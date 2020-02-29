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 Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Тим, хто відмовлявся платити, злочинці погрожували фізичною розправою і розголошенням конфіденційних відомостей. Гроші родичі постраждалих переказували їм на банківські картки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Лідером угруповання виявився так званий "смотрящий" за слідчим ізолятором. З метою поширення свого впливу, зміцнення авторитету серед засуджених і з метою власного збагачення 30-річний чоловік організував злочинну групу, до якої увійшли особи, які відбувають і відбували разом із ним покарання у виправній установі", - сказано в повідомленні.

Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція 01

За даними поліції, кримінальний авторитет через учасників угруповання змушував в'язнів платити за спокійне і безпечне перебування в СІЗО.

"Під час проведення процесуальних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання із засудженого п'яти тисяч доларів США та одержання частини суми", - повідомили в Нацполіції.

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Правоохоронці провели обшуки в СІЗО і за місцем проживання фігурантів. У камері, в якій перебував кримінальний авторитет, вилучили гроші.

Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція 02Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція 03Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція 04

У його спільників на волі вилучили банківські картки, на які переказували кошти родичі постраждалих.

Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція 05

"Лідеру злочинного угруповання і одному з його учасників, ув’язненому, слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні. Покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція 06
Кримінальний авторитет вимагав гроші з арештантів Рівненського СІЗО, дійшло до $5 000, - Нацполіція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178638
 
   
 Топ коментарі
 
Отак попади в СІЗО із нашою мудовою системою. Слідчі вимагають, адвокат вимагає, суддя вимагає, а тут ще й сокамерники думають, як поживитись нахаляву. Тьху.

П.с. написав "Судовою" з помилкою, хотів виправити, проте так більш правильно...
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А мы типа не понимаем,что большую часть отжатых баксов шло начальству СИЗО.
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пока не начнут ПРИБАЛЯТЬ сроки, а не ПОГЛОЩАТЬ - толку не будет
Ну и условия содержания жуткие и бесчеловечные. Неизвестно кто там сидит - может, помурыжат и выпустят, там могут и совсем невинные люди сидеть. Почему их держат хуже чем животных в зоопарке?
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А мы типа не понимаем,что большую часть отжатых баксов шло начальству СИЗО.
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Отак попади в СІЗО із нашою мудовою системою. Слідчі вимагають, адвокат вимагає, суддя вимагає, а тут ще й сокамерники думають, як поживитись нахаляву. Тьху.

П.с. написав "Судовою" з помилкою, хотів виправити, проте так більш правильно...
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пока не начнут ПРИБАЛЯТЬ сроки, а не ПОГЛОЩАТЬ - толку не будет
Ну и условия содержания жуткие и бесчеловечные. Неизвестно кто там сидит - может, помурыжат и выпустят, там могут и совсем невинные люди сидеть. Почему их держат хуже чем животных в зоопарке?
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Тому що немає вільного продажу зброї...
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Що таке "вільний продаж зброї"?
Що зараз заважає?
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Немає, бо мається на увазі, що законнослухняний платник податків, громадянин, не має права ЗАКОННО придбати короткоствольну ВОГНЕПАЛЬНУ зброю /пістолет.
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Завжди казав і повторю ще раз.Навчіться спочатку працювати з довгоствольною зброєю так, щоб зброярська дисципліна була на безумовних рефлексах.
А вже потім, через декалька років такої практики можна й пістолет додати до арсеналу.
Мені, наприклад, пістолет не потрібен.
1000 євро нікуди викинути?
По компактним варіантам зовсім непоганий варіант KelTec SUB2000 9x21/
Stvol обіцяє завезти до кінця березня.
Забронював та оформлюю зеленку на нарізну.
В складеному варіанті поміститься куди завгодно. Розкладається за долю секунди.
І коштує відносно недорого (в порівнянні з іншими під 9х21)
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Да- да, а то прибалты и молдаване дураки - никаких тебе предварительных обращений с длинностволом ,просто РАЗРЕШИЛИ пистолеты ВСЕМ - и сразу количество преступлений против личности резко уменьшилось , но тож МОЛДАВАНЕ - элита человечества , украинцы до них не доросли ....
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Без предварительного опыта ты или себе отстрелишь яйца, либо окружающим.
Совершенно не против введения в гражданский оборот короткоствольного оружия.
Меня всего лишь удивляет вот такой подход как у Вас.
Опыта оружейного нет. Оружия своего нет и не было. Но ждем короткоствол.
На помпового турка за 6000 грн. денег нет, а на Глок за 30 000 грн. деньги есть ))
Ну-ну..
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Это не по понятиям, а тупо безпредел, тот смотрящий должен ответить.

