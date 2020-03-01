 У Києві на зупинці згоріла маршрутка - водій зазнав опіків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".
Відео - "Київ Оперативний"
За словами водія маршрутки №198, він якраз під'їхав до зупинки і побачив, що з моторного відсіку задиміло.
Після цього чоловік висадив пасажирів, проїхав трохи вперед і почав гасити загоряння своїм вогнегасником. На жаль, самостійно не вдалося загасити пожежу і довелося викликати рятувальників.
Після прибуття бійці ДСНС швидко загасили загоряння, але від маршрутки майже нічого не залишилося.
Унаслідок пожежі постраждав лише водій маршрутки - він зазнав опіків рук, однак від госпіталізації відмовився. Медики швидкої надали йому допомогу на місці.
ЭТО можно называть как угодно, но не маршрутка
Хоча, тут і авто - суцільний "жучок".