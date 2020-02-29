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Все про:Вінниця (190) суд (5942) сльозогінний газ (13) Національний корпус (232) Нацдружини (41) запобіжний захід (90) Жмеринка (3)

 У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ. ФОТО

Біля будівлі суду, в якому обирають запобіжний захід нападникам на міськраду Жмеринки, зібралися близько 50 представників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Один з них розпорошив у приміщенні сльозогінний газ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Службу судової охорони.

Запобіжний захід нападникам на жмеринську міськраду обирають у Вінниці. Біля будівлі суду зібралися близько 50 осіб, в тому числі представники громадських організацій "Національний корпус" та "Національні дружини".

Щоб запобігти провокаціям, Служба судової охорони взяла проходження всіх громадян в будівлю суду під ретельний контроль.

"О 10.20 групою радикально налаштованих осіб здійснено спробу проходу до зали судових засідань без відповідного догляду. Співробітники Служби судової охорони стали на заваді цьому, в результаті чого виникла сутичка, під час якої невідома особа розпилила газ сльозогінної та дратівливої дії. Невідомі особи були витіснені співробітниками Служби судової охорони і залишили приміщення суду", — повідомили в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція. ФОТОрепортаж

Після цього судові засідання продовжилися. До зали пускають тільки тих, кого судові розпорядники внесли до відповідних списків.

"Обстановка навколо Вінницького міського суду перебуває під повним контролем співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".

Також на Цензор.НЕТ: "Нацдружини" повідомили свою версію подій в Жмеринці: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міськради"

Поліція затримала 11 осіб, в тому числі лідерів громадських об'єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

У справі про напад на міськраду пред'явили підозри 19 особам. Їм інкримінують хуліганство. Покарання може скласти до 7 років позбавлення волі.

В "Національних дружинах" запевняють, що "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради"

У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ 01
У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ 02

У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ 03
У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ 04
У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178648
 
 
 Топ коментарі
 
Тому що секретар міської ради вор.. І цього навіть не приховує - і відкрито деребанить бюджет і землі міста
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Сюр. Люди Авакова напали на людей Авакова и получили от людей Авакова. "Show Must Go On"
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Барєцкій вже секретар Жмеринської міськради? Жесть....
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Тому що секретар міської ради вор.. І цього навіть не приховує - і відкрито деребанить бюджет і землі міста
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тю.. теж мені новина.. а який в нас мер не вор? а нема такого!
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Барєцкій вже секретар Жмеринської міськради? Жесть....
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Сюр. Люди Авакова напали на людей Авакова и получили от людей Авакова. "Show Must Go On"
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Повстав Нацкорпус по всій Україні- від Жмеринки до Акапулько)))
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Папа Беня с Аваковым Белой Воши деньжат подкинули для решения их задач .
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Да хоть сам пуйло, Тиссен и Крупп тоже так решали свои проблемы, главное, что потом будет 4-х летний план и "Сила через Радость".
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Рюкзаківці захищають підсвинка з пєтіної будки!
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"В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ" - а что эти национальники хотят, или им некуда себя деть, непонятно, если они работают под Авако-рюкзаком, тогда получается Аваков тусуется с Авакрвым, в таком случае, лучше бы тусовались с гомиками, у них уже есть наработки.
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долбаная вы полиция, почему эти 50 человек не сидят на нарах? как нам далеко до верховенства права, какой инвестор к нам пойдет?
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