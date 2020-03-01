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 Політика України
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Все про:Київ (7361) Голик (85)

 Координатор "Великого будівництва" Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві. ВІДЕО+ФОТО

У межах національної програми "Велике будівництво" в Києві вже зараз триває будівництво відразу декількох інфраструктурних об'єктів.

Відео та фото будівництва на своїй сторінці у фейсбуці опублікував координатор "Великого будівництва" Юрій Голик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більше дитячих садочків, хороших, комфортних і різних. Будівництво дитячого садочка на житловому масиві Троєщина в Києві.

Дитячий садочок на бульварі Вацлава Гавела, закінчення робіт щодо якого - грудень цього року. Дитячий садочок у Деснянському районі на вул. Радунській. За графіком робіт закінчити цей садочок мають до кінця серпня цього року.

Координатор Великого будівництва Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві 01
Координатор Великого будівництва Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві 02

Дивіться також: На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик. ФОТОрепортаж

Також Юрій Голик зазначив, що завдяки плюсовій температурі в лютому вже ведеться капітальний ремонт траси М-01 Київ-Чернігів.

Раніше координатор програми "Велике будівництво" Голик показав на карті кожну ділянку доріг, де заплановано ремонт. Для того, щоб було зрозуміло, скільки доріг планується відремонтувати і побудувати в Україні у 2020 році, створено спеціальну карту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178699
 
 
 Топ коментарі
 
Что то мне подсказывает из опыта прошедшей жизни,что эта БОЛЬШАЯ СТРОЙКА закончится БОЛЬШОЙ ЗАДНИЦЕЙ.
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Судя по дыре в бюджете....эта большая стройка окажется большим пуком в лужу...и ни чем иным...
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кацап, це ти підеш геть
можеш мені повірити
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Что то мне подсказывает из опыта прошедшей жизни,что эта БОЛЬШАЯ СТРОЙКА закончится БОЛЬШОЙ ЗАДНИЦЕЙ.
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Одно и тоже здание показал с разных сторон
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Я давно знаю Голика(приходилось документацию им делать). Они хернёй не занимаются - если взялись то доделают!
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Я живу на Троещине - на Троещине нету ни одного 5 - этажного дома
Хватит пиз.еть
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Чукча не читатель, чукча писатель? На Гавела (бывш. Лепсе) есть 5 эт. дома. Кооординатор "Большой стройки" Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве - Цензор.НЕТ 9905
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И каким боком Гопник к частной стройке????
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Что то мне подсказывает из опыта прошедшей жизни,что эта БОЛЬШАЯ СТРОЙКА закончится БОЛЬШОЙ ЗАДНИЦЕЙ.Строить новое здание в районе старых совковых хрущевок еще та глупость,а скорее показуха,на радость царю всея черни и его лохоэлекторату.
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Порошенко как Иисусик, спасет нас от всех бед! Нам повезло жить в эру Порошенко!
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Ну да, это же не его лозунг, это лозунг "новых и честных"

Кооординатор "Большой стройки" Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве - Цензор.НЕТ 5684
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Порошенко надо дать статус святого 13 апостола!! Хотя не, к черту Иисуса - Петьку вместо него!
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Зачем? Просто надо выгнать тупое зеленое ворье и восстановить управляемость в стране.
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Понимать ему не обязательно, главное посильнее здесь срать. Они тепереча злые на всех, что бубочка оказался никчемным вороватым козлом, как и предупрехдали 25% до выборов.
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Я ничего не имею против геев, но признайся честно : Абу твой сочленитель?
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Два коментаря поспіль - ознака тупості. Координатор "Великого будівництва" Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві - Цензор.НЕТ 8948
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Форумчанин Maks Kolorto очень подлости любил

и за это его часто называли "подлофил"...
После гнусных провокаций Maks стучать бегом бежал...

В результате он из бана очень редко выползал.
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дивись не пукни
серед повноважень президента є тільки зовнішня політика та силові структури
так до чого тут клован, спробуй пояснити
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ти сарказму вчився у 95-го кварталу?

тоді більше питань нема
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Це так Петя відповідав, коли питали, чого він нічого не робить. Тому він навіть мене переконав, що наріт недостатньо дурний, щоб обирати, окрім одного ішака-клоуна - ціле стадо. Але, виявляється, вплив президента на владу ледве не абсолютний, і тепер Україна - не Україна, а ішачий зоопарк.
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Судя по дыре в бюджете....эта большая стройка окажется большим пуком в лужу...и ни чем иным...
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Это называется "лапша для приезжих". Очередное враньё. Эти здания уже строятся уже минимум года полтора. Главное - вовремя пристроится и прокукарекать.
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Скоро он будет рапортовать, что именно благодаря Зеленскому построены стеклянный и Шулявский мосты.
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Голик не имеет отношения к Зеле! Он вообще был "порохоботом"!
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У тебя всегда кто то другой виноват, а не ты сам.
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Почему кто то. Я за зелёную власть не голосовал, поэтому у меня вполне конкретные виновные. Хуже можно было проголосовать только за жопоблок ну или сразу за путена.
Я же буду виноват когда моя власть за которую я отдам голос займётся хернёй.
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100 !
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100 больниц (молчу уже про 100 школьных автобусов)... ах да! еще бы по 100 грн учителям и по 100 гр алкашам))))))
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Раньше запрещено было строить детские сады выше 2 этажей и от каждого помещения 2-го этажа снаружи была внешняя пожарная лестница. Как думаете, почему?
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Ограничение касалось только градации населённых пунктов по числу жителей. В больших городах разрешалось строить 3х этажные садики! Я лично учавствовал в проектировании 5 детских садиков в Киеве и пригородах. Запрещается только размещать групповые для детей выше второго этажа. А на третьем можно размещать администрации, комнаты персонала и прочие помещения - как музыкальные, творческие...
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Обустраивается Украина засучив рукава.
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Т.е. зекоманда называет "большой стройкой" все те объекты, которые начали строить при Порошенко после реформы децентрализации, которая позволила громадам оставлять 60% налогов на местах, что наполнило местные бюджеты. И с 16 года, как раз и началось строительство школ, садиков и больниц, чего никогда ранее в Украине не было и чего упорно не хотели замечать зрадфилитики. А сегодня, из-за непрофессионализма тупорылой зекоманды, рухнула экономика и как следствие образовалась дыры в гос и местных бюджетах. И теперь, после всей этой устроенной экономической катастрофы, вылазит переобувшийся шнырь Голик, и подает оставшуюся часть строек, как "большую стройку" от клоуна зеленского.
Просто мрази, которые ежедневно имеют своё 73 процентное стадо в голову.
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так оно и есть, Порошенковскую большую стирку переименовали в большую стройку. Главное, что не прикрыли.
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Дело нужное, если он трудоголик, а не алкоголик.
Координатор "Великого будівництва" Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві - Цензор.НЕТ 5551
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Большая стройка где...
Знаете, что такое улица Радунская? Это конец. За ней уже заливные луга....
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Так это КМДА занимается. При чем тут Зеля???
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Шо Порошенко, шо вован
Много обещали , но прокидали
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Нахера гнать на человека который действительно строит?
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