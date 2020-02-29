 Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Лідером угруповання виявився так званий "смотрящий" за слідчим ізолятором. З метою поширення свого впливу, зміцнення авторитету серед засуджених і з метою власного збагачення 30-річний чоловік організував злочинну групу, до якої увійшли особи, які відбувають і відбували разом із ним покарання у виправній установі", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, кримінальний авторитет через учасників угруповання змушував в'язнів платити за спокійне і безпечне перебування в СІЗО.

"Під час проведення процесуальних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання із засудженого п'яти тисяч доларів США та одержання частини суми", - повідомили в Нацполіції.

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Правоохоронці провели обшуки в СІЗО і за місцем проживання фігурантів. У камері, в якій перебував кримінальний авторитет, вилучили гроші.

У його спільників на волі вилучили банківські картки, на які переказували кошти родичі постраждалих.

"Лідеру злочинного угруповання і одному з його учасників, ув’язненому, слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні. Покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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