (26601) Сирія (1503) Туреччина (1055)

 Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами. ФОТО

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич опублікував фото пілота турецького винищувача, на якому він тримає плакат із нецензурними словами на адресу росіян.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" інформує Цензор.НЕТ.

"Пілот турецького винищувача посилає росіян дуже ... таваріщ Верховний, абідна якось ... Де там наші відважні аси-сміливці?" - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Туреччини заявили, що в Ідлібі збито два "Су-24" сил Асада. У відомстві стверджують, що літаки були збиті під час спроби атакувати турецькі сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії

Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178737
 
   
 Топ коментарі
 
Эрдоган конкрнтно опустил путина.А вместе с ним и макрона с меркель,и зелю с ермаком.
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можем только позавидовать туркам...

но раз выбрали заморыша - клоуна...., - терпите....

Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами - Цензор.НЕТ 328
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На плакате написано ,,прилетай ко мне на встречу, я тебя отгомосечу,,.
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"Я целый час смотрел в глаза Вована и увидел, что его нужно 3,14ЗДИТЬ не покладая рук." - Реджеп ***** Эрдоган


Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами - Цензор.НЕТ 8108
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Что Афган,что Сирия,что Финляндия,что Япония,что Германия,что Франция,что Мозамбик или Ангола,Куба или Корея,везде дохнет кремлевское быдло.Такова жизнь рюсских Крыс
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Видимо в Турции СМИ активно ведут антироссийскую пропаганду? И как Эрдоган потом будет отматывать эту пропаганду назад, когда он договорится с Путиным о разделе Сирии? А они таки договорятся!
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Это дело техники.
Не извольте беспокоиться.
Туристический сезон, газ, помидорчики - расставят всё по своим местам.
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Россия экстренно отправляет авиагоспиталь Ил-76 в Сирию. «Ихтамнеты» несут потери
Сообщается, что Россия перебросила в Сирию летающий госпиталь. Самолет «Ил-76» с идентификационным номером RF-86906 был замечен на подлете к российской авиабазе в Латакии.
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В том самолёте не госпиталь, а кацапы с лопатами, зарывать ошмётки ихтамнетов
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Злой Добряк@papa_krymskiy 28 февр.

Интересно, как быстро в Турции опять начнутся теракты ?
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Совсем не быстро, там кацапов метелят уже просто за кацапский изыг и вид дебилковатый, ну как у кацапов
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На авиабомбе написано по турецки - "аргумент для путина"
Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами - Цензор.НЕТ 3242
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Приглашение к сексу в извращенной форме ихтамнету . Никто не откликнется , русские "ассы" могут только бочковые мины сбрасывать на города , где нет средств ПВО.
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кацапы хоть поняли, что им там написали? кто ж так пишет, турки! обратитесь к нам, мы поможем с переводом и сделаем его максимально обидным! Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами - Цензор.НЕТ 3128
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"Biz ****
başladık" (Мы только начали)
dık" (Мы только начали) Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами - Цензор.НЕТ 9561
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Би-Би-Си настаивает, что турки сбили 2 именно российских самолёта. Но у президента Путина, как известно, личные обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому решено делать вид, что самолёты не наши и вообще 2 не считается. Российский Акелло уже не тот, он очевидно промахнулся.
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Эрдоганыч Астанавитесь.Главное не стрелять рюсских шакалов.
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Сирийская авиабаза эль-Нейраб, расположенная в провинции Алеппо, «разрушена» ударом военных Турции. Это утверждает турецкая медиакомпания Anadolu.
Аэродром был, как говорится в статье, задействован войсками президента Башара Асада для проведения «атак на населенные пункты зоны деэскалации» в провинции Идлиб.
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Тут хоть за турков порадуемся, что дают оторваться оркам. А то нашу армию на цепь зеленые шморкли посадили, что бы кацапам удобней было убивать украинцев.
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Vιtαuskαs ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ В ТВИТТЕРЕ

@_Vitauskas_A_

·6 ч

В общем-то, полная беспомощность российской военщины в Идлибе против современных методов ведения боевых действий и дымовая завеса против турецких БПЛА - это и есть ответ на вопрос: как РФ собирается "воевать" со странами НАТО, да с теми же Балтийскими республиками, напримерПілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами - Цензор.НЕТ 861
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Инфа к размышлению.Знакомые турки только что сказали,что текст написан с бааальшими ошибками.Либо пилот абсолютно безграматен,что мало вероятно.Либо кацапня сама уже для ненависти фейки разносит.
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Путин восстанавливает систему ГУЛАГа. Теперь зеков будут использовать как рабов
Напомним, что ГУЛАГ (главное управление лагерей) при советском режиме выполнял роль поставщика бесплатной рабсилы на стройки коммунизма по всей стране
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Помните сирийского мальчика лет 4 которого спасли среди обломков дома? Он тогда сказал пророческие слова : Я всё расскажу Аллаху!!!
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не с турками чтотапашлонетак Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами - Цензор.НЕТ 6884 тяперичя НА БЕРЛИН!!!!
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Сначало я думал,что Турция до москвы дойдет,а теперь просто уверен ,что до Урала!Западная чать рф перейдет к туркам,а зауралье заберут китайцы.Кавказ обретет свободу и независимость!Крым вернется в Украину...
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Сирийские войска вошли в Саракиб. Асадовцы заявляют что заняли 50-70% города. Турки заявляют что САР и "хезболла" застряли в восточных районах города.
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