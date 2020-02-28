 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Як повідомили адвокати Порошенка, за рішенням Шевченківського суду справа, в якій п’ятого Президента викликали на допит, має бути закрита за відсутністю складу злочину. До того ж з’ясувалося, що слідча Сєргєєва, яка начебто мала допитати Порошенка 28 лютого, перебуває у відпустці.
"Ми сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань, розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу "хліба і видовищ. Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями" , – наголосив Петро Порошенко.
За словами нардепа Артура Герасимова "зосередивши в своїх руках абсолютну владу, Зеленський показав повну непрофесійність і неспроможність захищати країну від тих викликів, від тих проблем, з якими країна і українці стикаються".
"Останнім часом мене не залишає тривожні відчуття і аналогії, які передували війні на сході. Аналогії з періодом часів Януковича. Часи, коли переслідувалися патріоти України, коли переслідувались кримські татари за бажання свободи, за бажання жити в вільній державі. Останнім часом ми спостерігаємо щось подібне", – заявив народний депутат Ахтем Чийгоз.
Нардеп В'ятрович звернув увагу на спроби представників "п’ятої колони" Кремля переписати історію Революції Гідності: "Керівниця ДБР заявила про те, що вона буде ініціювати скасування закону про амністію учасників Майдану. Що це означає? Це означає, що тисячі людей, які брали участь в Майдані взимку 2014 року, якщо цей закон буде скасовано, можуть бути притягнуті до відповідальності".
"Всі ці роки наша команда намагалася зробити ключове - зберегти країну ... Сьогодні, коли ми бачимо справи, за якими п'ятого Президента України викликають в ГБР, то це дійсно викликає не здивування, а обурення. Серед цих справ - справа моряків і такі питання , які озвучують лише в кремлівських телестудіях ", - підкреслила нардеп Ірина Геращенко.
"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули в "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", – закликав Порошенко.
ни кто не имеет право лезть в судовую систему тем более "гарант конституции" и указывать кого садить а кого нет! ты понял овощ?
"лезть в судовую систему"
Твою судебную систему сжечь напалмом нужно вместе со всеми членами этой судебной системы - ибо вся судебная система у нас является по сути преступным синдикатом.
Де у тебе рік пройшов, із кінця травня, коли Зеля став президентом, чи з вересня, коли нова Рада почала працювати?
"маємо повернення ручної судової системи"
Повернення після чого?? Судова система такою не переставала бути - при Порошку не було зроблено для цього майже нічого, окрім куцого закону про АК суд.
Читать нужно не только написанное одной из сторон, но и то, что там кроется между строк - но для этого мозги нужно иметь, тка что это явно не для тебя.
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
Что он у тебя украл? Его допрашивали за его патриотизм. За то, что возродил армию и дал отпор "русскому миру". А тебе он в штаны нагадил или что?
А-ха-ха! Давно я так не смеялся! Да за Зе 73% проголосовали только за то, что он обещал посадить барыгу-мародера!
Пєрєсталі стрєлять - війна закінчилась, зебіли? А епоха бідності? Коли Зе комуналку знизить? Що найвеличніший лідер світу робив в Омані? За чиї грошики він туди катався??? Але у зелохів цікавлять лише новини про Порошенка))))
Інша справа, що тоді бені було вигідно, щоб касапи не зайняли його вотчину - Дніпро. Адже в Донецькій і Луганській він стільки втратив бабла...
Виявляється, в слідчих до нього питань по справі немає. Відсутні, як клас. Відсутні, аж до того, що слідча Сергеєва, яка мала би його допитувати, з сьогоднішнього дня у терміновій відпустці...
Дальше по теореме эскобара, у одного Портнов у другого вообще вся системы была, Бриллиантовые, Саакашвили, и намеренно изуродованная реформи со своими решалами. "шо то х*я шо эта х*ня, и от эти две х**и, я манал их маму ".
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!
Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит!
Смешно даже читать.)))))))) Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле?
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!
Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит! )))))))))))))
Смешно даже читать. Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле?
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!
Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит!)))
Що, мало російського репу в ефірі України? Та - всюди!
Пусть сына для начала научит патриотизму, а потом на Зе будет рот открывать!
А вообще, "яблочко от яблони...", как говорится. Сразу видны "приоритеты" в барыгиной семейке, о чем они там перетирают и что думают на самом деле! Зато идиотам можно и побрызгать желтеньким в глаза "про свой патриотизЬм". Особенно когда ломится срок. С конфискацией.
«Неспроможність ДБР підготувати бодай щось, схоже на адекватний процесуальний документ, видається за блокування прокуратурою "рухів" ДБР», - розповів співрозмовник. Також він додав, що керівництво ДБР «як і раніше, перебуває під контролем Портнова».
Яких саме справ стосуються підозри, журналістам не повідомили.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7242003/
Саме вони - «Європейська Солідарність» - майбутнє країни, вони - наша Перемога над московією.
Лише одна політична сила в Україні - «Європейська Солідарність» - сьогодні відстоює інтереси простих українців і держави в російсько-українській війні. Нема вже маргінальних партійок на кшталт "голосу", "свободи", "громадянської позиції", "батьківщини" та інших маріонеткових зграй по інтересам. Їх партійні бонзи займаються особистими справами, а на Українство їм начхати.
І з ким же сьогодні українським політикам доводиться боротись? Із проросійською зграєю клоунів, педофілів, розпусників, ґвалтівників, рекетирів, яки привели до влади реваншистів, посіпак Москви і щодня, крок за кроком, здають національні інтереси України, знищують українську економіку, судочинство і правоохоронну систему.
Доказом політично вмотивованої справи проти Гетьмана є закриття сьогодні Шевченківським судом справи проти Порошенка. Але ЗЕрежим і надалі продовжуватиме політичні репресії - для ЗЕко-манди закони ніщо, вони керуються вказівками Банкової, яка виконує накази з Кремля.
Шануймося, єднаймося, бо нам відступати нема куди. Ворог Українства тепер і в Кремлі, і на Банковій. Переможе здоровий глузд і правда, а не клоунада московських скоморохів. Переможе Україна - переможемо ми!
..
.