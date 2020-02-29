 ДБР підозрює чиновників Нацполіції Запорізької області в закупівлі непридатних шин для БТР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що посадовці здійснили закупівлю непридатних для експлуатації шин для комплектації спецтехніки, що мала використовуватися під час проведення операції Ооб’єднаних сил. Управління поліції придбало шини 1980 року випуску на 249 тисяч гривень. Гуму купували під виглядом нової, та призначалася вона для БТР-80. Згодом шини було передано батальйону поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Запорізькій області для використання під час ООС.





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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки у Запорізькій області ДВБ Нацполіції України.

У разі доведення провини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.