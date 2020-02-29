 Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського з 80-річчям.
"Ваша Всесвятосте! Від імені українського народу та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди Вашого ювілею. З великою вдячністю хочу відзначити Ваш неоціненний внесок у глобальний захист миру, гідності, свободи та життя", - йдеться у привітанні,
Також Зеленський підкреслив, що Україна пишається зв’язком тисячолітньої давнини, який поєднав її з Константинопольським престолом, і завдяки якому наша держава стала частиною християнського світу. "Ці взаємини зі Вселенською церквою мали великий вплив на хід історії нашого народу, і їх наслідки зберігають важливість до сьогодні", - підкреслюється у вітанні.
Зеленський запевнив Вселенського патріарха у готовності й надалі зміцнювати відносини України зі Вселенським патріархатом, висловив йому вдячність за беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також запевнив, що Варфоломій "може розраховувати на підтримку України як надійного союзника у Вашій високій місії".
29 лютого у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі триває богослужіння з нагоди 80-річного ювілею Вселенського патріарха Варфоломія.
Привітати Вселенського патріарха до Стамбула з Києва прибула українська делегація, у складі делегації - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
🤡
приложи иконку деда Хуни к больному месту))))
и да животное...слово Бог пишется с большой буквы...как и ваше *****))))
веруны такие жалкие - даже от "причастия" откажутся если есть вероятность заражения
Боится что его кремлевские хозяева выпорут его за это....
Потому наше ЗЕленое недоразумение и очконуло ехать лично...
А это новости про Украину!!!)))
Водки нет...иди домой)))
Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в этом году предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как было запланировано накануне.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49280870
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-51677203
говорят, что Графология: характер по подписи, это точная наука..
А ведь оно так и есть!.. оцените нос и загогулину на подписи (выделено красной стрелкой)..
Для ЗЕлюмпменов КАКАЯ РАЗНИЦА?
В рот или в ж..у))))
Еще и про люмпенов вспомнил - да люмпен в твое имя комплимент
так что ты хотел спросить в своем комменте?!
и у Пороха, когда он добивался для Украины Томоса и Автокефальной Независимой Церкви, у него в душе была тоже Украина.. вот это главное!!!
но Финляндия тоже потеряла часть земель, но сохранила идентичность и национальное достоинство.. и где сейчас Финляндия, и где сейчас Рашка?..
2) чем больше воин ведет Рашка одновременно, тем быстрее она развалится..
а УПЦ МП должна быть с позором изгнана из Украины.. её место на Колыме и пусть крестят там оленей..
ЗЫ хотя есть основания подозревать, что Вселенский Патриарх Варфоломей сам не горел желанием лишний раз мараться о непонятно что..