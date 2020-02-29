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 За кордоном
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Все про:біженці (197) Греція (172) Сирія (1498)

 Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією. ФОТОрепортаж

Греція не допускає на свою територію біженців із Сирії, для яких Туреччина відкрила кордон після загострення конфлікту в Ідлібі. Частина біженців намагаються взяти кордон штурмом, частина - потрапити в Грецію через річку.

Про це з посиланням на грецькі ЗМІ повідомляє Ліга.нет, інформує Цензор.НЕТ.

У районі кордону біля Евроса відбулися зіткнення з поліцією. Мігранти кидали каміння, правоохоронці відповідали світлошумовими і газовими гранатами. Біля Орестіади люди намагалися перелізти через паркан турецько-грецького кордону, проте поліція відбила натиск за допомогою хімічних засобів.

Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 01Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 02Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 03Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 04Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 05

Частина мігрантів намагається перетнути кордон через річку. Зараз сухий сезон, і рівень води низький. Річку можна перейти вбрід.

Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 06Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган

Тим часом до кордону прибувають автобуси з біженцями з Адріанополя і Стамбула. Грецька влада стягує в район правоохоронців з Центральної Македонії, щоб блокувати всі переходи вздовж річки. Біля кордону вже перебуває два підрозділи спецназу.

Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 08Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 09Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією 10

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців в Європу.

Після в ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна відкрила кордон з Євросоюзом, впустивши близько 18 тисяч біженців з Сирії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178654
 
   
 Топ коментарі
 
а чого Греція їх не хоче прийняти?
вони класні
прийдуть, потім будуть вимагати житла, харчів та одягу
потім будуть вимагати, щоб їм забезпечили можливість відправляти релігійний культ згідно їх віруванням
потім будуть вимагати, щоб дівчатам дозволили у школі хидждаб
потім скажуть: а што такоє, ми па-вашему ніпанімаєм, на вашей дурацкай мовє ґаваріть нє будєм
потім: рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум!
потім: Асад ввєді!
вони класні
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И непонятно, чего бегут-то из Сирии - там ведь теперь с руснявыми хорошо, хуйло гуманитарку подгоняет, чего им не сидится дома? Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 2789
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Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 5311 молодец Эрдоган... - круши Европу....

Получите назад ваши вечные озабоченности .....
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А это уже от благодарного населения за годы социализма, а не от мифического спн Франции и Катара
В итоге лоялисты Каддафи остались только в Бани Валиде, центре племени каддафа.
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И теперь там полная демократическая *опа от которой все бегут в Европу.
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Там прокси-война между Египтом, ОАЭ, РФ и Турцией. Сторонников социализма уже нет.
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Зачем надо было бомбить нормально живущую страну? Помню у ЕС даже кончились бомбы что запросили помощи у США.
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Pro Kadafi neznaju.Vot Siriji vizu idiot genocid.Etim liudiam uze nekuda i idti,govoriat Igil no tam deti bezenci s odnoj storoni ix zalko,a s drugoj eto kotostrofa stolko vyderzyvat nado budet.Nadejus turki zdelajet poriadok i svergnyt asada i rosijanen toze vyganit s siriji.
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Твоих земляков ,кацапе*долочей ,и так везде больше чем нужно. Разносят бешенство ватки по нормальным странам. Сидели бы вы дефективные за поребриком.
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вчера фото были, как они шли в сторону границы. Молодежь показывала знак победы - V. Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією - Цензор.НЕТ 7571
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Кілька років тому українська лікарка, яка працює у берлінській фармкомпанії, казала що найпростіше легалізувати в Німеччині диплом лікаря інфекціоністам та дерматовенерологам. Саме через наплив бєєєєєєєженців на ці спеціальності величезний попит.
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Пусть Гейропа немножко побалдеет, пусть вечно содержит на своей шее беженцев. Это же гуманно. А те их трахать будут.
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Завтра будет историческое собітие - в Моржовии начнутся пропагандистские трюки "почему Победа в Сирии отменяется, а режим Асада расформировывается". Ну типа это тактическая многоходовочка, а так то всех переиграли.
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Як бачу, веселуха у темі ще та..
зі 'співчуттям ' бюргерам І ЖАБОЇДАМ.. Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією - Цензор.НЕТ 2881

НІЧОГО ДИВНОГО..
УКРАЇНУ ЗАЇ..АЛО 'ЦІЛУВАННЯ ВЗАСОС МАКРОНА І МЕРКЕЛЬ З ХУ№ЛОМ..

А ТУТ Ердоган ТУРЕЦЬКИМ ЯТАГАНОМ ЗА нАС ВІДІМСТИВ Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією - Цензор.НЕТ 93
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Бегут они видители...
Пусто сдят в своей Сирии и наводят порядок в своей стране к примеру, как украинцы!
Ну типо майданы там или революции! какого их кто-то должен принимать к себе ?
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не так то просто.. косяпен міцно тримають у руках ще багато країн..Силами фсб і спецслужб..
Білорусь..Росія..Сирія
майдан там розтріляють і не скривляться..
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Наших на майдане тоже расстреливали!
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порада сирійцям -біженцям..
Як штурмувати Європу..

якщо буде навіть 10 тисяч , їм потрібно роззосередитись вздовж огорожі - ПРОРИВ можливий...Звичайно потрібні хоча б елементарні кусачки...І ,по сигналу... або у заплановану годину всім одночасно.... Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією - Цензор.НЕТ 4211
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Асадиты жгут шины, чтобы за дымовой завесой спрятаться от турецких беспилотников. Впервые за 9 лет. Столкнувшись с противником, обладающим современными средствами ведения боя.
Воевать эта армия может лишь с женщинами и детьми при поддержке авиации
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