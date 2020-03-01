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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:лікарня (280) Житомир (206) Рівне (199) Рівненщина (491) Ляшко Віктор (21) COVID-19 (433)

 "До зустрічі з коронавірусом готові": головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. ФОТОрепортаж

Головний санлікар України Віктор Ляшко відвідав госпітальні бази в Житомирі, Рівному та Сарнах, які були визначені для прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Лікарні були обрані випадково і ніхто з персоналу не знав про його візит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук".

За словами Ляшка, він спеціально вибрав вихідний день, щоб поспілкуватися з лікарями, медсестрами і молодшим медперсоналом.

"У всіх лікарнях є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри COVID-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів. Наприклад, у Рівному в них вже побувало 4 особи з підозрою, що не підтвердились. Алгоритм дій відпрацьований", - розповів він.

Ляшко повідомив, що в Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії, також є план на випадок, як та де надавати допомогу більшій кількості людей, які відділення переобладнувати. У Рівному до кінця наступного тижня буде повністю підготовлене відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділені. Але якщо буде потреба надати допомогу вже зараз – пацієнтів для інтенсивної терапії готові приймати інші відділення.

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Він підкреслив, що медики не будуть розбігатися, побачивши хворого коронавірусом.

"Ці медики будуть надавати всю необхідну допомогу. В лікарів, медсестер, санітарок бойовий дух. Не бояться. Готові працювати. Якщо буде необхідно – готові працювати і цілодобово. Але! Просять про 2 речі: гідну оплату праці та гарантії, що після реформи їх не скоротять. І на це ми в МОЗ маємо відповідь - зараз наша команда опрацьовує механізм, як фінансувати інфекційні стаціонари для забезпечення готовності до реагування", - пояснив Ляшко.

"Запитував у медичного персоналу, чи були у них навчання, що робити у разі фіксації COVID-19. У всіх містах їх було щонайменше 2 або 3. Також, розповідають, що всі ці механізми відпрацювали ще під час пандемічного грипу, коли досить велика кількість хворих потребувала інтенсивної терапії. Старші колеги розповідають, як вони боролись з черевним тифом, пандемічним грипом, SARSом. Всі запевняють, що до зустрічі з коронавірусом готові. І я їм вірю. З впевненістю можу сказати – медична система України готова приймати та лікувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією", - підсумував він.

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До зустрічі з коронавірусом готові: головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах 01
До зустрічі з коронавірусом готові: головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах 02
До зустрічі з коронавірусом готові: головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах 03
До зустрічі з коронавірусом готові: головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах 04
До зустрічі з коронавірусом готові: головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах 05
До зустрічі з коронавірусом готові: головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах 06
До зустрічі з коронавірусом готові: головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178731
 
 
 Топ коментарі
 
Та він сам на вірус схожий. "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 672
"Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 1488
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Я на 200% уверен, что и у нас уже есть. Просто никто их не определяет. Люди умирают от неопределенной ОРВИ. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
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Дебилы,вы 40 человек нормально не смогли эвакуировать,к чему вы блядь готовы?!!!
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Отдельные современные больницы и были готовы. Он пусть в районы съездит и покажет. И расскажет чем он собирается определять наличие вируса если тесты будут только во второй декаде марта.
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У этого Ляшка глаза сумасшедшего маньяка, гляньте как он вытрищился.) Типун ему на длинный язык, оно готово ко встрече, вот сам и встречайся с вирусом, только потом ходи в противочумном костюме и никого не заражай. Ваша готовность всем известна. В украинских больницах дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких и чем вы будете лечить тяжелые вирусные пневмонии,а? Брехло зеленое. Тьфу!
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Таких брехунов как зеленые клоуны у нас еще не было. Супербрехуны.
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Да. У нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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хуже не будет говорили они год назад...
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ВА - вестник Апокалипсиса: Тома Круза поместили на карантин из-за коронавируса Март 1, 2020Без рубрикиКомментарии
"Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 572ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…
Тома Круза поместили в Венеции на карантин из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

