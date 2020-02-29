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 Політика України, Суспільство
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Все про:дитячий садок (91) Харківщина (867) Голик (84)

 На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик. ФОТОрепортаж

У межах національної програми "Велике будівництво" на Харківщині цього року буде завершено будівництво та реконструкцію декількох нових садочків.

Фото об'єктів опублікував у себе у фейсбуці координатор "Великого будівництва" Юрій Голик.

Зокрема, в Південному на фінальній стадії перебуває реконструкція дитячого садочка. Раніше він був розрахований на 75 місць, але його відвідує 130 дітей.

"Після реконструкції до садочка ходитимуть 200 дітей. Фінансування цього року забезпечує Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет", - зазначив Голик.

На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор Великого будівництва Голик 01

Реконструкція садочка також триває в місті Люботин.

На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор Великого будівництва Голик 02

У селищі Пісочин (передмістя Харкова) закінчується будівництво початкової школи і дитячого садочка в мікрорайоні "Надія". Фінансування  цього року забезпечує Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет.

На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор Великого будівництва Голик 03

Нагадаємо, Кабінет Міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського працює над реалізацією програми, що отримала назву "Велике будівництво". Планується, що в 2020 році буде відкрито 100 нових шкіл, 100 нових дитячих садочків і стадіонів. Крім того, буде відремонтовано понад 6,5 тис. км доріг.

Як заявив раніше Юрій Голик, таких амбітних планів не було за всю історію української незалежності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178624
 
   
 Топ коментарі
 
...в какой из этих садиков тебя родители записали, "немец"? На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 9655
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А на Сахновщине и Кегичевке "сократили" больницы... теперь избиратилям зебилоида придется чухать в Красноград триппер лечить...
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Не те слово. Скільки набудували. На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 4805 За пів року
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...в какой из этих садиков тебя родители записали, "немец"?
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Не те слово. Скільки набудували. На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 4805 За пів року
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Представляю скоко они насторят за пять лет!
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закриватимуть, де лише директор і один вчитель веде кілька предметів.
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Расскажи это сельским детям и их родителям "оптимизатор". А я понаблюдаю со стороны что от тебя останется. Они еще отлично помнят "оптимизацию" фельдшерских пунктов при Овоще.
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вони і так знають. а якщо ти вважаєш нормоб одного вчителя по всім предметам, то тоді не кажи, що сільські діти умніші городських.
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Так может не школу закрыть, а условия сельским учителям создать? Может начать с элементарного - с финансирования школ лучше города и зарплат учителям? А не лечить головную боль по тупому гильотиной.
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сьогодні школа - шкільний будинок і оплата комунальних платежів - стала тягарем громади, у якій школа стоїть. Якщо центром громади стало інше село, і там своя школа, то фінансувати громада буде як раз цю свою школу, бо центром громади обирається завжди крупніше і фінансування буде йти саме у це село. З цього виходить, що сільська громада не потягне дві і більше шкіл, потягне лише одну. якщо у школу ходять 1 учень першого класу, 3 учні 5 класу, і т.д. і на них всих один директор і один вчитель по всим предметам, то який сенс таку школу фінансувати? вона перша на виліт.
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А детей куда, "умник"? Пусть растут необразованными дебилами? Такими легче управлять? Еще раз для упоротого - нет возможности и денег сейчас сделать лучше - не разрушай. Лечить головную боль гильотиной - верх тупости. Сейчас школы максимум на расстоянии 10-15 км от детей. в крайних случаях После "реформы" бубочки - будет 40-60 км. Все вточь повторяется с "реформой" медицины от Овоща.
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так Голик не из комадьі Зе. Голик бьіл еще при Порохе в команде Резниченко. Мужик просто работает. и действующая власть тут ни при чем.
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Был БАМ, а у этих БСС - большая стройка садиков. Идиоты.
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А в Трускавце элитный садик для самых маленьких слуг народа откроют!
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ти не в темі: вони вже відмовилися від віїздних навчань. Усе буде в Києві.
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Вроді уже в Америку намилились, Трускавець не допоміг.
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було, але останнє було - Київ. там якийсь центр називали.
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Якщо так, то,напевно, візи відмовились видавати або грошей не дали.
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Это что клоун будет кричать при его руководством. От паскуда.
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Порох мовчал, пока Голік у Дніпрі строїв. Зато Резніченко не мовчав, а він з партії Пороха.
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А на Сахновщине и Кегичевке "сократили" больницы... теперь избиратилям зебилоида придется чухать в Красноград триппер лечить...
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Реорганіхація посалася ще за Пороха. і буде йти не залежно від преза.
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Это у тебя в рейн вестфалии??? Жди...скоро кацапы нна берлин припрутся....
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я конспектировал:
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100...еще чего-то там (от блин...затер от частого перечитывания))) ааа! 100 школьных автобусов к сельским школам
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ого! это ваще не реально! )))
но классно! надо будет... им ...подсказать ))))
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Три уже есть. правда. Петро строил, но то такое...
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так тот же Голик и строил, а не Петро.
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Большая стойка - звучит как Большой скачок
Большо́й скачо́к (кит. трад. 大躍進, упр. 大跃进, пиньинь: Dàyuèjìn, палл.: Даюэцзинь) - экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъём экономики страны и имевшая трагические последствия для китайского народа. В это время Китай представлял собой на 90 % аграрную страну, которой была остро необходима модернизация. Мао Цзэдун обосновывал политику Большого скачка при помощи марксистской теории производительных сил, однако его попытка усилить экономический рост путём резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой: следствием Большого скачка стала смерть от 20 до 40 миллионов человек[1], и это сделало его крупнейшей социальной катастрофой XX века (исключая Вторую мировую войну).
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наш большой скачек - не строили ничего и построили (подмарафетили) один садик. итого имеем 400 % рост, можно расписать как экономический прорыв в социально-экономической сфере!
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По поводу "подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства" Вот прямая аналогия:
Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский

