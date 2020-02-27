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Все про:конвертцентр (209) СБУ (5340) Запорізька область (446) боти (10)

 СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів. ФОТО

Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, і виявила три "ботоферми".

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі встановили, що "конверт" функціонував з січня 2019 року.

"Організатори конверту надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету", - йдеться в повідомленні.

СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів 01

Зазначається, що серед "клієнтів" конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

"За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 468 млн грн. ФОТО

СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів 02

Правоохоронці провели 13 одночасних обшуків в офісі конвертаційного центру та приміщеннях фігурантів справи.

У ході слідчих дій також виявлено три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про "мінування" та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів 03

Зараз вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.

Також дивіться: СБУ виявила схованку з вибухівкою, гранатометними пострілами та понад сотнею набоїв на Луганщині. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178292
 
   
 Топ коментарі
 
Малоросы, тут вашу ботоферму накрыли СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств - Цензор.НЕТ 2095
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По деятельности петиков нанесён удар.
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Тада. Только меньше становится только зебилов постоянно. СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств - Цензор.НЕТ 9038
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Малоросы, тут вашу ботоферму накрыли СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств - Цензор.НЕТ 2095
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Ну Ти і тупий порохобот)) СБУ очолює баканов - а це значить.. Що порохоботів почали нарешті закривати
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По деятельности петиков нанесён удар.
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Тада. Только меньше становится только зебилов постоянно.
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Реально меньше с каждой ботофермой. Могу по памяти штук 10 зеленых мутантов назвать, которые исчезли. Хотя может передохли падлы.
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так вот какие фермеры агитируют за земельную рех#ерму!
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СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств - Цензор.НЕТ 9089

Так от рейтингов ЗЕ вообще ничего не останется даже в интернете.
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Понесли втрати Поросятники))
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Так наволочі від свині порошенка стане менше!
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А я то думаю, щось ЗЄбобиків поменьшало, а воно бач шо!

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СБУ, виконує функції поліції, поки ПОЛІЦІЯ займається ??? СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів - Цензор.НЕТ 9684
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Точно порохоботскую ботоферму накрыли
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Такая незаметная организация функционировала ВСЕГО ЛИШЬ ГОД? Всего лишь 12 месяцев размышляли над арестом. Если честно, то почему так медленно????? ЧТо именно делает реагирование на эти организации таким медленным?
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