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 СБУ викрила трьох "майстрів", які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Зловмисники переробляли застарілу зброю і приводили її в бойовий стан. Покупців шукали в інтернеті, товар відправляли поштою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Двоє жителів Харкова та Кременчука займалися переробкою застарілих зразків зброї для приведення її у бойовий стан для продажу. Майстерні з виготовлення засобів ураження вони облаштували за місцем проживання - в приватному будинку і квартирі. Своїх клієнтів ділки підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи, поштою переправляли їм готовий товар", - сказано в повідомленні.

СБУ викрила трьох майстрів, які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині 01

Під час обшуків у них знайшли 2 пістолети-кулемети, 13 пістолетів та револьверів, 2 гвинтівки, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї і патронів різного калібру.

СБУ викрила трьох майстрів, які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині 02

Ще одну підпільну збройову майстерню співробітники СБУ викрили в Києві.

"За версією слідства, житель столиці у власному будинку налагодив кустарне виготовлення автоматичної вогнепальної зброї для продажу. Готовий товар він переправляв через послуги поштового зв'язку клієнтам, яких знаходив в інтернеті на спеціалізованих форумах", - повідомили в пресслужбі.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього вдома 2 пістолети-кулемети, велику кількість патронів різного калібру і майже пів кілограма пороху. Також виявлено комплектуючі для вогнепальної зброї, заготовки двох пістолетів-кулеметів.

"За обома фактами порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - додали в пресслужбі.

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

СБУ викрила трьох майстрів, які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині 03

СБУ викрила трьох майстрів, які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині 04
СБУ викрила трьох майстрів, які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178343
 
 
 Топ коментарі
 
Потрібно просто легалізувати зброю.

Плюс- закон про самозахист.
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А нащо брати слово "мастеров" в лапки?
Люди схоже реально майстри, а не рукожопи.
То що в них талант до зброї то не означає що вони не майстри.
Швидше то означає що державі такі таланти не потрібні.
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Кустарщина. Давно пора принять закон об оружии и самообороне, легализовать короткоствол и его ношение и открыть дорогу производству отечественного стрелкового оружия.
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Тобто попит є на таку зброю. Я би радив думати про те, куди застосують цю зброю.
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такое ощущение что новые мусора - очьень важьно и мыролюбное сбу провели обыск в ассоциации сборщиков металолома.
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Потрібно просто легалізувати зброю.

Плюс- закон про самозахист.
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Да уж, даёшь перестрелки из огнестрелов на улицах, резинострелы не вставляют!
Так что еще десяток прохожих лёг!
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Кустарщина. Давно пора принять закон об оружии и самообороне, легализовать короткоствол и его ношение и открыть дорогу производству отечественного стрелкового оружия.
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в нашем совецком децтве, та пошти все прошли через похожую кустарщину. лучшие стволы делались из штанг толкателей массово выкидываемых тогда ДТ- 20. стрельба в степу стояла ещё та. и тогда до этого небыло дела. только случайные смертя поднимали компанию наведения шороха, которые так же быстро и затухали. щас канешно другой уровень кустарщины сросшейся с бизнесом. просто нынешние кустари не переболели этой фигнёй в децтве. а переболели бы, та на всю оставшуюся жизнь при виде оружия, та никакие бы бабочки в животе не махали бы крыльями, вызывая желание пострелять.
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судя по фоткам - пунк сбора металлолома )))
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я в детстве такое оруже делал. у меня самопал был и рогатка )))
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нет, было ружье с толкателем на резинке )))
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Це дріб'язок у порівнянні з моєю підводною рушницею з гарпуном, яким можна було вбито.
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если с самопала шарахнуть обрезком гвоздя или электрода, то убить было тоже вполне ))
тем более самопал был пороховой. из бикфордово шнура с криворожских шахт ))
да и окатышем из рогатки было весьма не слабо..))) резиновый бинт был очень качественный ))
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Ці бінти з резини вільно продавалися, тому у мене теж була така рогатка. З порохом теж не було проблем...
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У мене така штука теж була . А ще раніше була така довга палка з виделкою на кінці СБУ разоблачила троих "мастеров", незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине - Цензор.НЕТ 8183
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само трудное было раздобыть язычок от старого ботинка)))
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только мусорам можно рассекать по улицам с калашами и убивать украинцев
ради развлечения, сбу не могут допустить вооружения лохов
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мусора запретили марганцовку и развалили медицину
надеются поживиться имуществом будущих жертв эпидемии
......................
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Почему мастеров написали в кавычках? Столько ошибок в заголовках я не видел ни на одном сайте.
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А нащо брати слово "мастеров" в лапки?
Люди схоже реально майстри, а не рукожопи.
То що в них талант до зброї то не означає що вони не майстри.
Швидше то означає що державі такі таланти не потрібні.
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«Місто майстрів» - білоруський радянський художній фільм-казка 1965 року режисера Володимира Бичкова за мотивами п'єси Тамари Габбе «Місто майстрів, або Казка про двох Горбунів». Вікіпедія
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Думаете все так сложно? СБУ викрила трьох "майстрів", які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині - Цензор.НЕТ 9055 Судя по другим ошибкам там сидит второкурсник с пивасом: "ну типа они же незаконные мастера, наверно надо с кавычками.. или не надо.. а пох, пускай будет с кавычками"
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Дать ХОРОШУЮ зарплату и на оружейный завод !!!
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где гарантии, что оружие не подбросили доблестные чувачки на крузаках ?
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Самородки. Таким ордена надо давать, а не в клетку. Хоть кто-то в этой стране умеет делать что-то путное...
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Ну у нас походу свой особый путь . Во время войны кустарей оружейников в турму . Но меня уже с августа 2014 года трудно чем то удивить . Со страной агрессором оттяпавшей у нас 25 % суверенной территории -безвиз и дрючба навек . А ситуацию пусть разрешает Запад . Это же война Америки с рашкой , а не рашки с Украиной ?
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Ну так я и говорю - делать надо что-то реально, а не интернету жаловаться...))
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Усьо шо нада дєлать канкрєтно чомусь підпадає під статті кримінального кодексу.Демократія в руках дебілів річ дуже небезпечна.Зелена команда це демонструє.
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Это обратная сторона того, что очередная власть избегает принятия закона об огнестреле для всех по закону. Идиоту ясно что кустарное и незаконное оружие приобретают для преступления. А по закону для самообороны! Однажды возникнет момент когда оружия на руках вне закона станет много---к этому идёт. Классика жанра. Народ пойдёт к арсеналам! И тогда никакая Нац-гвардия и менты ничего не сделают---и первые кстати и полягут. Что опять на руку криминалу. Как только закон будет принят---подобное просто отпадёт само по себе. И не потому что можно купить, а потому что будет только один момент истины---кто быстрее передернет! А это совсем уже другая история. Потому что защищаться законным оружием---это одно, а не законным совсем другое. Дадут в смысле в два раза больше отсидки. ото и вся куйня малята-октябрята!
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Влада завжди озброєна , а народ повинен бути беззбройним - так ним легше керувати ...
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Управлять легче бедным народом----что и наблюдаем и сами в этом участие принимаем. Оружие как таковое и по закону признак свободы общества и ответственности перед законом. Нам далеко. Но начинать надо.
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так давно вже час ... вільні люди мають зброю
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от дурні, попались, нехай їх укроборонпром візьме до себе...
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Реставратори. Справжні майстри без «». Дико, в країні війна а вони кулібіних ловлять.
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Самодельный автомат копия шведского Karl Gustav , или как его называют -Карло))
Сделать можно за полдня, поэтому подпольшики всех мастей делают именно это модель.
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Натах ты вижу в оружии понимаешь , не подскажешь где партизаны стволы делают , там же
в гаражах ? за пол дня
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))
Берут обрезок спальной трубки высокого давления подходящего диаметра.Можно делать любой калибр но не выше .45. Остальные денали волопроводные трубы, шабы и болты.
Гладкий ствол.
Погуглите Luty SMG
Я 12 лет работала в NYPD в криминальной лаборатории, там было все.
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really...?

