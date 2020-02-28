 Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє один з евакуйованих - журналіст Олександр Махов, передає Цензор.НЕТ.
"Полтавський центр ВІЛ-СНІДУ передав нам партію презервативів. Дякую! У нас тут 103 людини зачинені в одній будівлі. Трохи менше половини жінок. Самі розумієте. Всі мають бути здоровими та захищеними. Від будь-яких вірусів. Цей світ врятує любов", - написав Махов.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
то Грибу купят квартиру и ноутбук, а он ноет что мало денег - надо бы ему в Европу поехать, то этим контрацептивы дают, не, ну если вна карантине с подозрением на смероубийственную корону и вирусы,, то первым делом бежишь к комсомолочкам, разве не все так делают?
клоуны остались, а война не для них.
...... хм....
Перетворимо,усі,карантини в зони репродукції ізольованих!!! Підвищуймо народжуваність в усіх місцях ізоляції Цікаво презервативи є препоною для коронавірусу
то не відмовляйтеся.. буде весело..
Не спешите - три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика -
Общеукрепляющая, Утром отрезвляющая
(Если жив пока ещё) гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол - три-четыре! -
Выполняйте правильно движения!
Прочь влияние извне -
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изне- можения!
Очень вырос в целом мире Гриппа вирус -
три-четыре! - Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, об- тирания!
Если вы уже устали -
Сели-встали, сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой -
Главный академик Иоффе Доказал:
коньяк и кофе Вам заменит спорта профи- лактика.
Разговаривать не надо - Приседайте до упада.
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если очень вам неймётся -
Обтирайтесь, чем придётся,
Водными займитесь проце- дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!
1968 (с) В.Висоцький
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Може журналістам слід хоч іноді мізки включати?
Не треба бачити хейт там, де його нема.
З усього роблять шоу. Ну що ж, такий рівень зеленого електорату.Тільки невеличке прохання: зробіть, будь-ласка, реаліті-шоу (на зразок "Дом-2"), хочеться подивитися, що буде далі. До речі, скільки вже використано обухівського паперу туристами?
Если подумать - всё правильно, ничего удивительного.
А чего, обалденный бренд, ПРЕЗЕРВАТИВЫ "СЛУГА НАРОДА"))) Сто процентов будут покупать, а че, по приколу))Сразу появиться фраза натянул слугу народа))))
типа фразы: "это негуманно - тыкать членом в живого человека".
ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ ЗЕБИЛИЗМУ?..
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и даже Зеля-"великолепный" не смог их уломать.. пока шо..