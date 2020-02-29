 Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією. ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на грецькі ЗМІ повідомляє Ліга.нет, інформує Цензор.НЕТ.

У районі кордону біля Евроса відбулися зіткнення з поліцією. Мігранти кидали каміння, правоохоронці відповідали світлошумовими і газовими гранатами. Біля Орестіади люди намагалися перелізти через паркан турецько-грецького кордону, проте поліція відбила натиск за допомогою хімічних засобів.

Частина мігрантів намагається перетнути кордон через річку. Зараз сухий сезон, і рівень води низький. Річку можна перейти вбрід.

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Тим часом до кордону прибувають автобуси з біженцями з Адріанополя і Стамбула. Грецька влада стягує в район правоохоронців з Центральної Македонії, щоб блокувати всі переходи вздовж річки. Біля кордону вже перебуває два підрозділи спецназу.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців в Європу.

Після в ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон з Євросоюзом, впустивши близько 18 тисяч біженців з Сирії.