EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  11643  113
Все про:День Перемоги (253) Росгвардія (6)

 Росгвардія до 9 травня закупить наліпки "На Берлін". ФОТО

Управління Росгвардії у Новосибірській області планує закупити до 9 травня наліпки з написом "На Берлін" для своїх службових автомобілів.

Наліпки виявили в переліку запасних частин та аксесуарів у технічній документації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Відкриті медіа".

Аукціон на обслуговування автомобілів та спецтехніки служби оголосили 28 лютого. Початкова ціна контракту - 800 тисяч рублів. Як зазначено в документації аукціону, наліпка до 9 травня "На Берлін" має коштувати не більше 436 рублів.

Читайте також: Зеленського не запрошували на парад 9 травня до Москви, - Офіс президента

Спеціаліст, який відповідає за розміщення цієї закупівлі, не зміг пояснити появу наліпки "На Берлін" у технічній документації. "Я нічого такого не розміщував", - заявив він.

Росгвардія до 9 травня закупить наліпки На Берлін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178622
 
   
 Топ коментарі
 
на стамбул бл@дь! дибилы Росгвардия к 9 мая закупит наклейки "на Берлин" - Цензор.НЕТ 9903
 показати весь коментар
 
на Америку, мачи пиндоса-разбей свой айфон! Росгвардия к 9 мая закупит наклейки "на Берлин" - Цензор.НЕТ 9846
 показати весь коментар
 
Угу, на Берлин, на заработки!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Орлуша. "Про случай около Рейхстага". Вірш.
https://www.youtube.com/watch?v=iBtMv2vtx3I

Обережно, ненормативна лексика!
 показати весь коментар
 
 
А никто не заметил что они там, в Берлине с 1945 года? Германия вобще то войну проиграла. Ну то такэ, не звертайте уваги.
 показати весь коментар
 
Сначала на Пекин своих самок отправят, немного денег заработать.
 показати весь коментар
 
 
Меркель, ау! ты, зробила це разом з макароном.
 показати весь коментар
 
 
Та фрау ще при розумі , а от жабоїд Маньу ... Навіть коментувати складно .
 показати весь коментар
 
Будуть заморожену північну трубу демонтувати на брухт.
 показати весь коментар
 
 
Интересно делегация из Германии будет.. им то что праздновать..9 мая. Тем более "на Берлин" , "Можем повторить"...
 показати весь коментар
 
Можу запропонувати партію наліпок ,,путін - ***** ,, ( саме так , з маленької букви ) , а також ,,мокші смокчуть,, . На кожну кацапську машину - безкоштовно ! Абрамович башляє !
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору