 СБУ викрила трьох "майстрів", які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Двоє жителів Харкова та Кременчука займалися переробкою застарілих зразків зброї для приведення її у бойовий стан для продажу. Майстерні з виготовлення засобів ураження вони облаштували за місцем проживання - в приватному будинку і квартирі. Своїх клієнтів ділки підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи, поштою переправляли їм готовий товар", - сказано в повідомленні.
Під час обшуків у них знайшли 2 пістолети-кулемети, 13 пістолетів та револьверів, 2 гвинтівки, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї і патронів різного калібру.
Ще одну підпільну збройову майстерню співробітники СБУ викрили в Києві.
"За версією слідства, житель столиці у власному будинку налагодив кустарне виготовлення автоматичної вогнепальної зброї для продажу. Готовий товар він переправляв через послуги поштового зв'язку клієнтам, яких знаходив в інтернеті на спеціалізованих форумах", - повідомили в пресслужбі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього вдома 2 пістолети-кулемети, велику кількість патронів різного калібру і майже пів кілограма пороху. Також виявлено комплектуючі для вогнепальної зброї, заготовки двох пістолетів-кулеметів.
"За обома фактами порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - додали в пресслужбі.
Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Плюс- закон про самозахист.
Так что еще десяток прохожих лёг!
тем более самопал был пороховой. из бикфордово шнура с криворожских шахт ))
да и окатышем из рогатки было весьма не слабо..))) резиновый бинт был очень качественный ))
ради развлечения, сбу не могут допустить вооружения лохов
надеются поживиться имуществом будущих жертв эпидемии
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Люди схоже реально майстри, а не рукожопи.
То що в них талант до зброї то не означає що вони не майстри.
Швидше то означає що державі такі таланти не потрібні.
Сделать можно за полдня, поэтому подпольшики всех мастей делают именно это модель.
в гаражах ? за пол дня
Берут обрезок спальной трубки высокого давления подходящего диаметра.Можно делать любой калибр но не выше .45. Остальные денали волопроводные трубы, шабы и болты.
Гладкий ствол.
Погуглите Luty SMG
Я 12 лет работала в NYPD в криминальной лаборатории, там было все.
Тоді можливо підкажете , пліз , як там справи в США з саморобною зброєю ?
Навіщо її виробляють , якщо в країні величезний ринок легальної (і не легальної..) вогнепальної зброї ..?
Самодельной очень немного, зато огромное колличество модернизированой.
Обычно это silencers и переделки в full auto.
Это запрещено в большинстве штатов, а там, где разрешено, стоит очень большие деньги и почти невозможно купить.
Вот люди и делают, так как им хочется иметь. И идут в тюрьму)
Из старой чешской ракетницы и barrel insert получается отличный дробовик .
Только желательно уменьшить калибр до .410, чтоб не вывихнуть кисть руки.
Самое хорошее оружие для защиты дома. и дешевое.
Полиция часто сталкивалась с такими самоделками в определенных районах города
мож и сойдет
а как усм из труб и шайб сделать ,
Описание и чертежи
как правило стволы берут отпиливая от трехлинейки под патрон токарева
Все эти машинки имеют общую конструкцию- они стреляют с Open bolt и все они Blowback design
Sterling, Sten, Grease Gun, Karl Gustav.
Разница в финише по причине разной культуры производства
тьфу, пля...
А якщо людина тільки майстерно обіцяла , поки не прийшла до влади , а потім - всралася ... То таки "майстер" ...
А у нас таких "майсрів" у десятки разів більше ніж Майстрів