Тоді можливо підкажете , пліз , як там справи в США з саморобною зброєю ?
Навіщо її виробляють , якщо в країні величезний ринок легальної (і не легальної..) вогнепальної зброї ..?
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Попадается все что угодно.
Самодельной очень немного, зато огромное колличество модернизированой.
Обычно это silencers и переделки в full auto.
Это запрещено в большинстве штатов, а там, где разрешено, стоит очень большие деньги и почти невозможно купить.
Вот люди и делают, так как им хочется иметь. И идут в тюрьму)
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Ладно, раскрою небольшой секрет)
Из старой чешской ракетницы и barrel insert получается отличный дробовик .
Только желательно уменьшить калибр до .410, чтоб не вывихнуть кисть руки.
Самое хорошее оружие для защиты дома. и дешевое.
Полиция часто сталкивалась с такими самоделками в определенных районах города
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Я вам больше скажу. В США, Франции и Германии народ имеет право на вооруженное свержение власти, если власть стала на путь узурпации власти.
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гуглить не буду , так как немного понимаю , ствол из водопроводной трубы подходящего диаметра , и эту ересь пишет спец из криминальной лаборатории , для пары выстрелов хватит и трубы , но для автоматического не пойдет , ну на пару магазинов по площадям
мож и сойдет
а как усм из труб и шайб сделать ,
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Похож на английский Sterling особенно крепление магазина и затвор
как правило стволы берут отпиливая от трехлинейки под патрон токарева
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7,62x25?
Все эти машинки имеют общую конструкцию- они стреляют с Open bolt и все они Blowback design
Sterling, Sten, Grease Gun, Karl Gustav.
Разница в финише по причине разной культуры производства
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да 7.62х25 валяется у меня такой с заваренным наглухо переключателем в full auto и отрезанным прикладом
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скоро сбу начнет разоблачать бабок, торгующих на рынке палеными семками и доярок, продающих паддельное малако
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я чет не понял , в стране то чего чего а ствол нелегально купить не проблема , каждую неделю в новостях показывают , а тут кулибины ППшку сомнительного качества , с помоштью токарного станка на коленке собирают
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фСБУ - бурная имитация деятельности - то мелкого спекулянта сигаретами поймает, то (как ща) сборщика металлолома поймает.
тьфу, пля...
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ЦЕ народні "головні інженери-зброярі" СБУ викрила трьох "майстрів", які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині - Цензор.НЕТ 4353
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В Україні відсутній закон про заборону користування вогнепальною зброєю. Ст.263 КК робить тільки посилання на закон, але не забороняє обіг вогнепальної зброї.
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Якщо людина змайструвала робочу і потрібну у житті річ - то вона Майстер !
А якщо людина тільки майстерно обіцяла , поки не прийшла до влади , а потім - всралася ... То таки "майстер" ...
А у нас таких "майсрів" у десятки разів більше ніж Майстрів
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Этих людей надо трудостраивать! Разрабатывать новые образцы техники - нужны мотивированные умельцы! Они составляли конкуренцию лучшим аналогам! Раз у них покупали, значит качество хорошее! Таких людей беречь надо!
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