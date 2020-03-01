 Координатор "Великого будівництва" Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві. ВІДЕО+ФОТО

Відео та фото будівництва на своїй сторінці у фейсбуці опублікував координатор "Великого будівництва" Юрій Голик, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Більше дитячих садочків, хороших, комфортних і різних. Будівництво дитячого садочка на житловому масиві Троєщина в Києві.
Дитячий садочок на бульварі Вацлава Гавела, закінчення робіт щодо якого - грудень цього року. Дитячий садочок у Деснянському районі на вул. Радунській. За графіком робіт закінчити цей садочок мають до кінця серпня цього року.
Також Юрій Голик зазначив, що завдяки плюсовій температурі в лютому вже ведеться капітальний ремонт траси М-01 Київ-Чернігів.
Раніше координатор програми "Велике будівництво" Голик показав на карті кожну ділянку доріг, де заплановано ремонт. Для того, щоб було зрозуміло, скільки доріг планується відремонтувати і побудувати в Україні у 2020 році, створено спеціальну карту.
Хватит пиз.еть
ну голику то виднее)))))
(фотошопят что ли?))))))
и за это его часто называли "подлофил"...
После гнусных провокаций Maks стучать бегом бежал...
В результате он из бана очень редко выползал.
серед повноважень президента є тільки зовнішня політика та силові структури
так до чого тут клован, спробуй пояснити
тоді більше питань нема
можеш мені повірити
Я же буду виноват когда моя власть за которую я отдам голос займётся хернёй.
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100 больниц (молчу уже про 100 школьных автобусов)... ах да! еще бы по 100 грн учителям и по 100 гр алкашам))))))
Просто мрази, которые ежедневно имеют своё 73 процентное стадо в голову.
Знаете, что такое улица Радунская? Это конец. За ней уже заливные луга....
Много обещали , но прокидали