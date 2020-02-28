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Все про:Геращенко Ірина (976) Зеленський (4636) Порошенко (11579) В'ятрович (191) Герасимов (223) Чийгоз (233) ДБР (922) Європейська Солідарність (268)

 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР. ФОТОрепортаж

Фракція "Європейська Солідарність" провела акцію проти політичних репресій під стінами ДБР. В акції протесту взяли участь нардепи, активісти, волонтери та ГО "Солідарна Молодь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Як повідомили адвокати Порошенка, за рішенням Шевченківського суду справа, в якій п’ятого Президента викликали на допит, має бути закрита за відсутністю складу злочину. До того ж з’ясувалося, що слідча Сєргєєва, яка начебто мала допитати Порошенка 28 лютого, перебуває у відпустці.

"Ми сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань, розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу "хліба і видовищ. Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями" , – наголосив Петро Порошенко.

За словами нардепа Артура Герасимова "зосередивши в своїх руках абсолютну владу, Зеленський показав повну непрофесійність і неспроможність захищати країну від тих викликів, від тих проблем, з якими країна і українці стикаються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нинішня влада, проваливши свої передвиборчі обіцянки, йде шляхом Януковича і організовує політичні переслідування опозиції, - Порошенко

"Останнім часом мене не залишає тривожні відчуття і аналогії, які передували війні на сході. Аналогії з періодом часів Януковича. Часи, коли переслідувалися патріоти України, коли переслідувались кримські татари за бажання свободи, за бажання жити в вільній державі. Останнім часом ми спостерігаємо щось подібне", – заявив народний депутат Ахтем Чийгоз.

Нардеп В'ятрович звернув увагу на спроби представників "п’ятої колони" Кремля переписати історію Революції Гідності: "Керівниця ДБР заявила про те, що вона буде ініціювати скасування закону про амністію учасників Майдану. Що це означає? Це означає, що тисячі людей, які брали участь в Майдані взимку 2014 року, якщо цей закон буде скасовано, можуть бути притягнуті до відповідальності".

"Всі ці роки наша команда намагалася зробити ключове - зберегти країну ... Сьогодні, коли ми бачимо справи, за якими п'ятого Президента України викликають в ГБР, то це дійсно викликає не здивування, а обурення. Серед цих справ - справа моряків і такі питання , які озвучують лише в кремлівських телестудіях ", - підкреслила нардеп Ірина Геращенко.

"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули в "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", – закликав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко. ВIДЕО

Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція ЄС провела акцію під ДБР 01
Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція ЄС провела акцію під ДБР 02
Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція ЄС провела акцію під ДБР 03
Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція ЄС провела акцію під ДБР 04
Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція ЄС провела акцію під ДБР 05
Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція ЄС провела акцію під ДБР 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178511
 
   
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До чого тут записи Труби? Те, що Труба - покидьок якось відміняє необхідність проведення реальної судівської реформи?
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до тебя туго доходит братан,хотя это предсказуемо
ни кто не имеет право лезть в судовую систему тем более "гарант конституции" и указывать кого садить а кого нет! ты понял овощ?
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Это до тебя туго доходит, гопник дерьмовый. И я тебе не "братан" - я такими как ты брезгую.

"лезть в судовую систему"
Твою судебную систему сжечь напалмом нужно вместе со всеми членами этой судебной системы - ибо вся судебная система у нас является по сути преступным синдикатом.
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Ви вже, бляха, рік як палите - може сірників нема чи знову щось танцювати заважає - натомість маємо повернення ручної судової системи, а керує нею - злочинець Портнов і "мои человеки".
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Який нафіг рік, хворе?
Де у тебе рік пройшов, із кінця травня, коли Зеля став президентом, чи з вересня, коли нова Рада почала працювати?

