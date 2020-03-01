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 Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів. ФОТОрепортаж

Зібрані на концерті кошти підуть на медичний батальйон "Госпітальєри" і кінологічний підрозділ К9, який входить до складу української армії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Концерт у американській столиці дав відомий український піаніст, виконавець класичної музики Павло Гінтов. Після російської анексії Криму та початку агресії РФ проти України в 2014 році Павло став активістом та одним із ініціаторів протестних акцій у Нью-Йорку проти російських артистів, що підтримали позицію путінського режиму.

Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів 01

"Так збіглося, що сьогодні ще день народження українського композитора Сергія Борткевича. Це напів забутий український романтик, якого почали грати в Україні лише останні кілька років", - зазначив відомий піаніст.

Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів 02

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Керівник організації "US Ukrainian Activists" Надія Шапоринська, яка власне ініціювала благодійну акцію, чому цього разу були обрані саме "Госпітальєри" та підрозділ К9, для яких організовується підтримка.

"Госпітальєри" – це волонтерський батальйон, який займається збором коштів для поранених або для тих, хто перебуває на реабілітації. Ми вважаємо, що дуже актуально – допомагати таким організаціям, які самі надають підтримку захисникам України", - зауважила вона.

Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів 03

Підрозділ військових кінологів К9, за її словами "виконує вкрай важливу й небезпечну роботу з розмінування районів у зоні бойових дій". Активісти в США вже купували для собак К9 спеціальні окуляри, захист для вух та для лап. "Зараз ми хотіли би придбати щось більш серйозне, наприклад захисні жилети. На жаль, це дороге екіпірування – від $700 та вище", - зауважила Надія Шапоринська.

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На концерті був аншлаг. Зала, розрахована приблизно на 100 людей, була переповнена – гості продовжували приходити й після того, як почав виступати Павло Гінтов. 

Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178720
 
   
 Топ коментарі
 
браво!
це вам не попсові засранці з їхнім "крим кримчан"
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Пианино , действительно при Деле и ее истинное назначение .
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Пианино , действительно при Деле и ее истинное назначение .
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Да, во время войны и пианино может быть оружием против врага. Молодец,Павел.
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Пианино уже дискедетировали,ну как Гитлер свастику.Вобще то любил пианино слушать,у нас в 80-х в общагу приезжала из музучилища пианистка,так класно играла и красивая была.Но это было давно и не правда.
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браво!
це вам не попсові засранці з їхнім "крим кримчан"
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А этих мразюк Гепу и Допу так никто и не посадил до сих пор. Эрдоган таких предателей 100% расстрелял бы.
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Я й досі хрещуся, хоча я є атеїсткою! Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів - Цензор.НЕТ 8184 Зєля, ліцо ти наше новоє, чому твої друзі-соплємєннікі допогепа ще не сидять за сепаратизм?!Ти ж вже майже рік сцарюєш! Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів - Цензор.НЕТ 1227
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Это уж точно, ведь он же руками играет, а не так, как наш - хреном.
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Жаль, что жители Святой Земли Украина маргинальные существа не имеющие понятия́ о созидании и великой(большой) значимости своей миссии..!
..один раз в год сады цветут..
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Мамо Риммо, отдохните ужо! Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів - Цензор.НЕТ 3038 А то вы себя иваном бутко начали называть Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів - Цензор.НЕТ 9667! Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів - Цензор.НЕТ 8831
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Бронежилети для собак це дуже зворушливо. Без жартів.
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