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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Азовське море (1300) Маріуполь (629) вишкіл (1348) операція Об'єднаних сил (2106)

 "Попутний вітер": ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На узбережжі Азовського моря проведено дводенні тактичні навчання з бойовою стрільбою під назвою "Попутний вітер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Навчання з протидесантної оборони узбережжя відбулось на одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних Сил. При цьому визначений район акваторії Азовського моря, у якому виконувалися бойові стрільби в рамках навчання, був перекритий для судноплавства та повітряного руху, адже безпека цивільних людей – понад усе", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, метою навчання, що, власне, і є основним завданням тактичної групи "Маріуполь", було не допустити висадки основних та відбити передові сили десанту противника, відкинути його назад, у море, та знищити під час відходу.

У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи "Маріуполь" – малі броньовані артилерійські катери ВМС, судна зі складу Морської охорони ДПСУ, інженерна техніка окремого полку оперативного забезпечення, а також механізовані, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні та спеціальні підрозділи, морська піхота, екіпажі армійської авіації Сухопутних військ та тактичної авіації Повітряних Сил, підрозділи Національної гвардії України.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 01

Загалом було задіяно близько 400 осіб особового складу, 5 кораблів та катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, включаючи реактивні системи залпового вогню, 13 бойових броньованих машин (танки, бойові машини піхоти та бронеавтомобілі різних типів), 2 вертольоти Мі-8 армійської та 1 Мі-14 морської авіації, а також 2 літаки-штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ-29.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 02

"Оскільки навчання відбувається в умовах протидії російській агресії та безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних Сил, обстановка була максимально наближена до реальної. Відповідно до легенди навчання, радіотехнічна розвідка підрозділу РТВ тактичної групи "Маріуполь" виявила в акваторії Азовського моря поблизу українського узбережжя умовну морську ціль. Вона була ідентифікована, як катерна десантна група противника, що провела тактичне розгортання й виходить на лінію висадки морського десанту.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 03

За сигналом керівника навчання корабельно-катерна група зайняла місця відповідно до схеми закриття району, а особовий склад ротної тактичної групи бригади НГУ та інженерного підрозділу ЗС України – пости оточення й доповіли керівнику про відсутність у районі проведення стрільб сторонніх об’єктів.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 04

Сили протидесантної оборони у складі підрозділів самохідної, реактивної та буксируваної артилерії, танкових, зенітно-ракетних, мінометних підрозділів окремих артилерійської, гірсько-штурмових і танкової бригад, а також окремого батальйону морської піхоти здійснили переміщення з районів базування й відведення на визначені вогневі позиції на узбережжі.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 05

Паралельно з цим моряки на малому броньованому артилерійському катері і воїни-інженери на ПТС-2 виконали імітацію виставлення мінно-вибухового загородження.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 06

В цей час пара літаків Су-25, а з іншого напрямку – пара вертольотів Мі-8 зімітували повітряний удар противника по наших військах сил протидесантної оборони. Одразу ж заговорили "Шилки" – зенітники здійснили прикриття військ, уражуючи з ЗС 23-4 повітряні мішені, роль яких зіграли освітлювальні міни, "підвішені" в небі мінометниками. В цей час реактивна артилерійська батарея БМ-21 "Град" знищила виявлену умовну ціль", - йдеться в повідомленні.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 07

Як зазначають в штабі, після цього настав час для бойової роботи авіації. Пара винищувачів МіГ-29 виконала імітацію ураження морського десанту, який висадився на узбережжя, а пара вертольотів Мі-8 здійснила ураження двох берегових цілей. Далі за справу знищення морського десанту противника взялась артилерія. По визначених умовних цілях відпрацювали розрахунки гармат Д-20 та Д-30, а також САУ 2С1 "Гвоздика".

