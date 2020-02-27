 44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"До Олексія Гончарука позитивно ставляться в лютому 8% опитаних, негативно - 33%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Гончарука позитивно, зменшилася на 4 відсоткові пункти (було 12%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22%). Оцінка дій Кабінету міністрів порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%)", - сказано в дослідженні.

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"Оцінюючи роботу уряду Гончарука за період з кінця серпня минулого року по лютий цього року, тільки близько 11% опитаних поставили оцінку "добре" або "відмінно" (4 і 5 за п'ятибальною шкалою). Більшість же респондентів вважає, що уряд Гончарука з моменту призначення працював або "дуже погано" (27%), або ж поставили "двійку" (19%), чи дали оцінку "3" (задовільно) - таких 37%. Відносна більшість опитаних (44%) вважає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету Міністрів, 37% вважають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати", - зазначили в КМІС.









З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.