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Не исключён вариант , что администрация ломает пацанов .
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тоже подумал, шо это безпредельщики какие то.....
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таки вы не правы . деньги везде по тюрьмам вымогают с наркобарыг . если по этой статье попал .в общак должен сразу положить . а размер суммы уже на местах устанавливают и бьют жестоко за задержку
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люди, гірше тварин! а якщо вони ще й мандатовані, то гірше навіть плазунів!
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Думаю брехня чистой воды, чтоб такое было в полиции или армии поверю, а что бы в СИЗО, смотрящий, да мимо понятий, сильно сомневаюсь, скорее подстава.
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престріляти і все. нема рецидивістів -- нема проблем.
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престріляти і все. нема рецидивістів -- нема проблем.
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страна тихих ужасов, идущая в Европу и НАТО. С такой правоохр. и судовой системами ни Европы, ни НАТО, ни инвестиций украм не видать Никогда! плохое слово "никогда"....
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Интересно сколько отожмут в СИЗО у Кожары бабла?
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душегубка какая-то, на второй фотке. 4 кровати вместе, нормы по квадртам на 1 человека вообще есть? сколько там туберкулёзников, а вдруг вирус доберётся туда, начальничек с милана вернулся. бабла куры не клюют
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какие нормы ? в сарае на 20 человек расчитаном - минимум 50 чалится. живут по режиму - 3 часа спать, три часа стоять, три часа сидеть на лавке, койки шторками балдахинами закрыты, и беруши в уши вставляют что бы шум и гам не слушать. но есть двух местные вип камеры, где содержание по цене сопоставимо с неплохим отелем, есть душевая кабина, телевизор, холодильник. короче если у тебя нет денег - даже в тюрьме - ты лох.
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Обычная пыточная.Все сидельцы в таких условиях,цепляют вегетососудистую дистонию.
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ето за то ,шоб просто посидеть?
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это карлик авторитет на утопите его в параше
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Корупція в країні відбивається на ув'язнених в своїх найбільш потворних формах.
Зєлі люди довірились і він отримав фактично 100% влади. Але не зробив НІЧОГО, щоб виправдати довіру.
Зєлю геть. Дострокові.
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А що: «Дострокові »?
Ти ж, і такі як ти, знову проголосуєте за: «Кто угодно, только нє Порошенко !».
Тому, як мудро сказав Прєзєдєнт: «Какая разніца».
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Перекажіть Петру, щоб він вже не висувавсь. Він більше не обереться. Нехай краще навчить свого сина Михайла української. Російську і англійську Михайло знає. А мову країни, де його батько був президентом, так і не вивчив
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Тобі ж була дана відповідь :«Какая вам разніца?».
Вибрали? Тепер кушайтє оце, хоч повсирайтесь.
Можете не поспішати, попереду, ще чотири роки.
Петро хоче, щоб ви цього накушалісь досхочу.
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З такою швидкістю, як Зєля вбиває країну, то чотири роки забагато. Вістачить і пів року.
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раштрелять-я на воле без денег без еды а уркопахан в шиколаде ..только на костер
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А что(кого) полиция боится,когда лица авторитетов закрывает?
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