 "Попутний вітер": ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Навчання з протидесантної оборони узбережжя відбулось на одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних Сил. При цьому визначений район акваторії Азовського моря, у якому виконувалися бойові стрільби в рамках навчання, був перекритий для судноплавства та повітряного руху, адже безпека цивільних людей – понад усе", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, метою навчання, що, власне, і є основним завданням тактичної групи "Маріуполь", було не допустити висадки основних та відбити передові сили десанту противника, відкинути його назад, у море, та знищити під час відходу.

У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи "Маріуполь" – малі броньовані артилерійські катери ВМС, судна зі складу Морської охорони ДПСУ, інженерна техніка окремого полку оперативного забезпечення, а також механізовані, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні та спеціальні підрозділи, морська піхота, екіпажі армійської авіації Сухопутних військ та тактичної авіації Повітряних Сил, підрозділи Національної гвардії України.

Загалом було задіяно близько 400 осіб особового складу, 5 кораблів та катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, включаючи реактивні системи залпового вогню, 13 бойових броньованих машин (танки, бойові машини піхоти та бронеавтомобілі різних типів), 2 вертольоти Мі-8 армійської та 1 Мі-14 морської авіації, а також 2 літаки-штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ-29.

"Оскільки навчання відбувається в умовах протидії російській агресії та безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних Сил, обстановка була максимально наближена до реальної. Відповідно до легенди навчання, радіотехнічна розвідка підрозділу РТВ тактичної групи "Маріуполь" виявила в акваторії Азовського моря поблизу українського узбережжя умовну морську ціль. Вона була ідентифікована, як катерна десантна група противника, що провела тактичне розгортання й виходить на лінію висадки морського десанту.

За сигналом керівника навчання корабельно-катерна група зайняла місця відповідно до схеми закриття району, а особовий склад ротної тактичної групи бригади НГУ та інженерного підрозділу ЗС України – пости оточення й доповіли керівнику про відсутність у районі проведення стрільб сторонніх об’єктів.

Сили протидесантної оборони у складі підрозділів самохідної, реактивної та буксируваної артилерії, танкових, зенітно-ракетних, мінометних підрозділів окремих артилерійської, гірсько-штурмових і танкової бригад, а також окремого батальйону морської піхоти здійснили переміщення з районів базування й відведення на визначені вогневі позиції на узбережжі.

Паралельно з цим моряки на малому броньованому артилерійському катері і воїни-інженери на ПТС-2 виконали імітацію виставлення мінно-вибухового загородження.

В цей час пара літаків Су-25, а з іншого напрямку – пара вертольотів Мі-8 зімітували повітряний удар противника по наших військах сил протидесантної оборони. Одразу ж заговорили "Шилки" – зенітники здійснили прикриття військ, уражуючи з ЗС 23-4 повітряні мішені, роль яких зіграли освітлювальні міни, "підвішені" в небі мінометниками. В цей час реактивна артилерійська батарея БМ-21 "Град" знищила виявлену умовну ціль", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в штабі, після цього настав час для бойової роботи авіації. Пара винищувачів МіГ-29 виконала імітацію ураження морського десанту, який висадився на узбережжя, а пара вертольотів Мі-8 здійснила ураження двох берегових цілей. Далі за справу знищення морського десанту противника взялась артилерія. По визначених умовних цілях відпрацювали розрахунки гармат Д-20 та Д-30, а також САУ 2С1 "Гвоздика".

Після артилерійського удару для знищення залишків морського десанту висунулися зведена рота морської піхоти, загальновійськовий резерв у складі гірсько-штурмової роти та роти полку спеціального призначення зі складу НГУ. На визначеному рубежі вони спішилися з бойових броньованих машин та перейшли в атаку. Одночасно з цим їхні бойові машини піхоти БМП-1 та БМП-2, а також танковий резерв у складі двох взводів на танках Т-72 виконали практичне ураження цілей, визначених для них.

Розгром противника довершили артилерійські розрахунки гармат 2А65 "Мста-Б" та САУ 2С3 "Акація". Добили морський десант два МБАКи, знищивши з гармат дві визначені цілі.

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Після знищення морського десанту противника розпочалась евакуація поранених. Морський гелікоптер Мі-14 за допомогою лебідки евакуював пораненого з борту корабля, два ПТС-2 виконали транспортування поранених до району медичної евакуації, звідки постраждалих воїнів вертольотом Мі-8 було доправлено далі - до передачі медикам на санітарному автомобілі.

Керівництво навчання зазначає, що від початку поточного року це – найбільші тренування військ тактичної групи "Маріуполь", і під час виконання завдань сили протидесантної оборони показали високий рівень підготовки й вишколу, влучність ведення вогню та злагодженість дій підрозділів різних родів військ і сил та різних силових відомств, що спільно діють у складі тактичної групи "Маріуполь".







Фото: пресцентр ОС





