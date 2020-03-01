 Пілот турецького винищувача вилетів на бомбардування із плакатом про сексуальне насильство над росіянами. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" інформує Цензор.НЕТ.

"Пілот турецького винищувача посилає росіян дуже ... таваріщ Верховний, абідна якось ... Де там наші відважні аси-сміливці?" - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Туреччини заявили, що в Ідлібі збито два "Су-24" сил Асада. У відомстві стверджують, що літаки були збиті під час спроби атакувати турецькі сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії