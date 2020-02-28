EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  3288  27
Матеріали за темою:
Все про:гелікоптер (228) ДСНС (2312) COVID-19 (396)

 У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На цілодобове чергування заступив багатофункціональний вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1, який в умовах безоплатного договору передала авіакомпанія "Українські вертольоти" для транспортування ймовірних інфекційних хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, вертоліт обладнаний медичним модулем з повним комплектом устаткування для екстреної медичної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душем.

Вертоліт нестиме чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території України.

Також читайте: Wizz Air скасовує частину рейсів до Італії через коронавірус

У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус 01
У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус 02
У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус 03
У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус 04
У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус 05
У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус 06
Фото: сайт ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178428
 
   
 Топ коментарі
 
Данилов сказал шо поможет лук, чеснок и сало. нахрена тратить деньги на гиликоптер???
 показати весь коментар
 
они на нём будут срочно подвозить сало больным В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 7961
 показати весь коментар
 
Прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким беспилотником. Наслаждайтесь.



https://twitter.com/i/status/1233253225119260677
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Данилов сказал шо поможет лук, чеснок и сало. нахрена тратить деньги на гиликоптер???
 показати весь коментар
 
 
они на нём будут срочно подвозить сало больным В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 7961
 показати весь коментар
 
 
Похоже, что Аваков теперь для лука, чеснока и сала закупит у Франции еще и транспортные вертолеты.... В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 4257
 показати весь коментар
 
 
Адин геликоптер заменяет 30кг лука, 50 кг чеснока и 200 кг сала, что не так?..

 показати весь коментар
 
 
непогана пташка! хоч би не знадобилася.....
 показати весь коментар
 
 
хранцузькі для еліти. для лохів й радянського Ми-8 вистачить.
 показати весь коментар
 
на французских вертолётах будут шапито 95 вывозить из Киева, они заняты.
 показати весь коментар
 
 
А транспортировку на вертолете уже включили в перечень бесплатных для пациента медицинских услуг?
 показати весь коментар
 
 
А ты думаешь там терминал Моно банка стоит, и если ты не заплатишь за перелет то тебя сбросят на Новые Санжары?
 показати весь коментар
 
 
У меня по карточке киевлянина проезд бесплатный))).
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то эта тяжелая птичка очень дорогая в эксплуатации, т.к. Ми-8 только одного топлива жрёт не менее 680 литров в час.
 показати весь коментар
 
Вы слишком серьезный. Понятно, что возить больных коронавирусом вертолетом - полный маразм, поскольку скорость там играет далеко не первую роль. Ну и в условиях нашей реальности - это абсурд. Зато какая возможность попиариться!!!
 показати весь коментар
 
 
Прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким беспилотником. Наслаждайтесь.



https://twitter.com/i/status/1233253225119260677
 показати весь коментар
 
 
А вертолёт то зачем? Разбрасывать рюкзаки семейки Аваковых?
 показати весь коментар
 
Супрун надо, она всех подорожником обещала вылечить, дешево и сердито.
 показати весь коментар
 
Ничего другого от лишнехромосмной ватки я и не ожидал услышать.
 показати весь коментар
 
Я тут при чем? Это рецепт "Слуги урода народа"!
(зафиксирован журналистами в ВР, в телефоне "медицинского светила" Радуцкого)...
 показати весь коментар
 
Кому ти відповідаєш? Бачиш, у нього ім'я - володимир зеДебіл
 показати весь коментар
 
подорожником не выйдет, потому что ещё не вырос. Зима на дворе, если чё.
 показати весь коментар
 
Оце вже початок створення нормальної СЕС!
 показати весь коментар
 
Угу....на десятки тысяч больных. Только в начале.
 показати весь коментар
 
этоо вертолет не для простых украинцев, только для избранных зебобиков и их хозяев. На простых украинцев, на народ, этой воровской власти наплювати
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору