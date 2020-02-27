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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Кабмін (3731) опитування (489) відставка (615) соціологія (161) КМІС (81) Гончарук_Олексій (735)

 44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

До Олексія Гончарука позитивно ставляться 8% опитаних, негативно - 33%.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"До Олексія Гончарука позитивно ставляться в лютому 8% опитаних, негативно - 33%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Гончарука позитивно, зменшилася на 4 відсоткові пункти (було 12%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22%). Оцінка дій Кабінету міністрів порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%)", - сказано в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Оцінюючи роботу уряду Гончарука за період з кінця серпня минулого року по лютий цього року, тільки близько 11% опитаних поставили оцінку "добре" або "відмінно" (4 і 5 за п'ятибальною шкалою). Більшість же респондентів вважає, що уряд Гончарука з моменту призначення працював або "дуже погано" (27%), або ж поставили "двійку" (19%), чи дали оцінку "3" (задовільно) - таких 37%. Відносна більшість опитаних (44%) вважає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету Міністрів, 37% вважають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати", - зазначили в КМІС.

44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС 01
44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС 02
44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС 03
44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС 04

З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178296
 
   
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Гончарук,це бородавки на шкурі змєя, а змєй цеЗєйло.
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подсадной жлоб в цирке:

каким ты Леха был, таким ты и остался 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3192
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Нехай пиз...ує разом з шмарклею та рештою зеленої гидоти.
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А я против чтобы Гончарук уходил! Зебилы еще не нажрались говна по полной, а следовательно не извлекут урок!!!! Кроме того чем больше он сидит в кресле премьера, тем быстрее упадет ниже плинтуса Зе.
Мне конечно от этого тоже не весело, но я ради такого блага готов потерпеть
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Кого и где они опрашивают блин... 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 799

Ну хоть бы раз при мне кто-то кого-то опрашивал.
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Шото мне подсказывает, шо КМИСы и Разумковы даже названия такого не слышали.

У ватников другие вкусы.
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Кабинет настолько бездарен, что никто не заметит его отставки.
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Отличная кандидатура. Всяко лучше тигипки
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віктор фйодорович і то мав більший %, коли був смотрящім за економікою 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8497
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гнать надо этих ЗЕленых попугаев!
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Подозреваю, Леше пора колеса на самокате «смазывать»..........
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скорее леше пора самокатом подсрачник выписать
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Эксперт гадалка КМИСа...
Истинно говорю вам...
44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 173
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Результаты были бы другими, если бы опрошенным сказали что Гончарука хотят заменить Аваковым или Тигипко
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Чем быстрее уйдет в отставку, тем лучше.
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Для Каламойского и его слуги "мамалюбитскорость"...
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Какой бы Кабмин у нас ни был, большинство будет за его отставку.
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Бгг) Как много оказывается в нашем обществе великих геапалитегов-экономистов!😂
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а как все начиналось - хотя все как обычно у нас - мы их - а по ходу - они вас))))
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Я зразу помітив якусь профанацію коли вони на калькуляторі порахували ріст 40%+1. 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6528Корчше у весь ріст - коту під хвіст. А що ви хотіли від кловунів?
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Алексей на правильном пути, раз пошел такой негатив
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Іти по цьому путі залишилось 2 місяці - докерувався, а ви дообирались.
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Нема ніякого кабміна Гончарука - вся відповідальність на Зеленському, бо кабмін - це бутафорія при абсолютній владі чувака з туманом.
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Хіба володимир зеленських винен, що за нього проголосувало 73 % зебілів? Виходить там віноватих взагалі нема 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6700
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Я чув, що 73%-ники вже шукають винуватих в перемозі Зеленського.
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а шо он думал ему просто так украинцы большинство в верховной раде подарили)
чтобы если обосрался то по полной))
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Опрошенные просто еще не в курсе что в Мацкве премьером назначили Хорошковского.
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Гончарук это ноль без палочки...абсолютно подконтрольный омаскому ослу...и без его разрешения даже перднуть не может...
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Хотят Тигипку или сразу Азирова?
Ничего лучшего зеленьіе им не дадуть.
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Ну разгонит этот Кабмин Зеленский. И что дальше? Существует ли способ создать нормальное правительство при нынешнем президенте и парламенте? Случайный человек по воле владельцев телеканалов возглавил Украину и набрал толпу случайных людей в депутаты. Как в результате может получиться нормальное правительство?? Вероятность такая, как у мартышки стучать по клавишам ноутбука и в результате напечатать гимн Украины.
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и это всё на шо способна оппозиция
гневно попирдывать в фейбуке? 44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8705
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Де ви там побачили "гнів"? Констатація факта. Інше й коментувати не буду
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тем более
это все таки оппозиционная партия №1 а не какое то УГ
или я что то пропустил?
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поки цим 44% дійде, що це не кабмін Гончарука, а Зеленського...
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37%, поясніть, будь ласка, що вам подобається в їх "роботі"
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В воскресенье, 13 2005 годафевраля, киевляне стали свидетелями самого необычного и самого человеческого поведения новых министров - весь кабинет во главе с Юлией Тимошенко отправился на Ледовый стадион Киева отдохнуть и восстановить здоровье.
Юлия Тимошенко каталась в компании своих министров среди десятков киевлян, которые, как правило, в воскресенье становятся на коньки.
Идея столь необычного проведения отдыха возникла у вице-премьера по гуманитарным вопросам Николая Томенко, когда он узнал, что, несмотря на обещание премьера, заседание Кабмина состоится и в воскресенье. Если уж работать в выходные, решил он, то надо и научиться восстанавливать силы.
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Team building - "побудова команди". Нормальна практика. Недарма уряд Тімошенко вважається в Світі найбільш успішним.
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Так на його місце стане,точно не кращий.
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Пока Зеля президент, в стране может быть только хуже. Дело только во времени. Я не против резких телодвижений.
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Слова:Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук /Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов/Факты: Падение ... 5,1%, - экономист Компаниец/ По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана./ В иностранной валюте долг вырос на 7,71%./Причина :Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности.
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теперь бендер-задунайский о моторчике к самокату задумается...
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"44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС" - я против, Гончарук молодец!
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А 50% украинцев за отставку и Зеленского и Гончарука.
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Для чого міняти "коней на переправі"? Ми або будуємо країну заново, або бавимося в гру про рейтинги?
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