 22-річний хлопець під час конфлікту вдарив ножем у груди чоловіка в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Конфлікт стався на вулиці Зодчих в Києві.

Біля одного з магазинів чоловік зустрів сусіда, котрий розпивав алкоголь зі своїми друзями. Під час спілкування один із відпочивальників почав агресивно поводитися та провокувати конфлікт із новим знайомим. Почалася штовханина, під час якої правопорушник дістав ніж та ударив ним опонента у груди. Після того пішов у невідомому напрямку.

Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель столиці, раніше судимий за грабіж. У нього під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили та вилучили розкладний ніж зі слідами крові, який направили на експертизу.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Судом вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.



