 ЗСУ вдосконалять загальновійськовий бронежилет: нова плита та система швидкого скидання. ФОТО

Про це з посиланням на "Армія Inform" повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, наразі новий зразок бронежилета модульного перебуває у процесі вдосконалення, а зацікавленість у наданні ЗС України дослідних партій таких бронежилетів виявили три виробники, один із яких іноземний. Ці дослідні партії виготовляють відповідно до розробленого технічного опису "Бронежилет модульний", автором якого є постійна чинна група фахівців ЗСУ.

Зазначається, що наразі перші військові (дослідні) випробування вже пройшла партія бронежилетів від одного з виробників. Результати позитивні: зразок бронежилета зазнав значних змін, орієнтовно на 50%.

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"Перед нами стоять два основні завдання щодо модифікації цього виробу. Перше: за результатами військових (дослідних) випробувань розробити вимоги до чохла бронежилета модульного, зокрема визначити модель чохла й показники якості матеріалів, із яких його виготовляють. А другим завданням є, за результатами балістичних випробувань, встановити вимоги до плити. Найголовніше - це методи перевірки плити", - розповів начальник управління розробки речового майна ГУ РСМЗ ЗС України підполковник Віталій Рябов.

Зокрема, у новому зразку модульного бронежилета застосовано систему швидкого скидання, що є обов’язковою складовою для таких виробів у країнах НАТО; плиту - жорсткий бронеелемент типу stand alone - відтепер перевірятимуть окремо; планується перевірка теплового впливу на чохол бронежилета, а також збереження його властивостей після намокання.