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 08

Після артилерійського удару для знищення залишків морського десанту висунулися зведена рота морської піхоти, загальновійськовий резерв у складі гірсько-штурмової роти та роти полку спеціального призначення зі складу НГУ. На визначеному рубежі вони спішилися з бойових броньованих машин та перейшли в атаку. Одночасно з цим їхні бойові машини піхоти БМП-1 та БМП-2, а також танковий резерв у складі двох взводів на танках Т-72 виконали практичне ураження цілей, визначених для них.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 09

Розгром противника довершили артилерійські розрахунки гармат 2А65 "Мста-Б" та САУ 2С3 "Акація". Добили морський десант два МБАКи, знищивши з гармат дві визначені цілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після знищення морського десанту противника розпочалась евакуація поранених. Морський гелікоптер Мі-14 за допомогою лебідки евакуював пораненого з борту корабля, два ПТС-2 виконали транспортування поранених до району медичної евакуації, звідки постраждалих воїнів вертольотом Мі-8 було доправлено далі - до передачі медикам на санітарному автомобілі.

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 10

Керівництво навчання зазначає, що від початку поточного року це – найбільші тренування військ тактичної групи "Маріуполь", і під час виконання завдань сили протидесантної оборони показали високий рівень підготовки й вишколу, влучність ведення вогню та злагодженість дій підрозділів різних родів військ і сил та різних силових відомств, що спільно діють у складі тактичної групи "Маріуполь".

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 11
Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 03
Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 13
Фото: пресцентр ОС

Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 14
Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 15
Попутний вітер: ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова 16

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178451
 
   
 Топ коментарі
 
..эти забавы неплохо конечно, чтоб солдаты не уснули, но кацапи в такие игры в реале играть не будут, а с ракетных и ковровых авиа бомбард начнут и сплошной артподговки из крупняка, могут и из своей территории...оборону выстраивать нужно в землю зарытую и эшелонированную, а не прыгать, что зайцы по рельефу открытому..
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі хуйла і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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Красиво. але не враховано що на рівній місцевості всю цю красоту знищить авіація ще до наступу.
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Круто, но три "Шилки" рядом - никто не ставил бы.
И потом, да пусть высаживаются, ептель, имитируем панику и отход, а снарядов "градов" вроде хватает, потом береговые комплексы разряжаются по кораблям, а легкие части - пленят оставшихся "настутнетов".
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Вот полностью согласен. Чем больше вылезут на берег тем лучше.
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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Совершенно непонятно зачем оказывать огневое противодействие высадке? С какой целью? Опыт всех противодесантных операций ясно показывает, что это бессмысленно и затратно. Алгоритм обороняющегося высадке изучен не хуже эвклидовой геометрии. Необходимо дать высадится руским и контрударом уничтожить. Так к примеру немцы всегда поступали в 42-44годах и всегда успешно.
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кто-то выложил, как 18 февраля 2020 года рашисты в полном росте пришли и забрали 2 опорника на Луганщине, а ты говоришь при высадке на берег... Если высадятся, наши будут драпать до Киева...
аа, вспомнил, военкор Цаплиенко выложил...
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Заход штурмовой группы РОА на позицию ВСУ "Баня"
ww.youtube.com/watch?v=X9WGYxEsmL0&feature=emb_title
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а нельзя этот Ветер под Золотым отрабатывать???
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..эти забавы неплохо конечно, чтоб солдаты не уснули, но кацапи в такие игры в реале играть не будут, а с ракетных и ковровых авиа бомбард начнут и сплошной артподговки из крупняка, могут и из своей территории...оборону выстраивать нужно в землю зарытую и эшелонированную, а не прыгать, что зайцы по рельефу открытому..
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+еще как-то странно выбран район условного десантирования-высокий берег...
у нас есть участок от Строгановки до Приморска с пологим берегом и 1 погранотрядом в Примпосаде....
а учитывая что их сторожевики подходили прошлым летом к Кирилловке на расстояние 4-7 миль и в позапрошлом году-2 борта зашли на нашу территорию-до нп Ботиево...
ну разведку ведут.ну и попутно наших рыбаков кошмарят
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Після одного такого "котла" ***** навесні 15-го видав указ №1203 "Засекречивание потерь российских военнослужащих в мирное время" (цитата)
Так шо кацапи безсмертні. Навіть ті що в овргах гниють.
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Просто в спам...не давайте ему заработать. Нет выдумки и куража Не та русня нынче.
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Хороша назва операціі,але неповна...Попутний вітер вам в жопу - треба було назвати...
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Добивать может и не стоило. Пленных для обмена можно было немного взять.
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миша, ты, конечно, вумный - раньше, наверное, в крыму служил или из лугандона, несбывшийся новорос, квартальный миролюбец...******, одним словом...
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