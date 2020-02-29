 На акцію пам'яті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Сама акція пам'яті Нємцова відбувається в центрі російської столиці. Учасники акції проходять через рамки металошукачів із встановленим камерами фіксації, поліція вибірково перевіряє у них документи.

За даними місцевого об'єднання волонтерів "Білий лічильник", який проводить підрахунок учасників мітингів і маніфестацій, на акції на Страсному бульварі було 21,7 тис. осіб. Поліція наводить інші цифри - близько 8 тис. учасників.

Читайте також: Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова

На всьому маршруті ходи від Страсного бульвару до проспекту Сахарова чергують співробітники поліції і Росгвардії. Поліцейські в гучномовці попереджають, що закон забороняє учасникам масових заходів використовувати маски або іншим чином приховувати свої обличчя. Від самого ранку вздовж маршруту ходи розставлено автозаки.

Організаторами була заявлена ​​кількість учасників у 30 000 осіб. Акцію організували Фонд боротьби з корупцією, партія "Яблуко", рух "Солідарність", "Меморіал", ПАРНАС, Лібертаріанська партія Росії, Партія змін та інші організації.

Акції пам'яті убитого в 2015 році політика відбулися і в інших містах, зокрема в Санкт-Петербурзі. У заході в другому за значенням місті Росії взяли участь близько тисячі осіб, повідомили в пресслужбі регіонального управління МВС РФ. Активісти повідомили про затримання декількох учасників акції в Петербурзі.

Читайте також: У річницю вбивства Нємцова Путін присвоїв нагороду чеченському сенатору Геремеєву, якого згадується в матеріалах про вбивство

Аналогічні масові заходи відбулися в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Барнаулі, Челябінську, Іркутську. Їхні учасники також виступали проти вироків у справі "Мережі" і проти змін до Конституції.

Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, видатний критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. За звинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.