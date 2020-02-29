 Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Володимиром Федченком попрощалися на Луганщині. ФОТО

Сьогодні, 29 лютого, у селі Нещеретове Білокуракинського району Луганської області відбулося прощання з Володимиром Миколайовичем Федченком (позивний Фед), 1973 року народження, молодшим сержантом, головним сержантом взводу 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 27 лютого у Луганській області (район Бахмутської траси) о 16.40 від смертельного кульового поранення у голову, завданого снайпером найманців РФ під час надання допомоги пораненому побратиму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "5 каналу".
Володимир Федченко народився 05.05.1973 року у селі Нещеретове. Мав середню професійно-технічну освіту. У лавах 93-ї ОМБр перебував з грудня 2016 року, брав участь у бойових діях у районах Старогнатівки та Авдіївки. У нього залишилась дружина та четверо дітей.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 93-й ОМБр Володимир Федченко загинув 27 лютого в зоні ООС від кулі ворожого снайпера. ФОТО
Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178674