 У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

Відео - "Київ Оперативний"

За словами водія маршрутки №198, він якраз під'їхав до зупинки і побачив, що з моторного відсіку задиміло.

Після цього чоловік висадив пасажирів, проїхав трохи вперед і почав гасити загоряння своїм вогнегасником. На жаль, самостійно не вдалося загасити пожежу і довелося викликати рятувальників.

Після прибуття бійці ДСНС швидко загасили загоряння, але від маршрутки майже нічого не залишилося.

Унаслідок пожежі постраждав лише водій маршрутки - він зазнав опіків рук, однак від госпіталізації відмовився. Медики швидкої надали йому допомогу на місці.

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