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 Суспільство, Фоторепортаж
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 55 осіб, причетних до заворушень на ринку "Барабашово", затримано в Харкові, - поліція. ФОТО

Харківська міліція затримала осіб, причетних до протиправних дій на ринку "Барабашово".

У межах відкритого кримінального провадження до Київського відділу поліції доставлено 55 громадян віком від 19 до 55 років. Усі вони наразі затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Нагадаємо, що 27 лютого близько 11:30 на вулиці Амурській біля ринку "Барабашово" відбулися сутички за участю близько 100 осіб. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та спецзасоби. Поліцейські вилучили на місці події гумові кийки, газові балончики та травматичні пістолети. Фахівці вибухотехнічного управління жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Речові докази направлені на експертизу.

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Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Слідчі дії тривають.

55 осіб, причетних до заворушень на ринку Барабашово, затримано в Харкові, - поліція 01
55 осіб, причетних до заворушень на ринку Барабашово, затримано в Харкові, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178454
 
 
 Топ коментарі
 
пох
чем меньше будет в Украине кернесов тем лучше
пускай грызут друга
еще и гиршфельдов с собой прихватят
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хернес влаштовував захоплення ринку й перейменування в 'ринок жукава'
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воно маланець,тому й безумовний нащадок жукава... 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", задержаны в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 9507
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пох
чем меньше будет в Украине кернесов тем лучше
пускай грызут друга
еще и гиршфельдов с собой прихватят
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А что случилось в Харькове?? Какая такая милиция и какое право она имеет кого то задерживать....
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хернес влаштовував захоплення ринку й перейменування в 'ринок жукава'
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а что за милиция задерживает?? Или эта тварь уже и полицию переименовала
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воно маланець,тому й безумовний нащадок жукава... 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", задержаны в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 9507
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В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдела полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, Источник: https://censor.net.ua/p3178454

Маю надію що це закат епохи Кернеса який почав робити собі ім'я на рейдерстві і спортивних тітушках у протистоянні з харківськими бізнесменами Протасами у далеких 2006 роках на Клочківській. До цих подій цього перця і добкіна ніхто не знав (це було ще до "тєкст по дєбільному")


"Больше десяти дней прошло с той памятной субботы, когда возле непостроенного супермаркета известной торговой группы «Таргет» в Харькове случился беспрецедентный силовой конфликт, в котором пострадали больше двух десятков человек, несколько угодило в «неотложку». Сегодня расследование ведет СБУ, милиция, прокуратура. Служба безопасности возбудила уголовное дело по статье "массовые беспорядки".
На импровизированной трибуне - мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес, они выступают против строительства «Таргета». На слова Кернеса, мол, «Таргет» нарушает решение сессии и рубит деревья незаконно, .......Милиция (спецподразделение «Беркут») разбирать забор не мешает. А затем, в ответ на призыв секретаря горсовета, и вовсе удаляется с места событий, провожаемая радостными воплями: «Милиция с народом!». Но через некоторое время в эпицентре митинга появляются несколько десятков молодых людей в белых перчатках, с явной аллергией к камерам и комментариям. Забор успешно уничтожается участниками митинга и их новыми помощниками.
Драка начинается на месте злосчастного забора . ......На земле лежит парень, он закрыл голову руками, второго трясет то ли от страха, от ли от ударов по голове. Большинство драчунов - «белоперчаточники»…Страсти успокоились - и Геннадий Кернес приглашает уцелевших на субботник, на сцене появляются грузовики с саженцами. Это в декабре-то…"

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Вся власть домовладельцам. Дома обьединяются в квартала,школьные округа, произвольно
примыкают к тем где лучше.И не спеша нанимют свою юрисдикцию,и управление,распоряжаются податками на свий россуд.Так образуется народовладдя из хаоса.Или ОПГ и дальше будут грабить и распродовать страну от имени государства.Если раньше дворяне обирала населения обещая защиту. То нынешние неофеодалы обещают все продать и тогда будет вам счастье. Новый суспильный договор и Республика громад, а не цацянки. Единственныя надежда.Проподать так с музыкой.
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"Власть начала мероприятия по срыву довыборов в ВР Украины на 179 округе (Харьков). Там по социологическим прогнозам полный разгром "Слуг народа" и ОПЗЖ. Лидирует представитель ЕС."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Гепа опять поторопился (как в свое время с российскими флагами), когда переименовал проспект в Жукова.
Гепа работает на опережение и потому ошибается, неправильно предсказывая исход событий.
Плохо у Гепы разведка работает. 55 осіб, причетних до заворушень на ринку "Барабашово", затримано в Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 262

Гепа - он не за мышебратьев, он за свой бизнес, очень боится потерять.
Точнее, не сам бизнес потерять, а последствий от потери оного.
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