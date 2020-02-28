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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (336) презервативи (4) COVID-19 (396) Нові Санжари (120)

 Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів. ФОТО

103 евакуйованим із Китаю громадянам, які перебувають на обсервації в санаторії в Нових Санжарах, передали презервативи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє один з евакуйованих - журналіст Олександр Махов, передає Цензор.НЕТ.

"Полтавський центр ВІЛ-СНІДУ передав нам партію презервативів. Дякую! У нас тут 103 людини зачинені в одній будівлі. Трохи менше половини жінок. Самі розумієте. Всі мають бути здоровими та захищеними. Від будь-яких вірусів. Цей світ врятує любов", - написав Махов.

Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо в десятих числах березня, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178470
 
   
 Топ коментарі
 
На фоне последних событий в мире эту новость нужно пустить на первой полосе !!!
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в стриптизерш з Кривого Рогу почалося загострення
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І скільки нацюцюрників використали Махов та Скалецька.
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Про ящик гандонів для "китайських героїв" обов'язково оприлюднювати через ЗМІ. Якось воно все через сраку. Чи не так, зевиборці?
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скоро все Санжары подтянутся с пивом и коноплями
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Хороше місце ті Санджари Ще б інтернет та порносайти хм не хватає
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Ось якраз інтернет їм і *підкинули *..!..А тепер ..*трах...сь на здоров*я !
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Мені здається інтернет в них є, підвезли гумові вироби №2, тепер можуть демонструвати онлайн- порно. З міністром по потрійній ціні ( надбавка за посаду)
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Из Полтавы электричкой,отправлением 9.00. Сообщением Полтава-Кременчуг.
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б*же, как мы за вас рады то.
то Грибу купят квартиру и ноутбук, а он ноет что мало денег - надо бы ему в Европу поехать, то этим контрацептивы дают, не, ну если вна карантине с подозрением на смероубийственную корону и вирусы,, то первым делом бежишь к комсомолочкам, разве не все так делают?
клоуны остались, а война не для них.
...... хм....

Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 3806
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Мабуть комісія на чолі з Аваковом приїде Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 2828
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Поздно спохватились. Надо было раньше гораздо раньше. Папе скалецкой ещё надо было завозить. И папе Саше. Что бы мамы этих полудурков вороватых не плодили.
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Класика Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів - Цензор.НЕТ 3191 Леслі Нільсен був унікальний!
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как я рад, как я рад, сказав .................
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Без цього,вони, нежитимуть. Карантин,карантином, але,ж можуть бути й діти Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 8725
Перетворимо,усі,карантини в зони репродукції ізольованих!!! Підвищуймо народжуваність в усіх місцях ізоляції Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 8725 Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 8725 Цікаво презервативи є препоною для коронавірусу Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 8370 Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 7505
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Молодці! Опікуються щоб скалєцьких не наплодили Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 3154
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во правильно! пора уже реалити шоу замесить, шоу должно продолжаться!
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Готуємося до вірусу Ново-Санжарського Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 4672
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Ну новость достойная, все ж лучше успехов в теннисных турнирах
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А всё человечество произошло не от обезьян , а от кроликов .
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Кормят нас тут хорошо,- три раза в день. Секс - тоже...
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Не знаю є там коронавірус чи ні, а триппер - 100%. Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 1698
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Радуцкий собрал -забрал все гандоны и продал по аптечной сети .
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Итальянка защищается от короновируса...🤣
Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 9524
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Как честные люди они должны после груповухи пережениться...
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Цей Махов там добре розважається. У нього ж цілий гарем танцівниць на чолі з міністеркою. Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 4368
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Оце б туди синьобородого закарантинить - там такий табун без табу та ще й на шару.))
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Так, секасностурбований Чубака там би задовольнив своє гипертрофоване лібідо. Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів - Цензор.НЕТ 3932
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Медичні кадри потрібно періодично перетрахівти. Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 2024
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тому, якщо вам запропонують карантин від короновірусу,
то не відмовляйтеся.. буде весело..
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Вчера в комментах здесь промелькнула новость что где-то целый бордель посадили на карантин а мы чем хуже?
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Так, а під борделем вже почали збиратися подруги та дружини полонених сексоголіків.
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В Трускавці сказали, що наш бордель більше приймати не будуть.
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Пізно. Тепер везіть тести на вагітність, хрен з ним - з тим коронавірусом. І Дуру, Дуру не випускайте.
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Может лучше какие спокойные игры им? Шашки, шахматы, лото.
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Хм.., секс на шахматной доске..!? Орригинальненько..
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Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите - три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика -
Общеукрепляющая, Утром отрезвляющая
(Если жив пока ещё) гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол - три-четыре! -
Выполняйте правильно движения!
Прочь влияние извне -
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изне- можения!
Очень вырос в целом мире Гриппа вирус -
три-четыре! - Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, об- тирания!
Если вы уже устали -
Сели-встали, сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой -
Главный академик Иоффе Доказал:
коньяк и кофе Вам заменит спорта профи- лактика.
Разговаривать не надо - Приседайте до упада.
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если очень вам неймётся -
Обтирайтесь, чем придётся,
Водными займитесь проце- дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!
1968 (с) В.Висоцький
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...і сказали "@біться самі з вашим вірусом, тестів все одно немає". P.S. Не думав, що модерація настільки цнотлива, що її верне від матючка. Ну бодре, нехай буде з @.
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Цей вже від *каронавірусу * застрахувався .. Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів - Цензор.НЕТ 3592

