 СБУ в Запоріжжі припинила діяльність трьох ботоферм і конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн грн бюджетних коштів. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі встановили, що "конверт" функціонував з січня 2019 року.
"Організатори конверту надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед "клієнтів" конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
"За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели 13 одночасних обшуків в офісі конвертаційного центру та приміщеннях фігурантів справи.
У ході слідчих дій також виявлено три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про "мінування" та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.
Зараз вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.
Так от рейтингов ЗЕ вообще ничего не останется даже в интернете.
коменты жесть