 Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Володимиром Федченком попрощалися на Луганщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "5 каналу".

Володимир Федченко народився 05.05.1973 року у селі Нещеретове. Мав середню професійно-технічну освіту. У лавах 93-ї ОМБр перебував з грудня 2016 року, брав участь у бойових діях у районах Старогнатівки та Авдіївки. У нього залишилась дружина та четверо дітей.

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