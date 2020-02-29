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Все про:хабар (2937) СБУ (5350) Хмельниччина (313) ОТГ (77)

 Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила голову однієї з сільських об'єднаних територіальних громад Хмельницької області, причетного до отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За 1500 доларів він обіцяв підприємцю сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар’єру. 

Правоохоронці затримали посадовця у власному автомобілі після отримання всієї суми неправомірної вигоди. 

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ. ФОТО

Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ 01
Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ 02
Глава ОТГ вимагав $1,5 тис. у підприємця на Хмельниччині, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178662
 
 
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одного из свидетелей покращення и оч ярого дякувальщика поймали..
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говорят, что Гончарук это незаконнорожденный сын болонки Сороса, которую выгуливала эмигрантка из Колумбии, чей муж работал на заводе по производству самокатов..
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в настоящее время решается вопрос о вручении подозрения...
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полторы тыщи баксов по нынешним временам детсадовская сумма,серьезные пацаны за эту сумму даже пукан напрягать не будут
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Кому потрібні такі новини, в яких не вказіні ні назва ОТГ, ні її голова. Тому, що підкилимно потім справу закриють і правоохоронні органи прибарахляться баблом (отримають відкупні).
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