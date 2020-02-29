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 Суд відправив під арешт 16 учасників нападу на міськраду Жмеринки. ФОТО

3 із них можуть внести заставу в сумі 168 тисяч гривень, 13 - позбавлені такої можливості. Ще шістьох суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Всього суд обрав запобіжний захід 22 учасникам нападу на міськраду в Жмеринці.

"60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим, трьом – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт", — сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ. ФОТО

У поліції також опублікували фото, зняті біля будівлі суду.

Суд відправив під арешт 16 учасників нападу на міськраду Жмеринки 01

Суд відправив під арешт 16 учасників нападу на міськраду Жмеринки 02

Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".

Поліція затримала 11 осіб, в тому числі лідерів громадських об'єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

У справі про напад на міськраду пред'явили підозри 19 особам. Їм інкримінують хуліганство. Покарання може скласти до 7 років позбавлення волі.

В "Національних дружинах" запевняють, що "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради"

29 лютого під час обрання запобіжного заходу затриманим за напад на міськраду в будівлі суду розпилили сльозогінний газ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178653
 
   
 Топ коментарі
 
Зато Кожару за убийство даже не задержали.
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Раскачает все таки зебилье проклятое ситуацию в стране для Хуйла!...(
А с другой стороны, повизгивать, как шакалье зебильное - нираскачивайтилотку, не вариант, страна скатывается в пропасть! Суд отправил под арест 16 участников нападения на горсовет Жмеринки - Цензор.НЕТ 8094
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То-то Билецкий проявляет активность на сайте. Почти год его не было видно и слышно, как будто все идет так, как надо. Теперь почти ежедневно он здесь гость.Его активистов, с пламенными кулаками у сердца, кидают в кутузку.
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Цих суддів вже Зєйло призначав,чи його попередник?
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судьи что то сделали не так? этих мудней под названием нацжены нужно вешать на площадях. безнаказанность порождает беспредел
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Раскачает все таки зебилье проклятое ситуацию в стране для *****!...(
А с другой стороны, повизгивать, как шакалье зебильное - нираскачивайтилотку, не вариант, страна скатывается в пропасть! Суд отправил под арест 16 участников нападения на горсовет Жмеринки - Цензор.НЕТ 8094
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Почему никто не сказал нацженам, что при задержании необходимо разорвать портрет Зеленского.
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Зато Кожару за убийство даже не задержали.
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Ой е - нацжен задержали!!!! Где Аваков?
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Безнаказанность порождает ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.
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Безнаказанность мэра Жмеринки в течении ряда лет породила вот такую "вседозволенность". Это даже не удивительно, а вполне ожидаемо.
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