 19 особам повідомлено про підозру у справі про події під міськрадою Жмеринки, - поліція. ФОТОрепортаж

Затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу - тримання під вартою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Під час затримання правопорушників постраждали працівники поліції. Станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулися 10 поліцейських, чотирьох з них госпіталізовано.

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Нагадаємо, 27 лютого у м. Жмеринці поліцейські затримали правопорушників, які вчинили протиправні дії у Жмеринській міській раді, серед них двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".





