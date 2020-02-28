 У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, вертоліт обладнаний медичним модулем з повним комплектом устаткування для екстреної медичної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душем.
Вертоліт нестиме чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території України.
https://twitter.com/i/status/1233253225119260677
уроданарода"!
(зафиксирован журналистами в ВР, в телефоне "медицинского светила" Радуцкого)...