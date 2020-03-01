 "До зустрічі з коронавірусом готові": головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук".
За словами Ляшка, він спеціально вибрав вихідний день, щоб поспілкуватися з лікарями, медсестрами і молодшим медперсоналом.
"У всіх лікарнях є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри COVID-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів. Наприклад, у Рівному в них вже побувало 4 особи з підозрою, що не підтвердились. Алгоритм дій відпрацьований", - розповів він.
Ляшко повідомив, що в Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії, також є план на випадок, як та де надавати допомогу більшій кількості людей, які відділення переобладнувати. У Рівному до кінця наступного тижня буде повністю підготовлене відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділені. Але якщо буде потреба надати допомогу вже зараз – пацієнтів для інтенсивної терапії готові приймати інші відділення.
Він підкреслив, що медики не будуть розбігатися, побачивши хворого коронавірусом.
"Ці медики будуть надавати всю необхідну допомогу. В лікарів, медсестер, санітарок бойовий дух. Не бояться. Готові працювати. Якщо буде необхідно – готові працювати і цілодобово. Але! Просять про 2 речі: гідну оплату праці та гарантії, що після реформи їх не скоротять. І на це ми в МОЗ маємо відповідь - зараз наша команда опрацьовує механізм, як фінансувати інфекційні стаціонари для забезпечення готовності до реагування", - пояснив Ляшко.
"Запитував у медичного персоналу, чи були у них навчання, що робити у разі фіксації COVID-19. У всіх містах їх було щонайменше 2 або 3. Також, розповідають, що всі ці механізми відпрацювали ще під час пандемічного грипу, коли досить велика кількість хворих потребувала інтенсивної терапії. Старші колеги розповідають, як вони боролись з черевним тифом, пандемічним грипом, SARSом. Всі запевняють, що до зустрічі з коронавірусом готові. І я їм вірю. З впевненістю можу сказати – медична система України готова приймати та лікувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією", - підсумував він.
ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…
Тома Круза поместили в Венеции на карантин из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
«Угадайте, с кем угораздило встретиться не так давно Крузу?)))))
ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…», - подчеркнул политолог. кстати Папа римский тоже с ВА встречался тоже болеет
© Шарль Перро
палий
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Чому Ляшко не говорить яка на сьогодні зарплата у медиків та чому заплановане їхнє значне скорочення?
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
😎
Не слыхать никого, не видать,
Нет ни критиков, ни милиции -
Исключительная благодать.
Урррааа!
А шо за паника??
Нездоровый образ жизни вели??
Все умрем...
Трусы раньше сдохнут..
🤣
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
©
🤣🤣🤣