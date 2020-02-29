EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  3722  64
Все про:Варфоломій (151) Зеленський (4648) Бородянський Володимир (108)

 Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія. ФОТО

Делегація України прибула до Стамбулу, щоб привітати з ювілеєм Вселенського патріарха Варфоломія, якому 29 лютого виповнилося 80 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського з 80-річчям.

Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія 01

"Ваша Всесвятосте! Від імені українського народу та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди Вашого ювілею. З великою вдячністю хочу відзначити Ваш неоціненний внесок у глобальний захист миру, гідності, свободи та життя", - йдеться у привітанні,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет

Також Зеленський підкреслив, що Україна пишається зв’язком тисячолітньої давнини, який поєднав її з Константинопольським престолом, і завдяки якому наша держава стала частиною християнського світу. "Ці взаємини зі Вселенською церквою мали великий вплив на хід історії нашого народу, і їх наслідки зберігають важливість до сьогодні", - підкреслюється у вітанні.

Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія 02

Зеленський запевнив Вселенського патріарха у готовності й надалі зміцнювати відносини України зі Вселенським патріархатом, висловив йому вдячність за беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також запевнив, що Варфоломій "може розраховувати на підтримку України як надійного союзника у Вашій високій місії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

29 лютого у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі триває богослужіння з нагоди 80-річного ювілею Вселенського патріарха Варфоломія.

Привітати Вселенського патріарха до Стамбула з Києва прибула українська делегація, у складі делегації - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178664
 
   
 Топ коментарі
 
Вова!. мы с тобой умрем, а наши дети и дети наших детей будут в школе изучать, как Порох для Украины добился Томоса и Автокефальной Независимой Церкви..
так что ты хотел спросить в своем комменте?!
 показати весь коментар
 
А что Лично , слабо, или вера не позволяет.
 показати весь коментар
 
надюха!, - тебе совсем похер какую чушь писать, да? Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 9241
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А у Вселенского Патриарха каждый год восьмидесятилетие?
 показати весь коментар
 
 
может пожалел его? После встречи с Папой Римским последний заболел (есть вероятность, что коронавирусом).
 показати весь коментар
 
Та ну нах. Ты видел, что в Италии случилась вспышка короновируса после визита Зели ? У нас не през а ходячее биологическое оружие.
 показати весь коментар
 
Это же только Путлера лично надо поздравить,а остальных пусть челядь поздравляет.
🤡
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а мог бы варфоломеюшку в губки поцеловать и взять тест на коронавирус
 показати весь коментар
 
Шо ватный...пригорает до сих пор от ТОМОСА?))))
приложи иконку деда Хуни к больному месту))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
це твой истинный бог и, смотрю, ты истово ему поклоняешься, тока не перенапрягай свой солнцепек, бо может треснуть по швам
 показати весь коментар
 
А ты по ходу сектант можровского сатаната РПЦ МП!))))
и да животное...слово Бог пишется с большой буквы...как и ваше *****))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шо,богу своему челом бьешь? и пукан зашей, а то наизнанку вывернуло и останешься на всю жизнь одноразовым Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8811
 показати весь коментар
 
та хоть миллион варфоломеев даже от насморка не вылечат, не то что от короны и вируса)
веруны такие жалкие - даже от "причастия" откажутся если есть вероятность заражения
 показати весь коментар
 
Криворожский поц лично побоялся поздравить?
Боится что его кремлевские хозяева выпорут его за это....
 показати весь коментар
 
 
у Варфоламея на входе бронежилет забирает охрана..
 показати весь коментар
 
 
100%))
Потому наше ЗЕленое недоразумение и очконуло ехать лично...
 показати весь коментар
 
 
Боялось ЗЕленое говно шо Папа Римский его ножом пырнет АНТИХРИСТА?))))
 показати весь коментар
 
 
А біс його знає, чого воно боялося. Але сцикло він і справді реальне.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
если соя срётся значит молодцы.
 показати весь коментар
 
 
надюха!, - тебе совсем похер какую чушь писать, да?
 показати весь коментар
 
 
Ты животное постишь под флагом ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А это новости про Украину!!!)))
Водки нет...иди домой)))
 показати весь коментар
 
 
человека поздравили но соя всё равно обтекает.. и кто тут агенты.
 показати весь коментар
 
 
Якщо Президент робить щось на користь України, то порохоботи СХВАЛЮЮТЬ його дії !
 показати весь коментар
 
 
Якщо Президент не сизоносий Педро, то має бути Зрада, що би він не зробив.
 показати весь коментар
 
Встреча Зеленского и Варфоломея: что пошло не так
Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в этом году предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как было запланировано накануне.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49280870
 показати весь коментар
 
 
Там по разным источникам была какая-то малява о мире и единстве с МП. Вафволомей на эту кацапскую пуйню не клюнул...
 показати весь коментар
 
 
Том Круз на карантине. Вроде как после встречи с Зеленским.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-51677203
 показати весь коментар
 
уважаемые форумчане! .. обратите внимание!..
говорят, что Графология: характер по подписи, это точная наука..
А ведь оно так и есть!.. оцените нос и загогулину на подписи (выделено красной стрелкой)..
Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8744
 показати весь коментар
 
