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Все про:граната (515) Одеса (2381) суд (5939) погрози (288)

 У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Приморському райсуді Одеси обвинувачений обіцяв підірвати себе гранатою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Думська.

Повідомляється, що під час судового засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату, вийняв чеку і погрожував підірвати себе і всіх присутніх.

"Я звідси взагалі не вийду або вийду в пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається", - цитують чоловіка очевидці.

З будівлі евакуювали відвідувачів та працівників. Територію оточено.

Правоохоронці знешкодили злочинця. Ніхто не постраждав.

За даними видання, чоловіка звати В'ячеслав Гарькавий, він обвинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

Пізніше стало відомо, що граната була муляжем.

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У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою 01
У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою 02
У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178474
 
 
 Топ коментарі
 
в Новые Санжары его отправить на перевоспитание.. и лишить его презервативов на ужин!
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Отпустите человека и загляните ему в глаза. В его глазах читается что он хочет прекратить убийства. И дайте ему наконец гранату и особый статус чтобы он прекратил убивать
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в Новые Санжары его отправить на перевоспитание.. и лишить его презервативов на ужин!
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Отпустите человека и загляните ему в глаза. В его глазах читается что он хочет прекратить убийства. И дайте ему наконец гранату и особый статус чтобы он прекратил убивать
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мусора обезвредили человека в клетке
мрази
сами заставили , сами обезвредили
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"Украина не Россия" (С) У винторогих подсудимым наградные стволы выдают. У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою - Цензор.НЕТ 390 https://www.youtube.com/watch?v=nkKpL5kHTQY&feature=emb_title
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Уже не женился, о чем наверное теперь жалеет. У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою - Цензор.НЕТ 4713 ОБНОВЛЕНО В 12:58. Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал.
Долго до земли не мог долететь сердешный..... У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою - Цензор.НЕТ 103
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По поводу последней фразы, хочется вспомнить классика: Простите, я не понял, кто на ком стоял? Извольте изъясняться яснее.
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За убивство громадянина ісраелю? На три довічних терміна його! Гой підняв клешню на кошерного обрізанця!
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а він точно винен, чи знов аваківські штучки?
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