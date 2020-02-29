 Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УГКЦ.
"Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею. Ікона написана на дошці з-під ящика для набоїв і є символом страждань українського народу внаслідок війни на Сході, преображених у молитву.
"Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні", — сказав Глава УГКЦ, даруючи ікону Папі.
Папа Франциск запевнив Блаженнішого Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї.
"Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир", — сказав на завершення Папа Франциск.
кстати,ты бы гундяя проверил...а то он там по амманам вештался,с другими ортодоксами лобызался.а ты потом его руку лобызаешь
В Ватикане подтвердили информацию о том, что Папа Римский Франциск, а также двое его помощников подхватили жуткий китайский коронавирус нового типа.
Как сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана в субботу, 29 февраля, результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат. Папа и его помощники были помещены на карантин и получили медицинскую помощь около Санта-Марты, отеля Ватикан, где он живет.
и где я желал чего то, хотя надо бы ибо этот дед визжит про Бока, (который его даже от насморка не защитит) шоб мол "надеялись и верили"
этот человек призывает к смирению и говорит что полезно когда Боб посылает "испытания"?
Ну так радовать надо, это да, человек получит "укрепление в вере"(если не окочурится).
Ты понимаешь что некоторые христоеды "лечатся молитвами" и подыхают из-за этого.
Этот человек как раз и причина - поменьше бы орал о "могуществе и боброте" боха(миллионы "дето-рабов своиХ" вырезал как поросят.
Это первый такой случай за все семь лет его папства.
Об этом сообщает «Новое время».
До этого Папа Франциск никогда не отменял так много официальных событий за время своего семилетнего папства.
Однако он продолжает работать из своей резиденции в Ватикане и принимает людей наедине.
А в Твиттере пишут что у Папы коронавирус.
Эта информация оказалась фейком, который выявила экс-сотрудница ЦРУ Синди Отис.
Результатами своего факт-чека Синди поделилась в Twitter...
Синди предупредила доверчивых пользователей соцсетей, что псевдоресурсы часто публикуют фейки для извлечения прибыли от рекламы и призвала людей быть более бдительными касательно информации, которую они распространяют.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/202267_1582999315
Карантин будет для Святослава?