 Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
"Лідером угруповання виявився так званий "смотрящий" за слідчим ізолятором. З метою поширення свого впливу, зміцнення авторитету серед засуджених і з метою власного збагачення 30-річний чоловік організував злочинну групу, до якої увійшли особи, які відбувають і відбували разом із ним покарання у виправній установі", - сказано в повідомленні.
За даними поліції, кримінальний авторитет через учасників угруповання змушував в'язнів платити за спокійне і безпечне перебування в СІЗО.
"Під час проведення процесуальних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання із засудженого п'яти тисяч доларів США та одержання частини суми", - повідомили в Нацполіції.
Правоохоронці провели обшуки в СІЗО і за місцем проживання фігурантів. У камері, в якій перебував кримінальний авторитет, вилучили гроші.
У його спільників на волі вилучили банківські картки, на які переказували кошти родичі постраждалих.
"Лідеру злочинного угруповання і одному з його учасників, ув’язненому, слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні. Покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
П.с. написав "Судовою" з помилкою, хотів виправити, проте так більш правильно...
Ну и условия содержания жуткие и бесчеловечные. Неизвестно кто там сидит - может, помурыжат и выпустят, там могут и совсем невинные люди сидеть. Почему их держат хуже чем животных в зоопарке?
Що зараз заважає?
А вже потім, через декалька років такої практики можна й пістолет додати до арсеналу.
Мені, наприклад, пістолет не потрібен.
1000 євро нікуди викинути?
По компактним варіантам зовсім непоганий варіант KelTec SUB2000 9x21/
Stvol обіцяє завезти до кінця березня.
Забронював та оформлюю зеленку на нарізну.
В складеному варіанті поміститься куди завгодно. Розкладається за долю секунди.
І коштує відносно недорого (в порівнянні з іншими під 9х21)
Совершенно не против введения в гражданский оборот короткоствольного оружия.
Меня всего лишь удивляет вот такой подход как у Вас.
Опыта оружейного нет. Оружия своего нет и не было. Но ждем короткоствол.
На помпового турка за 6000 грн. денег нет, а на Глок за 30 000 грн. деньги есть ))
Ну-ну..
Зєлі люди довірились і він отримав фактично 100% влади. Але не зробив НІЧОГО, щоб виправдати довіру.
Зєлю геть. Дострокові.
Ти ж, і такі як ти, знову проголосуєте за: «Кто угодно, только нє Порошенко !».
Тому, як мудро сказав Прєзєдєнт: «Какая разніца».
Вибрали? Тепер кушайтє оце, хоч повсирайтесь.
Можете не поспішати, попереду, ще чотири роки.
Петро хоче, щоб ви цього накушалісь досхочу.
Все как ви хотєлі.