"маємо повернення ручної судової системи"
Повернення після чого?? Судова система такою не переставала бути - при Порошку не було зроблено для цього майже нічого, окрім куцого закону про АК суд.
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овощ я с тобой теряю время,в отличии от тебя я осмысливаю прочитанное!не с твоими мозгами рассуждать о причинах и следствиях,ты читать научись не по диагонали,а осознавая прочитанное!все я с тобой закончил,свободен
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Дурачек, ты со своими "мозгами" даже писать грамотно не можешь, куда тебе что-то осмысливать?
Читать нужно не только написанное одной из сторон, но и то, что там кроется между строк - но для этого мозги нужно иметь, тка что это явно не для тебя.
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Судебная реформа на Украине
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
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пока корм есть они будут молча жрать под подушкой,а уж потом начнут "скиглити"!
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Сейчас под стенами ДБР примерно 50 человек, это с учетом полицейских и журналистов. Деньги зажал?
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Так то и есть весь педрохторат. Зарплатные на цензоре сдрочат им некада. А люди с головой за пять лет прочувствовали силу патужных соевых рЫформ
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У ***** пам'ять кортка. Забув, коли Саакашвілі з мішком на голові екстрадував?
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А шо з ним було робити, коли той Саакашвили берега потеряв і рамси попутав????
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Аваков екстрадував, між іншим. Адже Державна прикордонна служба України структурно входить до складу МВС. Ти забув, що Аваков - чи не перший ворог міхо?
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Как раз судебную власть и надо трогать, пЕСики как обычно скавучат бредятину.
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Парашенко как всегда оказался лицемерным ублюдком и провокатором. - Он же сам недавно булькал,шо готов прийти на допрос добровольно. Теперь заднюю включил. Как всегда - перднул и убежал. Как баба ссыкливая. - И тебя же не за политику допрашивать собрались. А за воровство. А это разные вещи. И нечего тут пузыри раздувать и народ подбивать на беспорядки. Это тоже преступление кстати. Ты уже раз такое провернул на Майдане. Дураки поверили. Результат - олигархи и регионалы-диверсанты - снова в политике. А ведь ты мог от них избавиться. Как с Сашко Билым,Лисовиком. Только зачем тебе это. Они же друзи тебе. Умиляет геращенко требующая отмены репрессий )) Помните ее обнимашки с новинским ? - Она и его хочет шоб не трогали._Подонка и кремлевского агента.
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Что ты раскудахтался? Был Порох сегодня на допросе. Сам пришёл. Без привода, как того хотел бубочка и прихвостни.
Что он у тебя украл? Его допрашивали за его патриотизм. За то, что возродил армию и дал отпор "русскому миру". А тебе он в штаны нагадил или что?
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Стенограмму допроса предоставить можешь ? - Фантазии шизы - не интересуют.
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А до этого ходил? Или ГБР за ним бегать должны? То оно в Лондоне, то в Канаде, ну незаменимое **** и, вот засада - именно тогда, когда на допрос вызывают. От незадача. Тут допрос - а ему - срочно лететь. Не смеши мои ...
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Pasha Pasha Между прочим о всех предстоящих поездках, он сообщал в ГБР и публично сообщал журналистам.В том и засада, что назначали допросы именно в те дни, о которых знали.Как и судебное заседание назначили, зная что судья в отпуске.Насчет рейтинга. Пусть он и не поднимается, но и не падает.Значит поддержка его стабильная, чего не скажешь о вашем вожде. )
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Спасибо). А насчёт рейтинга. Есть математическое правило. Умножение на ноль - всегда дает ноль). Насчет вождей. Зеленский - не мой вождь, так как мой вожди - опыт и здравый смысл. И если он не начнет сегодня, сейчас сажать коррупционеров - через полгода окажется, как и педро - на дне. Просто люди увидели среди этой совково-комсомольской шушвали (пеця, кучма и оные) - свет в конце тоннеля. Я пока еще - верю. Может и зря. Время покажет. Но, единственное что я знаю, пеця печется точно не об Украине. Оно - вор (ВОР) и барыга. Мне не надо Бигусов, чтоб за пять лет понять, что я вижу за окном явно не то, что оно мне пытается и пыталось залить в уши
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"Его допрашивали за его патриотизЬм." (с)

