 У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Думська.

Повідомляється, що під час судового засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату, вийняв чеку і погрожував підірвати себе і всіх присутніх.

"Я звідси взагалі не вийду або вийду в пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду і покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається", - цитують чоловіка очевидці.

З будівлі евакуювали відвідувачів та працівників. Територію оточено.

Правоохоронці знешкодили злочинця. Ніхто не постраждав.

За даними видання, чоловіка звати В'ячеслав Гарькавий, він обвинувачується у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

Пізніше стало відомо, що граната була муляжем.

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