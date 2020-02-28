 Прокурор апелював до відеоматеріалів, проте доказів не було продемонстровано, - суддя Гольник про справу протестів у Нових Санжарах. ФОТО

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила суддя Лариса Гольник.

На засідання суду, слідчий, який розслідував правопорушення, не прийшов.

Натомість, прокурор, Анатолій Буряк, засвідчив, що за такі дії підозрюваний може понести відповідальність строком від п’яти до восьми років. Дії Галаки класифікували як тяжкий злочин. Підозра, на думку прокурора, обґрунтована, оскільки вона здійснюється на підставі зібраних доказів – протоколу місця події і показів потерпілих.

Адвокат підозрюваного стверджує, що звинувачення прокурора беззмістовні і не мають за собою обґрунтованих фактів, які б доводили вину потерпілого: "Показання потерпілих, які зазначені жодним чином не стосуються Галаки. Так. Він дійсно був присутнім на протесті, проте, це Закон не забороняє. Дії Галаки були спровоковані самими ж правоохоронцями, які почали відтісняти людей, зробивши, так званий, "коридор".

З’ясовувати істинні обставини цієї справи довелося судді Октябрського районного суду, Ларисі Гольник: "Мене як слідчого суддю здивували не обвинувачення, а роль держави у цій ситуації. Я запитала у прокурора – де ж була поліція діалогу під час сутички. Він сказав, що це питання не входить у рамки розгляду даної справи. На мою думку, це абсолютно не так. Адже наскільки мені відомо, протестувальники не влаштовували ніяких провокації до того моменту, коли їх почала відтісняти Нацполіція. Роль держави і поліції діалогу полягає якраз у пошуку компромісів і комунікації. Це загальноприйняті речі у європейських державах на державному і побутовому рівні".

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У подальшому прокурор апелював до відеоматеріалів, з яких мало б стати очевидним, що підозрюваний здійснив злочин. Проте, самі відеоматеріали у перелік доказів чомусь не потрапити і не були продемонстровані.

"Прокурор посилався на відеоматеріали декількох телеканалів "Zik" і "News One" та на якісь матеріали, які ніби зафіксувала Нацполіція, проте, я, як слідчий суддя, цих матеріалів не бачила. Прокурор каже, що вони є у публічному доступі і цього має бути достатнім для обрання запобіжного заходу. Проте, я вважаю, що зібраних доказів суд не побачив. Михайло Галак дійсно був на протесті, але це жодним чином не має каратися законом", - підкреслила суддя.

У ході розгляду справи, суддя зачитала ухвалу, у якій відмовила у запобіжному заході. За словами Лариси Гольник, ухвала не скасовує підозру слідчих у кримінальному злочині Михайла Галаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було два варіанти: або об'єкт Нацгвардії в Нових Санжарах, або полігон із казармами, - Аваков про розміщення евакуйованих з Уханя

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.