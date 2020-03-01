 "До зустрічі з коронавірусом готові": головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук".

За словами Ляшка, він спеціально вибрав вихідний день, щоб поспілкуватися з лікарями, медсестрами і молодшим медперсоналом.

"У всіх лікарнях є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри COVID-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів. Наприклад, у Рівному в них вже побувало 4 особи з підозрою, що не підтвердились. Алгоритм дій відпрацьований", - розповів він.

Ляшко повідомив, що в Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії, також є план на випадок, як та де надавати допомогу більшій кількості людей, які відділення переобладнувати. У Рівному до кінця наступного тижня буде повністю підготовлене відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділені. Але якщо буде потреба надати допомогу вже зараз – пацієнтів для інтенсивної терапії готові приймати інші відділення.

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Він підкреслив, що медики не будуть розбігатися, побачивши хворого коронавірусом.

"Ці медики будуть надавати всю необхідну допомогу. В лікарів, медсестер, санітарок бойовий дух. Не бояться. Готові працювати. Якщо буде необхідно – готові працювати і цілодобово. Але! Просять про 2 речі: гідну оплату праці та гарантії, що після реформи їх не скоротять. І на це ми в МОЗ маємо відповідь - зараз наша команда опрацьовує механізм, як фінансувати інфекційні стаціонари для забезпечення готовності до реагування", - пояснив Ляшко.

"Запитував у медичного персоналу, чи були у них навчання, що робити у разі фіксації COVID-19. У всіх містах їх було щонайменше 2 або 3. Також, розповідають, що всі ці механізми відпрацювали ще під час пандемічного грипу, коли досить велика кількість хворих потребувала інтенсивної терапії. Старші колеги розповідають, як вони боролись з черевним тифом, пандемічним грипом, SARSом. Всі запевняють, що до зустрічі з коронавірусом готові. І я їм вірю. З впевненістю можу сказати – медична система України готова приймати та лікувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією", - підсумував він.

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