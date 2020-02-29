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 ЗСУ вдосконалять загальновійськовий бронежилет: нова плита та система швидкого скидання. ФОТО

Цього року в Збройних силах України розроблять нові вимоги до бронежилетів, після чого обреруть виробника, який їх виготовлятиме.

Про це з посиланням на "Армія Inform" повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, наразі новий зразок бронежилета модульного перебуває у процесі вдосконалення, а зацікавленість у наданні ЗС України дослідних партій таких бронежилетів виявили три виробники, один із яких іноземний. Ці дослідні партії виготовляють відповідно до розробленого технічного опису "Бронежилет модульний", автором якого є постійна чинна група фахівців ЗСУ.

Зазначається, що наразі перші військові (дослідні) випробування вже пройшла партія бронежилетів від одного з виробників. Результати позитивні: зразок бронежилета зазнав значних змін, орієнтовно на 50%.

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"Перед нами стоять два основні завдання щодо модифікації цього виробу. Перше: за результатами військових (дослідних) випробувань розробити вимоги до чохла бронежилета модульного, зокрема визначити модель чохла й показники якості матеріалів, із яких його виготовляють. А другим завданням є, за результатами балістичних випробувань, встановити вимоги до плити. Найголовніше - це методи перевірки плити", - розповів начальник управління розробки речового майна ГУ РСМЗ ЗС України підполковник Віталій Рябов.

Зокрема, у новому зразку модульного бронежилета застосовано систему швидкого скидання, що є обов’язковою складовою для таких виробів у країнах НАТО; плиту - жорсткий бронеелемент типу stand alone - відтепер перевірятимуть окремо; планується перевірка теплового впливу на чохол бронежилета, а також збереження його властивостей після намокання.

ЗСУ вдосконалять загальновійськовий бронежилет: нова плита та система швидкого скидання 01
ЗСУ вдосконалять загальновійськовий бронежилет: нова плита та система швидкого скидання 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178620
 
   
 Топ коментарі
 
между строк нужно читать так: новая команда из Офиса перЗедента (Апаршин) + из МинОбороны + новые бизнесюки, решили вытеснить производителя броников "Темп-3000", и впарить (навязать) Армии новые броники по новым ценам и с худшим качеством..
для этого, ручное ГБР и лично Труба, организовали фиктивное уголовное дело против "Темп-3000", и некоторых сотрудников Министерства Обороны времен Порошенко..
но вот незадача, уголовное дело начало сыпаться..
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враховуючи, що воєнна доктрина полягає в тому, що "нада просто пєрєстать стрєлять"
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враховуючи, що воєнна доктрина полягає в тому, що "нада просто пєрєстать стрєлять"
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Новим технічним завданням на бронежилети намагаються викинути ТЕМП-3000 з державних закупівель! Це звичайна махінація! ТЕМП-3000 показав свою якість і надійність і має лишатись головним постачальником бронежилетів в армію!
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При свині порошенку і наділі б Українська армія не мала б якісного пронижилету ((
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А при кловане и зекоМанде, оно ненадо все это- броники ,снаряды... мы сдаемсу...🤗
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А не розумніше взяти кращі зразки натовських броніків, за взірець для виготовлення?
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Это плогиат, нужно покупать лицензию, это дорого. Даже если ты нашешь броник на голову, но с теми же техническими характеристиками и сплавов материалов или материалов и т.д., это плагиат, штрафные санкции и возмещение ущерба.
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между строк нужно читать так: новая команда из Офиса перЗедента (Апаршин) + из МинОбороны + новые бизнесюки, решили вытеснить производителя броников "Темп-3000", и впарить (навязать) Армии новые броники по новым ценам и с худшим качеством..
для этого, ручное ГБР и лично Труба, организовали фиктивное уголовное дело против "Темп-3000", и некоторых сотрудников Министерства Обороны времен Порошенко..
но вот незадача, уголовное дело начало сыпаться..
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Це такий як на Блазні у Ватикані був?
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э нет.. у него круче...у него спокойно в трусы заправляется...
а воинам надо что-то более военно-надежное а не тайно-видное ))))))
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Да-да, главное оружие правильно выбрать, что бы точно наповал.
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Надо из графена шить углеродными нанотрубками
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при працівнам Порошенку були закуплені станки для виробництва снарядів
от зедрисня й не захотіла закупляти снаряди від працівнага Порошенка
шо не ясно?
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а говорят коломойша какие-то заводики военные запустил (или запускает)
может...оттуда сквознячок
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Изобретатели колеса хреновы..
Что можно выдумать нового в плейт-керриерах?
Все уже сделано. Бери разработки НАТО и пользуйся.
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В Корсарах нельзя нормально вложиться в оружие.
А крайний раз когда снимал через голову, губу плитой разбил )))
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Насколько я понял еще даже технических требований к новому бронежилету не выработали, а уже трубят об этом. Похоже на "зеленую" кломанду.
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https://www.youtube.com/watch?v=qMDPFugXllo
Друзі. Бекас стріляє, директор Української броні ловить кулі.
Пластини з тактичного поліетилену. Розподіляє удар так, що ніяких заброневих травм.
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