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..Громадянам, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, передали партію контрацептивів - Цензор.НЕТ 742...
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уровень моза - марлевые маски кончились, ходите в гандонах
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Отето карантин... Икорки с коньячком не притаранить вам?
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Я так розумію ця новина спрямована на розпалювання ненависті до цих людей? Мовляв у місцевих проблеми "через них", а вони там гримаються?
Може журналістам слід хоч іноді мізки включати?
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Е-е-еее... Взагалі-то ми тут фривольно стібемось (принаймні особисто я).
Не треба бачити хейт там, де його нема.
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а в мене питання було не до вас, а до журналістів.
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Солдатам в окопи-мівіну з сардинами, а китайським мандрівникам-гандони...
З усього роблять шоу. Ну що ж, такий рівень зеленого електорату.Тільки невеличке прохання: зробіть, будь-ласка, реаліті-шоу (на зразок "Дом-2"), хочеться подивитися, що буде далі. До речі, скільки вже використано обухівського паперу туристами?
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Це вони один одного будуть гатити??? Чи слуги нараду разом з ківою замовлять туди "ОБСУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ"??? Че лише при ЗЕ так можуть боротися із вірусом))
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Один мой знакомый, имеющий отношение к распределению гуманитарной помощи говорит, что в стандартный комплект гумпомощи по всему миру входят также и презервативы.
Если подумать - всё правильно, ничего удивительного.
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То через те що 20% гуманітарки по закону!, переходить у власність "волонтерів"...
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Моделі і там продовжують працювати?
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Грешным делом подумал, что эвакуированным передали партию слуг урода...
А чего, обалденный бренд, ПРЕЗЕРВАТИВЫ "СЛУГА НАРОДА"))) Сто процентов будут покупать, а че, по приколу))Сразу появиться фраза натянул слугу народа))))
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тогда никакого секса не будет.
типа фразы: "это негуманно - тыкать членом в живого человека".
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та да. чем ещё заняться? вы им там ещё электричество отключите.
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Раз стала потребность в таком изделии,значит вируса нет,усе здоровы.Ну и слава богу.Кохайтэся,як казав видомый журналист.
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..многоопытная девчушка и собачка шо-то подозревали..
и даже Зеля-"великолепный" не смог их уломать.. пока шо..
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У танцовщиц приватов с табу, может быть смертельная болезнь, а они не могут успокоить свои мокщелки на 2 недели? Это что за карантин такой б..дь? Запускайте партиями туда зебилов,если не от короны то от венерических болезней точно начнут дохнуть.
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Це щоб не дай Боже, молода зелена команда не народилась
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А жінок там менше половини... Так ось чому там Скалецька залишилась!
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