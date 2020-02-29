 На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик. ФОТОрепортаж

Фото об'єктів опублікував у себе у фейсбуці координатор "Великого будівництва" Юрій Голик.
Зокрема, в Південному на фінальній стадії перебуває реконструкція дитячого садочка. Раніше він був розрахований на 75 місць, але його відвідує 130 дітей.
"Після реконструкції до садочка ходитимуть 200 дітей. Фінансування цього року забезпечує Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет", - зазначив Голик.
Реконструкція садочка також триває в місті Люботин.
У селищі Пісочин (передмістя Харкова) закінчується будівництво початкової школи і дитячого садочка в мікрорайоні "Надія". Фінансування цього року забезпечує Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського працює над реалізацією програми, що отримала назву "Велике будівництво". Планується, що в 2020 році буде відкрито 100 нових шкіл, 100 нових дитячих садочків і стадіонів. Крім того, буде відремонтовано понад 6,5 тис. км доріг.
Як заявив раніше Юрій Голик, таких амбітних планів не було за всю історію української незалежності.
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100...еще чего-то там (от блин...затер от частого перечитывания))) ааа! 100 школьных автобусов к сельским школам
но классно! надо будет... им ...подсказать ))))
Большо́й скачо́к (кит. трад. 大躍進, упр. 大跃进, пиньинь: Dàyuèjìn, палл.: Даюэцзинь) - экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъём экономики страны и имевшая трагические последствия для китайского народа. В это время Китай представлял собой на 90 % аграрную страну, которой была остро необходима модернизация. Мао Цзэдун обосновывал политику Большого скачка при помощи марксистской теории производительных сил, однако его попытка усилить экономический рост путём резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой: следствием Большого скачка стала смерть от 20 до 40 миллионов человек[1], и это сделало его крупнейшей социальной катастрофой XX века (исключая Вторую мировую войну).
Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский
А то, что с рынком земли творится - отдельная песня.
Сами подумайте - кому вы строите? Рюскому миру? Вон, Юлия Владимировна им скорые в каждое село, а быдолвщинцы за януковича всей сворой, за гепу-допу всем совкоколхозом...
НЕЧЕГО зелёным квакалкам себе приписывать чужие достижения 😀😀😀