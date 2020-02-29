 На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик. ФОТОрепортаж

Фото об'єктів опублікував у себе у фейсбуці координатор "Великого будівництва" Юрій Голик.

Зокрема, в Південному на фінальній стадії перебуває реконструкція дитячого садочка. Раніше він був розрахований на 75 місць, але його відвідує 130 дітей.

"Після реконструкції до садочка ходитимуть 200 дітей. Фінансування цього року забезпечує Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет", - зазначив Голик.

Реконструкція садочка також триває в місті Люботин.

У селищі Пісочин (передмістя Харкова) закінчується будівництво початкової школи і дитячого садочка в мікрорайоні "Надія". Фінансування цього року забезпечує Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського працює над реалізацією програми, що отримала назву "Велике будівництво". Планується, що в 2020 році буде відкрито 100 нових шкіл, 100 нових дитячих садочків і стадіонів. Крім того, буде відремонтовано понад 6,5 тис. км доріг.

Як заявив раніше Юрій Голик, таких амбітних планів не було за всю історію української незалежності.