 
Ну так обидва ж євреї. Звичайно що схожий.
 показати весь коментар
 
 
100%
Для ЗЕлюмпменов КАКАЯ РАЗНИЦА?
В рот или в ж..у))))
 показати весь коментар
 
 
Ты, животное, это женщине написал!
Еще и про люмпенов вспомнил - да люмпен в твое имя комплимент
 показати весь коментар
 
Вова!. мы с тобой умрем, а наши дети и дети наших детей будут в школе изучать, как Порох для Украины добился Томоса и Автокефальной Независимой Церкви..
так что ты хотел спросить в своем комменте?!
 показати весь коментар
 
 
я тут не при делах.. если у тебя в душе Украина, то все будет Украина!
и у Пороха, когда он добивался для Украины Томоса и Автокефальной Независимой Церкви, у него в душе была тоже Украина.. вот это главное!!!
 показати весь коментар
 
 
Это правда . А вот дети возрастом 6 лет и дальше , в Крыму и в днр - лнр - уже изучают другую историю . А " порох " и " гелетей " обещали этого не допустить через две недели .
 показати весь коментар
 
ну, видишь!.. не всё получилось у Пороха и Гелетея.. что-то и для нас осталось..
но Финляндия тоже потеряла часть земель, но сохранила идентичность и национальное достоинство.. и где сейчас Финляндия, и где сейчас Рашка?..
 показати весь коментар
 
 
Финляндия в Суоми , а рашка ( в сирии ) где угодно , но только не дома . Где - то в совецкое время слышал поговорку : - гуляй рука - балдей писюн , - так это как раз об рашке . ))
 показати весь коментар
 
1) я имел ввиду уровень жизни в Финляндии и в Рашке..
2) чем больше воин ведет Рашка одновременно, тем быстрее она развалится..
 показати весь коментар
 
Шрек Баблокат , 2) - так в это ещё гитлер убедился , что война на два фронта - это гибель . А путлер - ***** походу собрался воевать на все стороны света , так неужели не дебил ? ))
 показати весь коментар
 
 
давай сожмем кулачки и пожелаем Пукину и Рашке, скорейшего развала!!!
 показати весь коментар
 
Твое ЗЕ говно тоже воняло на Пороха за "две недели" и что ОНО сделало за год?
 показати весь коментар
 
Я думаю, що Петро Порошенко і Іван Мазепа мають бути канонізовані УПЦ у лик святих. І, якщо це можливо за церковними канонами, то і Владика Варфоломій.
 показати весь коментар
 
 
для меня важно, что бы в Украине 90% верующих были верянами Православной Церкви Украины, а 10% православных атеистов, поддерживали бы нашу украинскую автокефальную церковь..
а УПЦ МП должна быть с позором изгнана из Украины.. её место на Колыме и пусть крестят там оленей..
 показати весь коментар
 
А де сам вава? Знов відкачують після подяки з Аргентини? Чи памперс настільки важкий став, що свою дупу підняти не може? А, знаю! "Нє барскоє ето дєло! Я ж нєлох і мнє 42 годіка!" Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 9226 Чи може знов в Оман полетів?
 показати весь коментар
 
 
зеты, Варфоломей - это Европа, но вы же на противоположном пути, для кого картинку делаете?
 показати весь коментар
 
от имени Зеленского /одни иудеи зарабатывают продавая землю Украины, другие иудеи зарабатывают " ржаками" Украина-порноактриса и Томос-термос.Восток есть Восток, Запад есть Запад и вместе им никогда не встретиться.
 показати весь коментар
 
..вы и здесь уже нашли "ересь"?..что не так сделал Зе, балаболы хреновы?.. Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 2105 Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 5592..
 показати весь коментар
 
Офигеть - с каких оплачивать перелеты бездельников которые поздравляют какого-то деда-афериста? ну тупые..... эти деятели при простуде бегут в аптеку, а не к дедам в платьях.
 показати весь коментар
 
 
..он бесовщина бородатая, Онуфрик, в Подгорице (Черногория) хороводы с прокацапской сербской церковью водит, протестуя против автокефалии Черногории и полного отхода ее от Србиии насквозь Кирилкиной самосвятской церкви...еще и наказания требует от МИДа послам нашим тамошним, что к руке евонной не припали..
 показати весь коментар
 
какой-то абсолютно "левый" оманский чиновник был удостоен "чести" лицезреть лично величайшего деятеля современности Монику-разведёнку, а Вселенского Патриарха Варфоломея Вошьдь зебилов продинамил.. - кирило с хйлом люто плюсуют своему мироторчащему Зе - губернатору южных территорий Мокселя..
ЗЫ хотя есть основания подозревать, что Вселенский Патриарх Варфоломей сам не горел желанием лишний раз мараться о непонятно что..
 показати весь коментар
 
С Константинопольским? ...вроде ж, сперва было в Греческом зале... ...oder?
 показати весь коментар
 
А почему именно Бородянский, мог бы и сам Зе поздравить в честь 80 летия.
 показати весь коментар
 
 
Поздоровлення і побажання здоров'я його Всесвятості, Патріарху Варфоломію, щирому другу і захиснику Української Церкви.
 показати весь коментар
 
 
Невже щось у лісі здохло чи Папа Римський надоумив?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору