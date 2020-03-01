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 22-річний хлопець під час конфлікту вдарив ножем у груди чоловіка в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві хлопець під час конфлікту біля магазину вдарив ножем у груди 35-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Конфлікт стався на вулиці Зодчих в Києві.

Біля одного з магазинів чоловік зустрів сусіда, котрий розпивав алкоголь зі своїми друзями. Під час спілкування один із відпочивальників почав агресивно поводитися та провокувати конфлікт із новим знайомим. Почалася штовханина, під час якої правопорушник дістав ніж та ударив ним опонента у груди. Після того пішов у невідомому напрямку.

Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель столиці, раніше судимий за грабіж. У нього під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили та вилучили розкладний ніж зі слідами крові, який направили на експертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський на Сумщині був змушений застосувати пістолет проти п'яного з ножем

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Судом вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

22-річний хлопець під час конфлікту вдарив ножем у груди чоловіка в Києві, - Нацполіція 01
22-річний хлопець під час конфлікту вдарив ножем у груди чоловіка в Києві, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178736
 
 
 Топ коментарі
 
Жодного сумніву, чий це лохторат.
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Примружуєте очі і квадратики на обличчі зникають.
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Мне нравится выражение "один из отдыхающих". Алкаши, распивающие пол-литру под магазином, - это отдыхающие, оказывается.
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Жодного сумниву, шо свинодякулы и тут захрюкают про электорат.
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Черт- "Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
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Невже він один з ваших любителів чоколадок? 22-річний хлопець під час конфлікту вдарив ножем у груди чоловіка в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7034
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В результате конфликта люди не пострадали. Среди задержанных людей тоже нет.
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Психопатов развелось на улицах немеряно. Садить таких надо лет на 25 не меньше.
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Не поможет. Тут сроки именно такие, конские, а убийств меньше не становится. Дело в культуре населения.
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Вы прежде хоть бы количество населения сравнили! Плюс нигеров там вообще все поголовно маньяки, а еще мексиканцы
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В данном случае кто из участников конфликта нигер, а кто мексиканец?
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Два алкаша = нигер+мексиканец!
Мало того, была бы в Украине полиция, то всяко быдло не бухало бы под ларьками!
Вам повезло у вас хоть полиция есть!
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типа алкоголь против наркотиков. парень шёл к успеху и вот.... дошёл наконец......
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у него в 22года уже срок за разбой...
Но там оба при делах...
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один алконавт другой бандюк, да и йух на них на обоих!!! сами себе судьбу выбрали. биомусор.
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так то оно так. Просто сколько таких случаев когда алконавт и бандюк в веселой компании убивают, грабят или насилуют нормальных людей.
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Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах.
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Примружуєте очі і квадратики на обличчі зникають.
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нашла коса на камінь ...22-35 мізків немає (ще не виросли) а "яйця" великі
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А ТАКИХ ЖЕ 73 % НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Я подивився. За ПЕСиків проголосувало 8% з тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Тобто по факту не більше 4% українців у нас повні придурки.
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Мінімум половина з них голосували в 2014 за Петра Олексійовича. То коли вони втекли з дурки до 2014 чи після?
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Правильніше спитати коли вони з глузду з'їхали, чи не так?
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Больной, на что жалуетесь? Порохоботы вас преследуют?
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Особо упоротые, и исключительно на Цензоре 22-річний хлопець під час конфлікту вдарив ножем у груди чоловіка в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1337
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Мне нравится выражение "один из отдыхающих". Алкаши, распивающие пол-литру под магазином, - это отдыхающие, оказывается.
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Анекдот 80-х:
"Заходит "синяк"в магазин(Андроповские времена):
-Мне два "Тройных" и одну"Фиалку".
-Мужчина,вы же всегда брали два "Тройных".
-А с нами сегодня женщина."
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Малолітня ******* 12-22 роки зараз кучкується в стайки і веде себе повністю неадекватно
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...тільки згадав Стерненка - видалили. Свобода слова на Цензорі зашкалює. Сцикуни голімі...
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Засилля узького міра на вулицях Києва зашкалює і це видно хоча б по тому скільки мацкваротих на цензорі...
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