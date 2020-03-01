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 Події, Київські новини
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Все про:ДТП (2803) Київ (7361)

 На київській Русанівці автомобіль з'їхав у Дніпро, водія і пасажира врятував перехожий. ВІДЕО+ФОТО

Учора пізно ввечері на Русанівці в Києві автомобіль з'їхав із дороги в Дніпро і тільки завдяки чоловікові, який проходив повз, вдалося уникнути жертв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Київ Оперативний".

"Вчора близько 21:40 на Русанівці водій автомобіля не впорався з керуванням і вилетів із дороги прямо в Русанівський канал. Пасажира витягнули, що з водієм, наразі невідомо. На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція і лікарі", - йшлося в повідомленні.

Потім з'явилося відео ДТП.

На київській Русанівці автомобіль зїхав у Дніпро, водія і пасажира врятував перехожий 01
На київській Русанівці автомобіль зїхав у Дніпро, водія і пасажира врятував перехожий 02

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Після цього стало відомо, що людей з автомобіля діставав чоловік на ім'я Казбек, який проходив повз у момент аварії.

"А ось чоловік на ім'я Казбек. Цей хлопець без вагань кинувся в крижану воду, щоб врятувати незнайомих йому людей. І йому це вдалося. Потім ще і сором'язливо відмовлявся від допомоги йому", - йдеться в коментарі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178700
 
   
 Топ коментарі
 
Ти про повну дупу в економіці?
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До чего Зеленский довел страну!
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Я и про машину в Русановском канале, и про экономику, и про присутствие Абу на этом сайте - за все это отвечает Зеленский!
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Ні за що він не відповідає. Звичайна маріонетка Коломойського.
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А может такого водителя и не надо было спасать?
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вот на таких Казбеков я согласен.
побольше бы таких.
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Классика жанра - гляди как я умею,фигня,гляди как надо!
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Впечатление что видео улета машины в реку снято турецким дроном. Только он еще не успел шмальнуть ракетой для предотвращения ДТП.
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Судя по лавочке, это, вообще, пешеходная зона.
Зачем спасали этого чернозадого?
Надо было не давать выплыть.
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Реально надо было умудриться , чтобы заехать в воду там! Либо он в хлам бухой , либо не умеет управлять автомобилем!
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Русанівський канал зе у совкові часи використовувався для викидання старих шин, убитих холодильників і навіть прилавків торгівельних точок. Може водій вирішив утилізувати свій автомобіль, але в останній момент передумав.
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