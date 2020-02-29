 У суді щодо справи про напад на міськраду Жмеринки розпилили сльозогінний газ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Службу судової охорони.

Запобіжний захід нападникам на жмеринську міськраду обирають у Вінниці. Біля будівлі суду зібралися близько 50 осіб, в тому числі представники громадських організацій "Національний корпус" та "Національні дружини".

Щоб запобігти провокаціям, Служба судової охорони взяла проходження всіх громадян в будівлю суду під ретельний контроль.

"О 10.20 групою радикально налаштованих осіб здійснено спробу проходу до зали судових засідань без відповідного догляду. Співробітники Служби судової охорони стали на заваді цьому, в результаті чого виникла сутичка, під час якої невідома особа розпилила газ сльозогінної та дратівливої дії. Невідомі особи були витіснені співробітниками Служби судової охорони і залишили приміщення суду", — повідомили в пресслужбі.

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Після цього судові засідання продовжилися. До зали пускають тільки тих, кого судові розпорядники внесли до відповідних списків.

"Обстановка навколо Вінницького міського суду перебуває під повним контролем співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".

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Поліція затримала 11 осіб, в тому числі лідерів громадських об'єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

У справі про напад на міськраду пред'явили підозри 19 особам. Їм інкримінують хуліганство. Покарання може скласти до 7 років позбавлення волі.

В "Національних дружинах" запевняють, що "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради"









