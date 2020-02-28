 Вийшло нове доповнене видання книги добровольця полку "Дніпро-1" Романа Зіненка про Іловайську битву "Війна, якої не було". ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ця книга відкриває світові російсько-українську війну, вся вона створена з перевірених фрагментів сотень живих інтерв'ю. 5000 примірників двотомника Романа Зіненка "Війна, якої не було" про бої з російською армією під Іловайськом уже розійшлися. Це значний успіх для книги, яка детально фіксує, як, де і за яких обставин боролися українці з росіянами, як брали в полон російських солдатів, як йшли наші кривавим російським коридором, до того ж фіксує деякі драматичні епізоди з різних ракурсів очима різних учасників, створює неймовірне враження", - розповів Бутусов.

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"Раджу придбати нове видання або замовити електронну версію. Роман Зіненко - доброволець, учасник боїв в Іловайську, якому вдалося вижити під час прориву, потребує підтримки як автор, який до війни не писав книг, і став блискучим письменником, який зараз працює таксистом. Замовлення книг - це можливість їздити і розповідати правду про Іловайськ, про російську агресію. Допоможімо йому", - порадив журналіст.

"Неймовірно вдячний Красовицькому Олександру і видавництву "Фоліо" за їхню місію - створення української літератури. "Фоліо" зробило нове, друге видання, унікальну серію в 750 екземплярів, вона значно доповнена і має ще кращу якість, добре видно всі фото і карти", - зазначив Бутусов.