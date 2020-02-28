 55 осіб, причетних до заворушень на ринку "Барабашово", затримано в Харкові, - поліція. ФОТО

У межах відкритого кримінального провадження до Київського відділу поліції доставлено 55 громадян віком від 19 до 55 років. Усі вони наразі затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Нагадаємо, що 27 лютого близько 11:30 на вулиці Амурській біля ринку "Барабашово" відбулися сутички за участю близько 100 осіб. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та спецзасоби. Поліцейські вилучили на місці події гумові кийки, газові балончики та травматичні пістолети. Фахівці вибухотехнічного управління жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Речові докази направлені на експертизу.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Слідчі дії тривають.
чем меньше будет в Украине кернесов тем лучше
пускай грызут друга
еще и гиршфельдов с собой прихватят
Маю надію що це закат епохи Кернеса який почав робити собі ім'я на рейдерстві і спортивних тітушках у протистоянні з харківськими бізнесменами Протасами у далеких 2006 роках на Клочківській. До цих подій цього перця і добкіна ніхто не знав (це було ще до "тєкст по дєбільному")
"Больше десяти дней прошло с той памятной субботы, когда возле непостроенного супермаркета известной торговой группы «Таргет» в Харькове случился беспрецедентный силовой конфликт, в котором пострадали больше двух десятков человек, несколько угодило в «неотложку». Сегодня расследование ведет СБУ, милиция, прокуратура. Служба безопасности возбудила уголовное дело по статье "массовые беспорядки".
На импровизированной трибуне - мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес, они выступают против строительства «Таргета». На слова Кернеса, мол, «Таргет» нарушает решение сессии и рубит деревья незаконно, .......Милиция (спецподразделение «Беркут») разбирать забор не мешает. А затем, в ответ на призыв секретаря горсовета, и вовсе удаляется с места событий, провожаемая радостными воплями: «Милиция с народом!». Но через некоторое время в эпицентре митинга появляются несколько десятков молодых людей в белых перчатках, с явной аллергией к камерам и комментариям. Забор успешно уничтожается участниками митинга и их новыми помощниками.
Драка начинается на месте злосчастного забора . ......На земле лежит парень, он закрыл голову руками, второго трясет то ли от страха, от ли от ударов по голове. Большинство драчунов - «белоперчаточники»…Страсти успокоились - и Геннадий Кернес приглашает уцелевших на субботник, на сцене появляются грузовики с саженцами. Это в декабре-то…"
примыкают к тем где лучше.И не спеша нанимют свою юрисдикцию,и управление,распоряжаются податками на свий россуд.Так образуется народовладдя из хаоса.Или ОПГ и дальше будут грабить и распродовать страну от имени государства.Если раньше дворяне обирала населения обещая защиту. То нынешние неофеодалы обещают все продать и тогда будет вам счастье. Новый суспильный договор и Республика громад, а не цацянки. Единственныя надежда.Проподать так с музыкой.
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Гепа опять поторопился (как в свое время с российскими флагами), когда переименовал проспект в Жукова.
Гепа работает на опережение и потому ошибается, неправильно предсказывая исход событий.
Плохо у Гепы разведка работает.
Гепа - он не за мышебратьев, он за свой бизнес, очень боится потерять.
Точнее, не сам бизнес потерять, а последствий от потери оного.