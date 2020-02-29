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Все про:Ватикан (38) УГКЦ (58) Шевчук Святослав (37) Франциск (33)

 Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані. ФОТО

Предстоятель Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав (Шевчук) зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Глава УГКЦ подарував Папі ікону, написану на дошці з-під ящика для набоїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УГКЦ.

"Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску ікону Пресвятої Богородиці, що розкриває обійми над українською землею. Ікона написана на дошці з-під ящика для набоїв і є символом страждань українського народу внаслідок війни на Сході, преображених у молитву.

"Ця ікона є голосом болю України та молитвою за справедливий мир в нашій країні", — сказав Глава УГКЦ, даруючи ікону Папі.

Папа Франциск запевнив Блаженнішого Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї.

"Не тимчасові перемир’я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир", — сказав на завершення Папа Франциск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу"

Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані 01
Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178667
 
   
 Топ коментарі
 
Вот тебе твой папа фамилию дал. Козлов 😁 А мамка Коза или Козлиха. Ну и фамилии у вас козлорылых 😁
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Папа Римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за простуды
Это первый такой случай за все семь лет его папства.
Об этом сообщает «Новое время».
До этого Папа Франциск никогда не отменял так много официальных событий за время своего семилетнего папства.
Однако он продолжает работать из своей резиденции в Ватикане и принимает людей наедине.
А в Твиттере пишут что у Папы коронавирус.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 3652
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Вот тебе твой папа фамилию дал. Козлов 😁 А мамка Коза или Козлиха. Ну и фамилии у вас козлорылых 😁
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Ну вот, о чем и говорю - сразу видно христианина Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 5090
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ну как видишь...не проходит твоя гэбнявая фальшивка .
кстати,ты бы гундяя проверил...а то он там по амманам вештался,с другими ортодоксами лобызался.а ты потом его руку лобызаешь
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_Корона - это серьёзно, плуги! Никому вы и ваши родные нахер не нужны! Ибо сказано: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Осознайте это наконец, тормоза! Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 9764
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Кашлял и сморкался: Папа Римский подцепил жуткий коронавирус - подробности

В Ватикане подтвердили информацию о том, что Папа Римский Франциск, а также двое его помощников подхватили жуткий китайский коронавирус нового типа.
Как сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана в субботу, 29 февраля, результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат. Папа и его помощники были помещены на карантин и получили медицинскую помощь около Санта-Марты, отеля Ватикан, где он живет.
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если правда - замечательно, возможно некоторые рабы задумаются - если даже главного своего раба на планете - Боб не защитил, то...... Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 9696
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Не забывай, что более 40 тыс человек выздоровело...
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Борис, ты не прав: не Боб, а Бог... А желать человеку болезни может только козадоев.
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Та Зевсу пофиг как я его называю, как и прочим кришнам и кетцалькоатлям то))
и где я желал чего то, хотя надо бы ибо этот дед визжит про Бока, (который его даже от насморка не защитит) шоб мол "надеялись и верили"
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да тебе предложить поспорить на 100 евро есть ли твой "не, а"(допустим мудрец какой-то должен ответить, который знает точно), так ты скажешь: ты шо дурак, рисковать деньгами не буду(т.к. знаешь реальную цену этим высерам попов, т.е. ты лицемер, как и любой верун)
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этот человек кричит "на все воля бошья"?
этот человек призывает к смирению и говорит что полезно когда Боб посылает "испытания"?

Ну так радовать надо, это да, человек получит "укрепление в вере"(если не окочурится).
Ты понимаешь что некоторые христоеды "лечатся молитвами" и подыхают из-за этого.
Этот человек как раз и причина - поменьше бы орал о "могуществе и боброте" боха(миллионы "дето-рабов своиХ" вырезал как поросят.
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Ви так нервуєте наче він особисто Вам завдав якоїсь шкоди .
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Новости из МК постим, кацапчик? При короновирусе насморка нет
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а у тебя в тирасполе нет короновируса? Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані - Цензор.НЕТ 6605а если найдут?
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Папа Римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за простуды
Это первый такой случай за все семь лет его папства.
Об этом сообщает «Новое время».
До этого Папа Франциск никогда не отменял так много официальных событий за время своего семилетнего папства.
Однако он продолжает работать из своей резиденции в Ватикане и принимает людей наедине.
А в Твиттере пишут что у Папы коронавирус.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 3652
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Надо передать Шевчуку чтобы он пропил куркуму с кипятком. Пол чайной ложки куркумы на стакан кипятка. Все простуды снимает.
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Є кращий рецепт. На стакан воткі дві каплі води і куди все дінеться.
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Два абсолютно разных человека, две противоположности, - Папа Римский Франциск любит людей, а Шевчук - только деньги.
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так велено писать. иначе грошиков не получить.. Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані - Цензор.НЕТ 5535
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Сегодня появилась новость, что Папа Римский слег с высокой температурой. Но некоторые СМИ интерпретировали это как то, что он болен коронавирусом.

Эта информация оказалась фейком, который выявила экс-сотрудница ЦРУ Синди Отис.
Результатами своего факт-чека Синди поделилась в Twitter...

Синди предупредила доверчивых пользователей соцсетей, что псевдоресурсы часто публикуют фейки для извлечения прибыли от рекламы и призвала людей быть более бдительными касательно информации, которую они распространяют.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся із Папою Римським у Ватикані - Цензор.НЕТ 997
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Представители Ватикана сегодня подтвердили в своем заявлении, что папа Франциск и два его помощника дали положительный результат на новый коронавирус. Все они были помещены на карантин и получили медицинскую помощь.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/202267_1582999315

Карантин будет для Святослава?
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Папа подхватил короновирус. Казалось бы, причем тут Зе?
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Навіщо Святослав туди поїхав? Невже не можна було відмінити візит?
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