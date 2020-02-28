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 Політика України, Фоторепортаж
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 19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція. ФОТОрепортаж

27 лютого 19 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міської ради, застосували фізичну силу до поліцейських при виконанні службових обов’язків та до депутатів міськради, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання – до семи років позбавлення волі.

Затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу - тримання під вартою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Під час затримання правопорушників постраждали працівники поліції. Станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулися 10 поліцейських, чотирьох з них госпіталізовано.

Також читайте: "Нацдружини" повідомили свою версію подій у Жмеринці: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міськради"

Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".

19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція 01
19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція 02
19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178446
 
 
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Классное было шоу. Люди Авокава напали на других людей Авакова и получили от людей Авакова по самое нихочу. А кто назначат стрелочником в этом шоу?
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УВАГА!!! Коментую як житель м.Жмеринки та свідок.
Ще Саакашвили перед виборами волав на всю країну: В Жмеринці владу захопили бандити! Місто грабують, людей вбивають та залякують, навіть міських депутатів! З"явилась така собі Сицилія на мапі України.Поліція,СБУ та депутатка від ЗЕ Борзова або тихенько мовчать або прямо співпрацюють з криміналітетом! Де Президент? Де боротьба з корупцією? Бюджет міста деребанять відкрито в жахаючих масштабах! Підприємці під пресом рекета аля 90-ті!! Просимо допомогти! Ті хто йдуть проти "влади" караються- їм палять машини, ввечері приїзжають додому на "разговор". Детальніше у телеграмі: @Zh_Pegas Жмеринський Пегас
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