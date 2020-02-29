 Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Вранці прикордонники отримали інформацію, що російські кораблі доставлять човен із затриманими українськими рибалками в район загальновизначеної системи розподілу руху в Азовському морі. Незабаром плавзасіб і російські кораблі, що супроводжували його, було виявлено за 10 миль від порту "Бердянськ".
"За результатами огляду та перевірки документів, які засвідчують особу, встановлено, що це той самий плавзасіб і ті самі четверо громадян України, які в порушення чинного законодавства вийшли в море", - повідомили в пресслужбі.
Катерна група Морської охорони забезпечила супровід плавзасобу до порту "Бердянськ", де наразі встановлюються усі обставини їхнього затримання російською стороною.
"За порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб", - додали в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, 15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.
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Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.
25 лютого українських рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, звільнили.
26 лютого депутат від "Слуги народу" Павло Мельник повідомив, що вони не можуть повернутися додому через шторм.