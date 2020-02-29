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Все про:корупція (3214) Нацполіція (9107) Запорізька область (447) ДБР (927)

 ДБР підозрює чиновників Нацполіції Запорізької області в закупівлі непридатних шин для БТР. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополь, повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, голові тендерного комітету та виконувачу обов'язків начальника одного з відділень центру обслуговування підрозділів ГУ Нацполіції в Запорізькій області, а також приватному підприємцю в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що посадовці здійснили закупівлю непридатних для експлуатації шин для комплектації спецтехніки, що мала використовуватися під час проведення операції Ооб’єднаних сил. Управління поліції придбало шини 1980 року випуску на 249 тисяч гривень. Гуму купували під виглядом нової, та призначалася вона для БТР-80. Згодом шини було передано батальйону поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Запорізькій області для використання під час ООС.

ДБР підозрює чиновників Нацполіції Запорізької області в закупівлі непридатних шин для БТР 01
ДБР підозрює чиновників Нацполіції Запорізької області в закупівлі непридатних шин для БТР 02

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки у Запорізькій області ДВБ Нацполіції України.

У разі доведення провини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178639
 
 
 Топ коментарі
 
Крадені з військових складів шини продають як нові, за це має бути розстріл!
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ГБР, НАБУ и вся прокуратура, как шины - ХЛАМ.
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нехай самі би зі своїми родичами на таких шинах поганяли. за таке треба давати 15 з конфіскацією майна навіть в найближчих родичів ( жінка, діти, батьки )
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Крадені з військових складів шини продають як нові, за це має бути розстріл!
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Там не рослідують що вони крадені, а рослідують що вони прокисли=))
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ГБР, НАБУ и вся прокуратура, как шины - ХЛАМ.
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нехай самі би зі своїми родичами на таких шинах поганяли. за таке треба давати 15 з конфіскацією майна навіть в найближчих родичів ( жінка, діти, батьки )
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зачем полиции такой БТР ? Явно не Крым и Донбасс возвращать
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к этому и подталкивают...шоб просроченные шины армии на линию фронта поставляли,а новенькие-полиции.
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Зеклоуны разворуют армию которую Порох строил 5 лет
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Шины - это ж не бронежилеты, замнут дело после "дойки".
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аиможет сами бтр просрочены, а шины це бонус?
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