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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7361) маршрутки (179) пожежа (2037)

 У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 1 березня 2020 року, на зупинці громадського транспорту, розташованій поруч із головним корпусом Національної академії внутрішніх справ, на столичній Солом'янській площі, повністю вигорів маршрутний автобус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

Відео - "Київ Оперативний"

За словами водія маршрутки №198, він якраз під'їхав до зупинки і побачив, що з моторного відсіку задиміло.

Після цього чоловік висадив пасажирів, проїхав трохи вперед і почав гасити загоряння своїм вогнегасником. На жаль, самостійно не вдалося загасити пожежу і довелося викликати рятувальників.

Після прибуття бійці ДСНС швидко загасили загоряння, але від маршрутки майже нічого не залишилося.

Унаслідок пожежі постраждав лише водій маршрутки - він зазнав опіків рук, однак від госпіталізації відмовився. Медики швидкої надали йому допомогу на місці.

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У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 01
У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 02
У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 03
У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 04
У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 05

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У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 06
У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 07
У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 08
У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178709
 
 
 Топ коментарі
 
НЕОБХОДИМО ТАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОНИ ВСЕ СГОРЕЛИ И ОСТАЛИСЬ АВТОБУСЫ, ТРОЛЕЙБУСЫ И ТРАМВАИ !!!
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Кому і Комаровскій- лікар...
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Як це нічого не залишилось, почистити, поставити салон,колеса пофарбувати скотовозка стане як нова
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Это не маршрутка.
ЭТО можно называть как угодно, но не маршрутка
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Нет, ну раз ходит по маршруту, значит так и есть.
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Як це нічого не залишилось, почистити, поставити салон,колеса пофарбувати скотовозка стане як нова
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Такі "скотовозки" необхідно всі спалити.
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НЕОБХОДИМО ТАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОНИ ВСЕ СГОРЕЛИ И ОСТАЛИСЬ АВТОБУСЫ, ТРОЛЕЙБУСЫ И ТРАМВАИ !!!
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Троллейбусы кстате тоже нехило горят.
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А тому, що нех..р ставити жучки замість запобіжників.
Хоча, тут і авто - суцільний "жучок".
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