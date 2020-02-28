 У ДСНС показали багатофункціональний вертоліт-трансформер для транспортування ймовірних хворих на коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, вертоліт обладнаний медичним модулем з повним комплектом устаткування для екстреної медичної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душем.

Вертоліт нестиме чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території України.

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Фото: сайт ДСНС