А-ха-ха! Давно я так не смеялся! Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 6950 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 6950 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 6950 Да за Зе 73% проголосовали только за то, что он обещал посадить барыгу-мародера!
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свиночола паскуда, яка ніколи не виконувала Коституцію України, зараз верещить про репресії?! Воно напевно забуло хто розпочав репресії проти добровольців! гівнокомантувач напевно забуло коли і як воно ліпило мінськ-1, після його тактики під Іловайськом, та мінськ-2 під Дебальцеве!
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Дак он же "самый партиотичный патриёт"! Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 3000 Мало того, "ГЕТЬман" от слова "ГЕТЬ!!!" Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 132 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 132 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 132
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Ах, как не хочется чалиться.Гепа,Вилкул,Колесников и Юра Енакиевский в одном лице!
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Як тільки новина про Порошенка зебіки тут як тут)))
Пєрєсталі стрєлять - війна закінчилась, зебіли? А епоха бідності? Коли Зе комуналку знизить? Що найвеличніший лідер світу робив в Омані? За чиї грошики він туди катався??? Але у зелохів цікавлять лише новини про Порошенка))))
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куценька методичка...давай ісчо...
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Мені подобаеться як порохоботи круто вилуплюють очі коли нагадуешь, що в свій час Порошенко призначав того самого Беню головою Дніпра.
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дкбіли, ще Турчинов призначив...
Інша справа, що тоді бені було вигідно, щоб касапи не зайняли його вотчину - Дніпро. Адже в Донецькій і Луганській він стільки втратив бабла...
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Порошенко вже вийшов з допиту.
Виявляється, в слідчих до нього питань по справі немає. Відсутні, як клас. Відсутні, аж до того, що слідча Сергеєва, яка мала би його допитувати, з сьогоднішнього дня у терміновій відпустці...
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"Зеленский, не становитесь Порошенко" хотели сказать?
Дальше по теореме эскобара, у одного Портнов у другого вообще вся системы была, Бриллиантовые, Саакашвили, и намеренно изуродованная реформи со своими решалами. "шо то х*я шо эта х*ня, и от эти две х**и, я манал их маму ".
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Смешно даже читать. Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 8770 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 8770 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 8770 Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле?
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!

Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит!
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Повторю ещу раз.

Смешно даже читать.)))))))) Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643 Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле? Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!

Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит! )))))))))))))
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Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 87 Максим Воронцов f3290d0a
Смешно даже читать. Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 87 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 87 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 87 Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле? Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 87
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!

Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит!)))
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поздно призывать - зелекуня уже состоялся как помесь страуса с ослом.
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Поки пiд стiнами ДБР цирк Порошенка слухають українські патрiотичнi пiснi, щоб не вiдходити вiд гасла "армiя, мова, вiра", в цей же час, на вечiрках "русских в Лондоне", син "Гетьмана" на cценi відривається пiд пiснi російського репера.
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ну, і що?
Що, мало російського репу в ефірі України? Та - всюди!
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То есть "Я гузький"- от сына "патриёта всея Украина", в Лондоне, во время воны с 14-ю тысячами убитых сограждан- нормуль? Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 3423