А то, что с рынком земли творится - отдельная песня.
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Вот они учатся руководить страной в Трускавце
На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик - Цензор.НЕТ 9144
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Название ничего вам напоминает? Ану вспомните, когда мама вам в детстве говорила. Сегодня большая уборка. Типо праздник - наслаждайтесь. Поубирали - вроде чище, но ничего не изменилось, через пару дней опять срач. Ограниченный интеллект - что поделаешь.
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Лучше бы на львовщине.
Сами подумайте - кому вы строите? Рюскому миру? Вон, Юлия Владимировна им скорые в каждое село, а быдолвщинцы за януковича всей сворой, за гепу-допу всем совкоколхозом...
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Принципиально не хотят бандеровцам шото строить, а как ***** напал- так сразу - помогите спасите переселенцев примите !!!
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ЧТОЬЫ ОНИ ОТКРЫЛИСЬ - надо сделать проект и построить - а это минимум 2 года
НЕЧЕГО зелёным квакалкам себе приписывать чужие достижения 😀😀😀
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Бараки детского типа.Я за семейные частные садики На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик - Цензор.НЕТ 2186
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Забористо. "По поручению.." и дальше по тексту. Этим занимались все ПрезЕденты. Но никакая падла не открыла Конституцию. Нет такого понятия как "Поручение", *****! Кому？ Кабмину？ Так у нас же парламентско-президентская, вроде бы по Конституции. По поручению, ***, ПрЕзидента.... Зэбилы, вы знову зробылы цэ разом. Но, *****, никто даже не удосуживается почитать хотя бы несчастную нашу Конституцию. Кабмин, ***, зэбилы, назначается ВР, поручения Кабмину Зелох не имеет права давать, потому как такого понятия в законодательстве даже нет."Доручення" убрали еще при Кучме решением КС, насколько помню.Как же все зае...ло....
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