«Угадайте, с кем угораздило встретиться не так давно Крузу?)))))
ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…», - подчеркнул политолог. кстати Папа римский тоже с ВА встречался тоже болеет "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 2920
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ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ, УБОГИЙ! ИЗ ТЕБЯ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ, КАК С ЗЕЛЁНОГО ЖИДКОГО ДЕРЬМА ПУЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Глаза вылупил, как Добкин-младший в Раде. А тот наркотиками балуется. Похоже, что и этот для храбрости что-то употребляет.
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Бабусю, бабусю, а чого в тебе такі здорові очі???
© Шарль Перро
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границы все открыты миграция продолжается, кроме вранья ничего не делается. Все шутят.
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Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
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Зверху пропозиція весь той *цирк *..ще й ізолювати ?
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Ляшкам ніхто не вірить, тай таке скотиняко!
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бойовий дух - це як? відважно померти без необхідних медикаментів за 4000-6000 гривень в місяць?
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Больницы разваливаются, медикаментов нет, а он "готов". Очередной идиот
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Оптимізація по зеленому. Гадаю лікарі задоволені своїм бубочкой!
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Все эти бодрые отчеты резко закончатся как только количество зараженных перевалит за десяток.
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Я на 200% уверен, что и у нас уже есть. Просто никто их не определяет. Люди умирают от неопределенной ОРВИ. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
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тут и десяток трупов будет , спишут на ОРВИ ...
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Дебилы,вы 40 человек нормально не смогли эвакуировать,к чему вы ***** готовы?!!!
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Влада краще як мовчить,тоді спокій. Якщо посадовці говорять: все готово, курс долара стабільний, певних продуктів є достатньо, зразу починається паніка. Це досвід людей підказує,що починається бардак
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а у "слуг народу" сц_ти в очі виходить просто "чудово"...
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К, сожалению, Украина имеет сейчас Правительство дебилов. И верить их заявлениям, это самому им становится......
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Вряд, ли. Такого провала, как при поросячем Украина еще не знала......
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Но! Просят о 2 вещах: достойной оплате труда и гарантиях, что после реформы их не сократят Источник: https://censor.net.ua/p3178731
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Чому Ляшко не говорить яка на сьогодні зарплата у медиків та чому заплановане їхнє значне скорочення?
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так-медицину нещадно руйнують...СН потрібен "профіцит" бюджету...але ж не таким шляхом...
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щось мені підказує що не дай Боже якщо почнеться-то ця картинка просто зникне...буде просто паніка...але -тримаймося...
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С таким взглядом приглашение в загробную жизнь.
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В психушку с таким взглядом. Он часом не санитаром в дурдоме раньше работал ? Нет, скорее пациентом. Глаза неадекватного человека.
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Два маніяки (син та батько) з фільму вужасів.

"До зустрічі з коронавірусом готові": головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах - Цензор.НЕТ 8902
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ПОЦ!!! И ты мудак считаешь что это вся Украина.?????
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Богаче и продвинутые в сотни раз страны не готовы, а беднейшая и отсталейшая медицина в которой врачи получают 5-8 тысяч грвен(не долларов) ставки с ободранными стенками хрущевских красот и оборудованием 50-60 лет давности... Этот Ляшко О.Бендера переплюнул в разы своим цинизмом.
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вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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Welt Schmerz, ты нарисовал картину начала эпидемии короновируса в Украине (((.
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Санврач болеть готов. Уже и койку забил фейсом в камеру.
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добре, що готові в Україні)))... а от у нас, в Канаді, вже достатньо хворих є... а уряд все каже, що треба ще багато чого зробити, щоб бути готовими... відстаємо від України...
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А на кладбище, по традиции,
Не слыхать никого, не видать,
Нет ни критиков, ни милиции -
Исключительная благодать.
Урррааа!
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вот повторюсь - сколько на всех медиков в больницах спецкостюмов на такой случай... без которых вам ни один укол думающая о своих детях медсестричка и на сто шагов не подойдет... сами будут люди себе капельницы ставить?...
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ПОЦ!!! И ты мудак считаешь что это вся Украина.?????
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Торжественная встеча вируса (в "коронах")!

"Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 4855
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Жесть))) Даже олежка ахметов ,на фоне этого сброда выглядит интеллектуалом.
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От судьбы не уйдешь..
А шо за паника??
Нездоровый образ жизни вели??
Все умрем...
Трусы раньше сдохнут..
🤣
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Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
©

🤣🤣🤣
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А когда будет фотосессия этого господи прости Ляшка в обычных больницах Украины, коих 95%?
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Тю... Я думал фотки будут на фоне банок с тушонкой и мешков с гречкой.
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