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Все про:Азовське море (1301) Бердянськ (95) Держприкордонслужба (2434) рибалки (58)

 Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рибалки на власному човні прибули в порт "Бердянськ". Зараз з'ясовуються всі обставини їхнього затримання росіянами. Крім того, рибалок притягнули до адмінвідповідальності, а їхньому човну на 30 днів заборонили вихід у море.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Вранці прикордонники отримали інформацію, що російські кораблі доставлять човен із затриманими українськими рибалками в район загальновизначеної системи розподілу руху в Азовському морі. Незабаром плавзасіб і російські кораблі, що супроводжували його, було виявлено за 10 миль від порту "Бердянськ".

Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба 01

Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба 02

"За результатами огляду та перевірки документів, які засвідчують особу, встановлено, що це той самий плавзасіб і ті самі четверо громадян України, які в порушення чинного законодавства вийшли в море", - повідомили в пресслужбі.

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Катерна група Морської охорони забезпечила супровід плавзасобу до порту "Бердянськ", де наразі встановлюються усі обставини їхнього затримання російською стороною.

Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба 03Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба 04Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба 05

"За порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб", - додали в Держприкордонслужбі.

Затримані Росією в Азовському морі рибалки повернулися на батьківщину, - Держприкордонслужба 06

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Нагадаємо, 15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

25 лютого українських рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, звільнили.

26 лютого депутат від "Слуги народу" Павло Мельник повідомив, що вони не можуть повернутися додому через шторм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178631
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер їх мають посадити за бракон'єрство!
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А как же медали. Квартиры в Киеве? Тем более на них никого менять не пришлось. Сами с плена убежали!
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Вернулись на малую Родину ! Они и были на своей территории, только на временно оккупированной ее части.
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Тепер їх мають посадити за бракон'єрство!
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Та ні, купити по квартирі та виплатити компенсиію.
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Здорово. Теперь и здесь ещё огребут за браконьерство.
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Вернулись на малую Родину ! Они и были на своей территории, только на временно оккупированной ее части.
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А как же медали. Квартиры в Киеве? Тем более на них никого менять не пришлось. Сами с плена убежали!
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По башке веслом одному и второму!! Из за таких обезьян потом обмен производят на упырей!
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А потом ещё бывшему коллеги сорвал бы погоны и в глотку затолкал! Без ведома пограничников хрен эти лодки выйдут в море!!!!
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и шо це було? несерьезно как то
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А что уже суд был,если вы говорите про нарушение закона,или вам из засрашки это сообщили?
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Вот эта сраная лодка может выйти в море только после открытия навигации и должна быть переписана какому-то из любительских причалов рыбаков оматорів,и эта же лодка дальше двух миль от берега не имеет права отплывать,а по техническим параметрам не дальше 5 миль!!!!А эти люди нарушили пограничный режим и большая вероятность что нарушили государственную границу! Ежели отдалились за пределы 12 морских миль в сторону моря!!!
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Обвинять человека в нарушении законов может только суд,очнись,у нас уже давно нет власти московитских комуняк,которым можно было все.
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Ежели не знаете порядок выхода в море и ТД.То не берите роль адвоката.
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Причем тут порядок,кто должен заявить про нарушение правил и законов человеком,только суд и больше никто.
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Какой нахрен суд! Это админка,штраф максимум 340 гривен, без суда! Выносит постанову начальник прикордонного відділу! Дальше они могут оспорить это решение!
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Это беззаконие,штрафы,постановы должны быть только через суд,внесудебная расправа - это признак идиотского общества.
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Полицейский тоже за каждое нарушение должен в суд тянуть?! Почитайте админ кодекс,та админпровадженя) и посмотрите какие админки рассматривает суд а какие нет!
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Сейчас навигация закрыта! О нарушении пограничного режима составляют протокол пограничники,полиция и громадске формування по охороні державного кордону!
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Эти бараны ещё легко отделались,а не являются у срашки обвеняемые в терроризме!!!
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По чему все молчат о подписанном о совместном вылове с рускими в Азовском море рыбы в начале года.... наших рыбаков на основание этого поймали и осудили !!! .... Одни гниды подписывают, где эти твари которые это подписали !!! По чему про этих гнид ни кто ни пишет и их не сажает за то что они на подписывали !!!!!!
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Они не промысловики!!!!они обычные браконьеры!!!!
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От куда ты знаешь? Я не про это пишу вообще.
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Суд не обвеняет ,а принемает решение согласно доказательств!!! Обененителем выступать могут правоохороний орган!
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Я 15 лет с такими кадрами сталкивался!Плачут про херовую жизнь в стране,и мол на браконьерство идем из за того чтоб семью кормить! На этой лодке собирать сети серавно что на камере море пересечь!
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В том году у них были документы на отлов рыбы официальные, в этом году наши не выдают ещё такие документы.
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Попадется в сеть хороший осетр ,то в месте с тем ящиком на дно уйдут! Это обычный язик,он прогулочный а не промысловый
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