 Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського з 80-річчям.

"Ваша Всесвятосте! Від імені українського народу та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди Вашого ювілею. З великою вдячністю хочу відзначити Ваш неоціненний внесок у глобальний захист миру, гідності, свободи та життя", - йдеться у привітанні,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет

Також Зеленський підкреслив, що Україна пишається зв’язком тисячолітньої давнини, який поєднав її з Константинопольським престолом, і завдяки якому наша держава стала частиною християнського світу. "Ці взаємини зі Вселенською церквою мали великий вплив на хід історії нашого народу, і їх наслідки зберігають важливість до сьогодні", - підкреслюється у вітанні.

Зеленський запевнив Вселенського патріарха у готовності й надалі зміцнювати відносини України зі Вселенським патріархатом, висловив йому вдячність за беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також запевнив, що Варфоломій "може розраховувати на підтримку України як надійного союзника у Вашій високій місії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

29 лютого у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі триває богослужіння з нагоди 80-річного ювілею Вселенського патріарха Варфоломія.

Привітати Вселенського патріарха до Стамбула з Києва прибула українська делегація, у складі делегації - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.