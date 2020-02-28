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 Київські новини, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:грип (204) Київ (7357) транспорт (421)

 Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт. ФОТОрепортаж

У Києві в період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та ГРЗ дезінфікують міський транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Київпастрансу" у Facebook.

"Вологе прибирання миючими засобами салону рухомого складу здійснюємо щодня перед виїздом на маршрут, ззовні – раз на тиждень, або ж залежно від рівня забруднення. У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуємо ще й дезінфекційні засоби", - йдеться в повідомленні.

Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 01

Також зазначається, що лікарі термометром перевіряють водіїв та контролерів перед виїздом на маршрут і після заїзду в депо.

Також читайте: Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ

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Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт 03
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Фото: Київпастранс

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178493
 
   
 Топ коментарі
 
"Из-за гриппа..." - Да хорош свистеть уже! Уроды...
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"Кто-то где-то для кого-то, из чего-то сделал что-то..."
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Поздно пить шампанское. Это нужно было делать до, а не после. А по большому счету, это должно быть повседневной практикой вне зависимости от эпидемий.
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это тот которому подарили золотую штангу?
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Как только отработают схему отмыва денег по дезинфекторам, то улицы будут ними поливать по всей стране... Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт - Цензор.НЕТ 1387
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Китайцы обрабатывают все спиртом. Поэтому нам такое, из-за исторически пагубных привычек, не светит.
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"Из-за гриппа..." - Да хорош свистеть уже! Уроды...
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про коронавирус признаваться не хочется, но отмазываться как-то надо. Это что-то типа "я за него не голосовал! Та я даже на выборы не ходил"
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Странно я думал дезинфекция должна проводиться всегда.
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Ляшко вчера сказал шо маршрутки и трамваи не заразные.)
Только метро!)))
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Просто он не знает о существовании такого транспорта... Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт - Цензор.НЕТ 9495
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Мое мнение, не забывать про метро. Там просто идеальные условия для вируса
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а маршрутки в час-пик как банки с селедкой ))) там и чхнуть нормально не получается)))) - сопли на себе остаются))))
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а чем? вот просто - чем ?
походила по вагону-салону... без головного убора... с садовым опрыскивателем (по мягким сиденьям тоже))) чем-то напшикала и всё?
показуха жеж!
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А в это время в Зазеркалье:

Прихожан РПЦ призвали игнорировать карантинные мероприятия

У прихожан РПЦ в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил в эфире телеканала "Спас" глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - объяснил он.
Чтобы избежать конфликта, он посоветовал православным собираться на ночную службу.
"А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - напомнил он.
По его мнению, подобные запреты говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".
"Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!" - заключил глава патриаршей комиссии.
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Жесть...
Висєр православного попа можна порівняти з упоротою глупотою- навмисне переходжу вулицю на червоне світло шоп пострадать раді Господа і нікакоє бєзбожноє правітельство не заставіт переходить на зеленьій свет
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Сезонний грипп щороку. Таке бачу вперше. І щось меня тєрзают смутньіє самнєнія...
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Слово Бобу шо хоть попов не подключили(вера-любовью, но никто не дурак), или боевиков-экстрасе*сов Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт - Цензор.НЕТ 1754
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Из Эстонии пишут. Проживающая в Таллинне гражданка Малайзии подверглась в трамвае расистским нападкам из-за коронавируса
Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт - Цензор.НЕТ 5204

Проживающая в Таллинне девушка из Малайзии подверглась в трамвае расистским нападкам из-за коронавируса, пишет Maaleht.

Ребекка является гражданкой Малайзии. Она уже год живет в Эстонии, работает в сфере права и финансов.
"Я ехала на трамвае. Среди пассажиров были подвыпившие мужчины. Они говорили по-эстонски. Хотя я эстонского языка не понимаю, такие слова, как "Китай" и "коронавирус" я в их речи различила", - написала она на своей странице в Facebook.
"Когда я обернулась и посмотрела на них, то услышала что-то в стиле: "иди на ***, китаянка, fuck off, еще заразишь всех коронавирусом". Я почувствовала, что проваливаюсь сквозь землю. Чувство безопасности полностью испарилось. Я не стала объяснять им, кто я на самом деле. Но я надеюсь, люди понимают, что в Азии кроме китайцев есть много других этнических групп и народов. Я - не китаянка, я - из Малайзии".

"У меня есть подруга из Китая, которая живет в Финляндии. Он планирует приехать в Эстонию, в связи с чем поинтересовалась у меня, как отреагируют люди, если она будет носить маску. Теперь она решила этого не делать".
"Мы носим маску не из-за того, что больны. Это мера предосторожности, чтобы защитить себя и остальных от возможного заражения. Мне кажется, что люди, которые бросаются предубеждениями в тех, кто носит маски, просто невежественны и эгоцентричны".

Если не считать данного инцидента, то, как сказала Ребекка изданию, Эстония ей нравится. Для того, чтобы получить вид на жительство, ей пришлось пройти длинный путь, но она довольна.
"Каждый раз, когда я возвращаюсь в Таллинн после длительной поездки, то замечаю в городской картине что-то новое. Новые здания, новые магазины, новые реновации. Хотя большинство моих друзей русские, в Эстонии мне нравится. Что будет дальше - трудно сказать, но я не уверена, что останусь здесь", - подытожила девушка.


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Вирус гриппа живет вне организма 15-20 минут. Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт - Цензор.НЕТ 4058
Но чистота никогда лишней не будет.
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Так и ищут повод списать деньги по карманам по каким ценам шампуни на бумаги закупки и какие используются,так же как и на соль закупки,снега не было но по бумаге спишут и сэкономленное нет,не на нужды горлда а в свои карманы тот кто в доле,в кацапов это золотой мост крымский,олимпиада
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а у нас стеклянный. Мелковато, конечно, но хоть что-то
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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