Пусть сына для начала научит патриотизму, а потом на Зе будет рот открывать!
А вообще, "яблочко от яблони...", как говорится. Сразу видны "приоритеты" в барыгиной семейке, о чем они там перетирают и что думают на самом деле! Зато идиотам можно и побрызгать желтеньким в глаза "про свой патриотизЬм". Особенно когда ломится срок. С конфискацией. Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 586
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Во первых это может быть фейк. Чет я патриоту Портнову не верю!
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Я тоже ему не верю. Мало того, его НЕНАВИЖУ. НО есть видео.
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а що, той фрік в Україні заборонений, як газманов чи любе?
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Як заявив Українській правді співрозмовник, знайомий з ходом розслідування у ДБР, Офіс Генерального прокурора відмовився брати підготовлені слідчими ДБР підозри п'ятому президенту Петру Порошенку через їхню погану якість.
«Неспроможність ДБР підготувати бодай щось, схоже на адекватний процесуальний документ, видається за блокування прокуратурою "рухів" ДБР», - розповів співрозмовник. Також він додав, що керівництво ДБР «як і раніше, перебуває під контролем Портнова».
Яких саме справ стосуються підозри, журналістам не повідомили.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7242003/
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Шо Порох колотится як свинья в мешку. Ща в ГБР всё нормас - по-пацански. Директор ГБР Венедиктова сама брякнула: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански"©.
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Да ты шо зачем Зеленскому ВИП нары? Пусть на параше народ смешит!
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Не. Мародер о нас один. Известный всем. И имя ему- ПОТРОХ!
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Конечно известный всем Зеленский Сучий Потрох! Я и говорю зачем Зеленскому ВМП нары?! С него хватит и петушиного угла!
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Дивлюсь спонтанний мітинг проти політичних репресій ДБР (яке за Зеленського перетворилося в прокрустове ложе реваншистів-янукОвочів) і розумію - це мої політики, наші, українські бійці політичного фронту. Вдивіться в їх обличчя: Герасимов, Чийгоз, Климпуш-Цинцадзе, В'ятрович, Ірина Геращенко, Южаніна, Забродський і багато, багато інших. Всі вони говорять без папірців, українською, англійською, кримськотатарською, російською мовами. Вони кажуть те, що наболіло у всіх справжніх українців. Це команда, яка рятувала наших заручників і полонених Кремля, вони були на фронті, разом з бійцями і волонтерами, хтось і сам з них був в полоні, волонтерив, воював з російськими агресорами. Це - Українство з великої літери, про яке нещодавно зневажливо лаяла путінська шістка сурков.

Саме вони - «Європейська Солідарність» - майбутнє країни, вони - наша Перемога над московією.

Лише одна політична сила в Україні - «Європейська Солідарність» - сьогодні відстоює інтереси простих українців і держави в російсько-українській війні. Нема вже маргінальних партійок на кшталт "голосу", "свободи", "громадянської позиції", "батьківщини" та інших маріонеткових зграй по інтересам. Їх партійні бонзи займаються особистими справами, а на Українство їм начхати.

І з ким же сьогодні українським політикам доводиться боротись? Із проросійською зграєю клоунів, педофілів, розпусників, ґвалтівників, рекетирів, яки привели до влади реваншистів, посіпак Москви і щодня, крок за кроком, здають національні інтереси України, знищують українську економіку, судочинство і правоохоронну систему.

Доказом політично вмотивованої справи проти Гетьмана є закриття сьогодні Шевченківським судом справи проти Порошенка. Але ЗЕрежим і надалі продовжуватиме політичні репресії - для ЗЕко-манди закони ніщо, вони керуються вказівками Банкової, яка виконує накази з Кремля.
Шануймося, єднаймося, бо нам відступати нема куди. Ворог Українства тепер і в Кремлі, і на Банковій. Переможе здоровий глузд і правда, а не клоунада московських скоморохів. Переможе Україна - переможемо ми!
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а младший отпрыск миша на акции был или сегодня тоже рэп?
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я просто задал вопрос, ты же пытаешься спровоцировать сомнительную перепалку. ответов боольше не будет
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Всім зрозуміло хто проти реформи судової влади?
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Дмитрику тебе что одной анальной пропки мало? Держи вторую
Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7238
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Сравнили Януковича и клоуна который у него в сауне танцевал и унитазы мыл
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Ну типа оставьте мафиозно-коррупционную судебную власть в покое. Соевых барыг плющит?
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Янелох оманский, думает, что Бога за бороду поймал!
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