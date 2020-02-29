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Все про:марш (255) Нємцов (118) протест (1138) Росія (26588)

 На акцію пам'яті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб. ФОТОрепортаж

У Москві та інших російських містах відбуваються акції пам'яті російського опозиціонера Бориса Нємцова, убитого поблизу Кремля в лютому 2015 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Сама акція пам'яті Нємцова відбувається в центрі російської столиці. Учасники акції проходять через рамки металошукачів із встановленим камерами фіксації, поліція вибірково перевіряє у них документи.

На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 01На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 02На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 03На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 04На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 05На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 06

За даними місцевого об'єднання волонтерів "Білий лічильник", який проводить підрахунок учасників мітингів і маніфестацій, на акції на Страсному бульварі було 21,7 тис. осіб. Поліція наводить інші цифри - близько 8 тис. учасників.

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На всьому маршруті ходи від Страсного бульвару до проспекту Сахарова чергують співробітники поліції і Росгвардії. Поліцейські в гучномовці попереджають, що закон забороняє учасникам масових заходів використовувати маски або іншим чином приховувати свої обличчя. Від самого ранку вздовж маршруту ходи розставлено автозаки.

Організаторами була заявлена ​​кількість учасників у 30 000 осіб. Акцію організували Фонд боротьби з корупцією, партія "Яблуко", рух "Солідарність", "Меморіал", ПАРНАС, Лібертаріанська партія Росії, Партія змін та інші організації.

Акції пам'яті убитого в 2015 році політика відбулися і в інших містах, зокрема в Санкт-Петербурзі. У заході в другому за значенням місті Росії взяли участь близько тисячі осіб, повідомили в пресслужбі регіонального управління МВС РФ. Активісти повідомили про затримання декількох учасників акції в Петербурзі.

На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 07

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Аналогічні масові заходи відбулися в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Барнаулі, Челябінську, Іркутську. Їхні учасники також виступали проти вироків у справі "Мережі" і проти змін до Конституції.

На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 08

Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, видатний критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. За звинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.

На акцію памяті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178644
 
   
 Топ коментарі
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОШИБКА! СРАВНИТЕ СКОЛЬКО БУДЕТ НА ПОБЕДОБЕСИЕ 9МАЯ И У ВАС ПРОПАДУТ ВСЕ ИЛЛЮЗИИ ПО ПОВОДУ КАЦАПОВ!
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Его и у нас чтут.
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И соглашаются с этим его утверждением? И ты тоже?
На акцію пам'яті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб - Цензор.НЕТ 6377
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Завилял филейной частью путиноид... Другой реакции от тебя и не ожидал.
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...руцке вонючий имперец, ты пошто Борю убил?
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цеж 21000 цеглинок по паліцаям і вони їх бояться...??
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Ну и плакаты... "Новое величие", "Сеть"... День памяти Немцова превратился в день протеста левацких организаций коммунистического толка. Немцов бы в гробу перевернулся.
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это вообще нихера относительно населения Москвы
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Страшный сон путлера.
А сколько людей ещё дома остались?
А сколько по всей стране?
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Это продолжается сто лет в обед, но каждый раз украинцы с надеждой вздыхают про страшный сон путлера.
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Если на нарассее происходят митинги, а в это время в Сирии турки убивают ихтамнетов, то это означает, что наши надежды могут оправдаться в любой момент.
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Вашингтонский Обком



В Михайловском районе Приморского края на праздновании Масленицы хакеры транслировали гей-порно. Или это были не хакеры?

https://twitter.com/i/status/1233682864270696448
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Зкріпно! Терміново цю новину на Цензор!
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОШИБКА! СРАВНИТЕ СКОЛЬКО БУДЕТ НА ПОБЕДОБЕСИЕ 9МАЯ И У ВАС ПРОПАДУТ ВСЕ ИЛЛЮЗИИ ПО ПОВОДУ КАЦАПОВ!
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ну среди зомби человек не выживет в принципе ...
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Бандера разве не воевал против германцев не желающих видеть Украину свободной и суверенной, он разве не сидел в гитлеровском концлагере?
Может стоит праздновать победу над гитлеровским фашизмом хотя бы в память о борце с ним Бандере?
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Кацапи раби!!!!
Треба щоб 220 тис.вийшло, а вони жопи дома парять і Путлера взасос цілують!
Охлос на протест не здатний, охлосу потрібні розваги і "блиньІ" з лопати!!!!!
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220 тыс НИЧЕГО не изменит. в Украине миллионы 3 месяца выходили и НУЛЕВОЙ результат. только когда пару сотен ВООРУЖЁННЫХ мужиков прибыли в Киев + стали захватывать обл администрации..... то поменяли текущего главу ПР на создателя ПР - вот и ВСЕ изменения! Майдан 2 повторил судьбу Майдана 1
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В Украине возможен майдан - в параше нет, вот в чем разница.
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В Киеве при 4 миллионах населения (учет ориентировачный и не смартфонный с диджитализацией), в ноябре 2013 вышел 1 миллион. В Масквобаде, при населенниив 10-12 милионов вышло 22 тысячи. ЗеДятлы, воаросы есть? В смыслу впшего избраника и скорости его перемещения в сторону Параши? И вопрос не стоит ДА или НЕТ, вопорос стоит так, - КОГДА?
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где-то на фотке снега полно...А у нас и за всю зиму ни разу не увидели.
ну а по кол-ву вышедших для россии это мизер.
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Для великого дурдому під назвою Макшандія 7% адекватних росіян це дуже добре. Саме стільки бодай частково визнають Крим українським. Так що 22 тисячі демонстрантів для Мацкви досягнення.
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....а мне понравился лозунг : Украина мы с тобой !!! я уже ЗАПЕРЕЖИВАЛ куда будут бежать КОРОЛЕВСКАЯ , БОЙКО , ШУФРИЧ и прочие СЕМПАТЯЖКИ ???!!
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Не переживай за них. У них вполне достаточно "офшорных гаваней" где-нибудь на Кипре, в Лондоне и т.п.
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Немцов - храбрый и отважный человек, мог бы уехать за границу, ради своей безопасности. Царство ему Небесное.
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Но наш Зєлєнскій тоже храбрий і отважний чєл,з такімі самими лозунгамі шо в Нємцова,но в отлічіє от нєго нє хочєт поєхать за граніце раді своєй бєзопасності...
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Ну хоть пошли по согласованному маршруту.И никто никого не отху...
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