 Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Київпастрансу" у Facebook.
"Вологе прибирання миючими засобами салону рухомого складу здійснюємо щодня перед виїздом на маршрут, ззовні – раз на тиждень, або ж залежно від рівня забруднення. У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуємо ще й дезінфекційні засоби", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що лікарі термометром перевіряють водіїв та контролерів перед виїздом на маршрут і після заїзду в депо.
Только метро!)))
походила по вагону-салону... без головного убора... с садовым опрыскивателем (по мягким сиденьям тоже))) чем-то напшикала и всё?
показуха жеж!
Прихожан РПЦ призвали игнорировать карантинные мероприятия
У прихожан РПЦ в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил в эфире телеканала "Спас" глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - объяснил он.
Чтобы избежать конфликта, он посоветовал православным собираться на ночную службу.
"А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - напомнил он.
По его мнению, подобные запреты говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".
"Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!" - заключил глава патриаршей комиссии.
Висєр православного попа можна порівняти з упоротою глупотою- навмисне переходжу вулицю на червоне світло шоп пострадать раді Господа і нікакоє бєзбожноє правітельство не заставіт переходить на зеленьій свет
Проживающая в Таллинне девушка из Малайзии подверглась в трамвае расистским нападкам из-за коронавируса, пишет Maaleht.
Ребекка является гражданкой Малайзии. Она уже год живет в Эстонии, работает в сфере права и финансов.
"Я ехала на трамвае. Среди пассажиров были подвыпившие мужчины. Они говорили по-эстонски. Хотя я эстонского языка не понимаю, такие слова, как "Китай" и "коронавирус" я в их речи различила", - написала она на своей странице в Facebook.
"Когда я обернулась и посмотрела на них, то услышала что-то в стиле: "иди на ***, китаянка, fuck off, еще заразишь всех коронавирусом". Я почувствовала, что проваливаюсь сквозь землю. Чувство безопасности полностью испарилось. Я не стала объяснять им, кто я на самом деле. Но я надеюсь, люди понимают, что в Азии кроме китайцев есть много других этнических групп и народов. Я - не китаянка, я - из Малайзии".
"У меня есть подруга из Китая, которая живет в Финляндии. Он планирует приехать в Эстонию, в связи с чем поинтересовалась у меня, как отреагируют люди, если она будет носить маску. Теперь она решила этого не делать".
"Мы носим маску не из-за того, что больны. Это мера предосторожности, чтобы защитить себя и остальных от возможного заражения. Мне кажется, что люди, которые бросаются предубеждениями в тех, кто носит маски, просто невежественны и эгоцентричны".
Если не считать данного инцидента, то, как сказала Ребекка изданию, Эстония ей нравится. Для того, чтобы получить вид на жительство, ей пришлось пройти длинный путь, но она довольна.
"Каждый раз, когда я возвращаюсь в Таллинн после длительной поездки, то замечаю в городской картине что-то новое. Новые здания, новые магазины, новые реновации. Хотя большинство моих друзей русские, в Эстонии мне нравится. Что будет дальше - трудно сказать, но я не уверена, что останусь здесь", - подытожила девушка.
Но чистота никогда лишней не будет.