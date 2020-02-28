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 Події, Суспільство
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Все про:Полтава (169) суд (5939) Нові Санжари (120)

 Прокурор апелював до відеоматеріалів, проте доказів не було продемонстровано, - суддя Гольник про справу протестів у Нових Санжарах. ФОТО

В Октябрському районному суді Полтави розглянули клопотання про обрання запобіжного заходу учаснику протестів у Нових Санжарах, Михайлу Галаці. Його підозрювали в киданні каменів у бік правоохоронців.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила суддя Лариса Гольник.

На засідання суду, слідчий, який розслідував правопорушення, не прийшов.

Натомість, прокурор, Анатолій Буряк, засвідчив, що за такі дії підозрюваний може понести відповідальність строком від п’яти до восьми років. Дії Галаки класифікували як тяжкий злочин. Підозра, на думку прокурора, обґрунтована, оскільки вона здійснюється на підставі зібраних доказів – протоколу місця події і показів потерпілих.

Адвокат підозрюваного стверджує, що звинувачення прокурора беззмістовні і не мають за собою обґрунтованих фактів, які б доводили вину потерпілого: "Показання потерпілих, які зазначені жодним чином не стосуються Галаки. Так. Він дійсно був присутнім на протесті, проте, це Закон не забороняє. Дії Галаки були спровоковані самими ж правоохоронцями, які почали відтісняти людей, зробивши, так званий, "коридор".

З’ясовувати істинні обставини цієї справи довелося судді Октябрського районного суду, Ларисі Гольник: "Мене як слідчого суддю здивували не обвинувачення, а роль держави у цій ситуації. Я запитала у прокурора – де ж була поліція діалогу під час сутички. Він сказав, що це питання не входить у рамки розгляду даної справи. На мою думку, це абсолютно не так. Адже наскільки мені відомо, протестувальники не влаштовували ніяких провокації до того моменту, коли їх почала відтісняти Нацполіція. Роль держави і поліції діалогу полягає якраз у пошуку компромісів і комунікації. Це загальноприйняті речі у європейських державах на державному і побутовому рівні".

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У подальшому прокурор апелював до відеоматеріалів, з яких мало б стати очевидним, що підозрюваний здійснив злочин. Проте, самі відеоматеріали у перелік доказів чомусь не потрапити і не були продемонстровані.

"Прокурор посилався на відеоматеріали декількох телеканалів "Zik" і "News One" та на якісь матеріали, які ніби зафіксувала Нацполіція, проте, я, як слідчий суддя, цих матеріалів не бачила. Прокурор каже, що вони є у публічному доступі і цього має бути достатнім для обрання запобіжного заходу. Проте, я вважаю, що зібраних доказів суд не побачив. Михайло Галак дійсно був на протесті, але це жодним чином не має каратися законом", - підкреслила суддя.

У ході розгляду справи, суддя зачитала ухвалу, у якій відмовила у запобіжному заході. За словами Лариси Гольник, ухвала не скасовує підозру слідчих у кримінальному злочині Михайла Галаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було два варіанти: або об'єкт Нацгвардії в Нових Санжарах, або полігон із казармами, - Аваков про розміщення евакуйованих з Уханя

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Прокурор апелював до відеоматеріалів, проте доказів не було продемонстровано, - суддя Гольник про справу протестів у Нових Санжарах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178503
 
 
 Топ коментарі
 
Зрозуміло, що усю цю ситуацію спровокували підлеглі Авакова.
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Ну ось, випробуваний силовиками на Кузьменко, Антоненкові і Дугар метод затримання і позбавлення волі без доказів щачюстосували і проти простих виборців Зєлєнского, які думали, що до них це не застосують, а лише до порохоботів. Мета влади - діяти за калькою кацапів - залякуванням. У цьому випадку не важливо, чи людина виина, важливо--що вона посіла бути на місці протесту. І покарання, навіть без вини теж повинне бути. І бажано - найсуворіше, щоб інші боялися. І добре, що хоча б у Полтавські області є судді, які служать Закону, а не владі.
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Видео не является доказательством в суде. Что за прокуроры у зеленого сброда? Что власть, что прокуроры - все конченые клоуны.
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Зрозуміло, що усю цю ситуацію спровокували підлеглі Авакова.
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Не зовсім так. Те що зробили підлеглі Авакова це наслідки, причина - недолуге керівництво країни.
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Прокуроры, вдруг, ОТУПЕЛИ????
Или они не знают, что такое "вещественное доказательство"????
Хай судья им розъяснит...........
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Вот что бывает, когда дело рассматривает не печерский, барышевский или киевский окружной админ суд
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"Действия Галака были спровоцированы самими же правоохранителями, которые начали оттеснять людей, сделав так называемый "коридор"

Виходить, що аваковці спровокували конфлікт. Космонавти почали гамселити місцевих, а ті давай відмахуватись.
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Між іншим, ця суддя, Лариса Гольник, належить до категорії тих, хто бореться проти суддівської мафії...
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Ну ось, випробуваний силовиками на Кузьменко, Антоненкові і Дугар метод затримання і позбавлення волі без доказів щачюстосували і проти простих виборців Зєлєнского, які думали, що до них це не застосують, а лише до порохоботів. Мета влади - діяти за калькою кацапів - залякуванням. У цьому випадку не важливо, чи людина виина, важливо--що вона посіла бути на місці протесту. І покарання, навіть без вини теж повинне бути. І бажано - найсуворіше, щоб інші боялися. І добре, що хоча б у Полтавські області є судді, які служать Закону, а не владі.
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За оту хрень в Санжарах прямо винні три особи. Гончарук, Скалецька і Аваков.
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Где этих буряков, зюзяков понабирали, на каких конкурсах, если даже не знают, что в суд надо представлять доказательства вины. О какой там еще смене менталитета прокуроров может идти речь!
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Первыми пропадут от короновируса наши военные.В той скученности и бесхозяйственности иного не дано.
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а с телеканала раша тудей доказательства подойдут?
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