 СБУ викрила трьох "майстрів", які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Двоє жителів Харкова та Кременчука займалися переробкою застарілих зразків зброї для приведення її у бойовий стан для продажу. Майстерні з виготовлення засобів ураження вони облаштували за місцем проживання - в приватному будинку і квартирі. Своїх клієнтів ділки підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи, поштою переправляли їм готовий товар", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків у них знайшли 2 пістолети-кулемети, 13 пістолетів та револьверів, 2 гвинтівки, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї і патронів різного калібру.

Ще одну підпільну збройову майстерню співробітники СБУ викрили в Києві.

"За версією слідства, житель столиці у власному будинку налагодив кустарне виготовлення автоматичної вогнепальної зброї для продажу. Готовий товар він переправляв через послуги поштового зв'язку клієнтам, яких знаходив в інтернеті на спеціалізованих форумах", - повідомили в пресслужбі.

Читайте також: Нацгвардієць торгував зброєю на Донеччині, у нього виявили гранати і гранатомет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього вдома 2 пістолети-кулемети, велику кількість патронів різного калібру і майже пів кілограма пороху. Також виявлено комплектуючі для вогнепальної зброї, заготовки двох пістолетів-кулеметів.

"За обома фактами порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - додали в пресслужбі.

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.



