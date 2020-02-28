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 Воїн 93-й ОМБр Володимир Федченко загинув 27 лютого в зоні ООС від кулі ворожого снайпера. ФОТО

Вчора, 27 лютого, у зоні проведення операції об'єднаних сил у Луганській області від кулі снайпера загинув Володимир Федченко, 1973 року народження, уродженець села Нещеретове Луганської області, головний сержант взводу 93-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на сторінці 93-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна за незалежність продовжує збирати свою криваву плату. У холодноярців знову втрати... Вчора вдень від ворожої кулі загинув наш воїн, головний сержант взводу Володимир Федченко із позивним "Фед". Життя Володимира обірвала куля снайпера російських терористів під прикриттям стрілецької зброї. Загинув холодноярець на своїй рідній Луганщині, яку боронив від російських окупантів.

Володимир народився 5 травня 1973 року у селі Нещеретове, Луганської області. Мав середню професійно-технічну освіту. У 93 бригаду Холодний Яр прийшов у грудні 2016 року, коли наше з’єднання воювала на цьому ж напрямку. Мав досвід участі у бойових діях і раніше.

Володимир також обороняв у складі 93 бригади Старогнатовку і Авдіївку.

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"Це була людина, на якій трималася рота, опора роти. Він був досвідчений, 3,5 роки у нашому підрозділі. Командири йому довіряли. Дуже хороший дядько. Він був за людей, завжди тягнув за своїх", - згадують "Феда" товариші по зброї.

Рідну людину не дочекалася дружина Людмила і четверо дітей: доросла донька й троє синів, двоє з яких ще вчяться у школі, а третій – студент.

Воїни бригади Холодний Яр висловлюють свої щирі співчуття родині Володимира. Ми повністю розділяємо ваш біль і тугу та зробимо все від нас залежне, щоб його жертва не була марною.

Вічна слава полеглому бійцю!

Поховають Володимира завтра, у рідному селі Нещеретове. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00." - зазначається у повідомленні.

Воїн 93-й ОМБр Володимир Федченко загинув 27 лютого в зоні ООС від кулі ворожого снайпера 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178529
 
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