 Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією. ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на грецькі ЗМІ повідомляє Ліга.нет, інформує Цензор.НЕТ.
У районі кордону біля Евроса відбулися зіткнення з поліцією. Мігранти кидали каміння, правоохоронці відповідали світлошумовими і газовими гранатами. Біля Орестіади люди намагалися перелізти через паркан турецько-грецького кордону, проте поліція відбила натиск за допомогою хімічних засобів.
Частина мігрантів намагається перетнути кордон через річку. Зараз сухий сезон, і рівень води низький. Річку можна перейти вбрід.
Тим часом до кордону прибувають автобуси з біженцями з Адріанополя і Стамбула. Грецька влада стягує в район правоохоронців з Центральної Македонії, щоб блокувати всі переходи вздовж річки. Біля кордону вже перебуває два підрозділи спецназу.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців в Європу.
Після в ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.
29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон з Євросоюзом, впустивши близько 18 тисяч біженців з Сирії.
В итоге лоялисты Каддафи остались только в Бани Валиде, центре племени каддафа.
зі 'співчуттям ' бюргерам І ЖАБОЇДАМ..
НІЧОГО ДИВНОГО..
УКРАЇНУ ЗАЇ..АЛО 'ЦІЛУВАННЯ ВЗАСОС МАКРОНА І МЕРКЕЛЬ З ХУ№ЛОМ..
А ТУТ Ердоган ТУРЕЦЬКИМ ЯТАГАНОМ ЗА нАС ВІДІМСТИВ
Пусто сдят в своей Сирии и наводят порядок в своей стране к примеру, как украинцы!
Ну типо майданы там или революции! какого их кто-то должен принимать к себе ?
Білорусь..Росія..Сирія
майдан там розтріляють і не скривляться..
Як штурмувати Європу..
якщо буде навіть 10 тисяч , їм потрібно роззосередитись вздовж огорожі - ПРОРИВ можливий...Звичайно потрібні хоча б елементарні кусачки...І ,по сигналу... або у заплановану годину всім одночасно....
Воевать эта армия может лишь с женщинами и детьми при поддержке авиации