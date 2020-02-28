 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Як повідомили адвокати Порошенка, за рішенням Шевченківського суду справа, в якій п’ятого Президента викликали на допит, має бути закрита за відсутністю складу злочину. До того ж з’ясувалося, що слідча Сєргєєва, яка начебто мала допитати Порошенка 28 лютого, перебуває у відпустці.

"Ми сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань, розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу "хліба і видовищ. Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями" , – наголосив Петро Порошенко.

За словами нардепа Артура Герасимова "зосередивши в своїх руках абсолютну владу, Зеленський показав повну непрофесійність і неспроможність захищати країну від тих викликів, від тих проблем, з якими країна і українці стикаються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нинішня влада, проваливши свої передвиборчі обіцянки, йде шляхом Януковича і організовує політичні переслідування опозиції, - Порошенко

"Останнім часом мене не залишає тривожні відчуття і аналогії, які передували війні на сході. Аналогії з періодом часів Януковича. Часи, коли переслідувалися патріоти України, коли переслідувались кримські татари за бажання свободи, за бажання жити в вільній державі. Останнім часом ми спостерігаємо щось подібне", – заявив народний депутат Ахтем Чийгоз.

Нардеп В'ятрович звернув увагу на спроби представників "п’ятої колони" Кремля переписати історію Революції Гідності: "Керівниця ДБР заявила про те, що вона буде ініціювати скасування закону про амністію учасників Майдану. Що це означає? Це означає, що тисячі людей, які брали участь в Майдані взимку 2014 року, якщо цей закон буде скасовано, можуть бути притягнуті до відповідальності".

"Всі ці роки наша команда намагалася зробити ключове - зберегти країну ... Сьогодні, коли ми бачимо справи, за якими п'ятого Президента України викликають в ГБР, то це дійсно викликає не здивування, а обурення. Серед цих справ - справа моряків і такі питання , які озвучують лише в кремлівських телестудіях ", - підкреслила нардеп Ірина Геращенко.

"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули в "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", – закликав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко. ВIДЕО











