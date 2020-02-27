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 Політика України, Суспільство
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Все про:Гаврилюк (22) Київ (7351) таксі (47)

 Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі. ФОТО

Колишній нардеп Михайло Гаврилюк влаштувався водієм столичного таксі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, киянка Алла Железняк у Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, схожий на екснардепа Гаврилюка.

"Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, коли виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більше схожий", - написала вона.

Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі 01

У коментарі "КП в Україні" Гаврилюк це підтвердив.

"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і цьому дуже радий", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178285
 
   
 Топ коментарі
 
Так зебилы же говорили что Гаврилюк ездит на машинах за 200к $ и настроил себе домов на миллионе $. Зебилы опять наврали?
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Значит не воровал и не брал будучи депутатом...за что честь и хвала...
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Ну и что? Нехай працюе людина, куда "слуги" будут устраиваться, даже не представляю...
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Так зебилы же говорили что Гаврилюк ездит на машинах за 200к $ и настроил себе домов на миллионе $. Зебилы опять наврали?
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https://www.obozrevatel.com/economics/fea/trudilsya-chestno-u-eks-nardepa-kozaka-gavrilyuka-nashli-trehetazhnyij-dom-v-karpatah.htm
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А они точно говорили, или это у порошенка придумали?
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Ну и что? Нехай працюе людина, куда "слуги" будут устраиваться, даже не представляю...
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Так зебилы ж уже заявили что за эти 5 лет они наворуют себе до конца жизни = + детям
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Воровать тоже уметь надо, а они тупые...
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слуги могут вернуться в квартал, и было бы очень хорошо если бы они его не покидали
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Значит не воровал и не брал будучи депутатом...за что честь и хвала...
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воно то так, але погодься, що кандидати в депутати повинні проходити якесь тестування....бо толку потім від таких депутатів жодного....те, що він нічого не вкрав - це єдиний його +
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С этим соглашусь...
Но это не отменяет того что Гаврилюк порядочный человек..
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Тестирование - это примерно как "массажер Ахметова в Раде", "охранник Ахметова в Раде" и даже "комик 95-го квартала в президентском кресле"? Сейчас начни что-то там тестировать у Бужанского, так 100% забьет кулаками насмерть, больше у него ничего особенного нет, кроме сломанного в драках носа. И нет, я не в жизнь не поверю, что Бужанский - порядочный человек, чтобы его хотя бы с Гаврилюком сравнивать. Но тогда лучше Гаврилюк, чем Бужанский. Привет вам, зебилы.
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Тестування - це єдиний спосіб зрозуміти, чи достатньо в кандидата інтелекту, щоб ефективно працювати в законодавчому органі..... Крім цього - екзамен з української мови і тест на наркотики.... Цю ВР можна на 70% розганяти
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Та просто провести загальнонаціональний тест IQ, а потім позбавити права балотуватися людей з IQ нижче 120, а громадян з IQ нижче 100 позбавити виборчого права. І дуже швидко країна зміниться на краще!
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Если подумать то что то в этом рациональное есть... Но мне кажется что тогда Вр придется сократить до 74 человек... да и тех вряд ли найдем, а выборы в целом придется проводить в 27 участках - по одному на область... Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі - Цензор.НЕТ 5447
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А какой толк вы ждёте от депутатов? То что не воровал депутатом, а работал в зале, в отличии от многих это и есть толк.
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Офегительная новость. Для желтой прессы уж очень. Ну и что?
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А для твоего зебильного мозга - это разрыв шаблона ?

Ты за кого голосовал ?

За Пушилина ?
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Якщо кухарка може керувати державою, то чому екс-нардеп не може бути таксистом? К чєму такоє удівлєніє?
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А лекціїї слугам народу читати більш не буде
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Где те толпы зе-тыпилов оравшие "барыги", "мародеры", ... ?
Ну что, нажрались лапши с Г+Г - не подавились?

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Не ворует,честно заробатывает деньги. Это для нас дико и унизительно.
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а таксисты, голосовавшие за зе, наоборот, мечтают стать депутатами
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Скоро з гончаруком на пару будуть грачувати Экс-нардеп Гаврилюк устроился на работу в службу такси - Цензор.НЕТ 5223
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Гончарук будет тусоваться в дебильных передачах на Интере и 112....
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не будут - его за кассовые аппарату бить будут и возможно ногами , ну если без охраны будет
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Ну так, страна абсурда, где обычный рабочий зарабатывает больше, чем дипломированный специалист.
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А сколько "дипломированных специалистов" в сфере финансов и права наштамповали наши вузы...
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Якщо ти такий же дипломований як цей дебіл то вам не те що в службу таксі ,а й мити машину не можна довіряти.А цього козла треба киздити на день по десять раз за його голосування в раді.
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Бужанский нормально голосует ? Ты доволен ?
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Бужанський по майдану не бігав і не кричав що він за народ,і до ради його обирали такі ж козли які просунули тих самих зажопників.А це падло патріота з себе корчило,а попало у раду то гадило як могло.
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За які конкретно недолугі закони він голосував?
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В отличие от четырежды уклониста и его сопливой команды - у Гаврилюка была и, думаю, есть гражданская позиция и мужество!
П.С. Он был действительно НАРОДНЫМ депутатом!
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Він був дебілом,є ,і буде ганьбою для народу.За його антинародні голосування в раді він повинен синій ходити кожного дня,падло.
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Бросайте сивуху жрать...становитесь человеком.
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Якщо для того щоб стать (людиною) мені треба гавкати на мові окупанта ,то цього не буде.
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Для начала поменяй погоняло! Ну, например, "Віктор Користувач".....
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Не розповідай що мені робить, і я не буду казать куди тобі йти.
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Ти такий розумний, аж страшно. Навіть знаєш де пол, а де підлога.
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вот молодец! очень-очень редко когда депутат опять стает человеком ))))
даже старая пословица есть :
из простого человека в депутаты - сложно но можно, из депутатов в простого - никогда !
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Це дуже добре. Доказ того, що людина чесна і не злодій. Українці обісрались в черговий раз.
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Це дуже погано що у нас купуються мед-довідки і дебілам дають право на керуванням авто.
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Это доказательство того, что он тупой и ничего больше делать не умеет, чем баранку крутить.
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Зато - жена молодая, дай Бог ему здоровья и детей красивых
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Красава! В отличии от Кивы и Гади, рыгам не продался.
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Понятно за что убрали если ты не в команде то пи*д*й н*х
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Молодец...скотов всяческих больше всех бесил, помнится. Потому что не воровал Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі - Цензор.НЕТ 5418 Животным милее себе подобные тедеевы и дубинские.
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Вот когда Парашенко с Яйценюхом начнут таксовать, а также весь жопоблок, Зеленский свою миссию выполнит.
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И ПРЕДСТАВЬТЕ ЧТО ОН ВСЕГО ОДИН ТАКОЙ ЧЕСТНЫЙ БЫВШИЙ ДЕПУТАТ !!!
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Статтю ідіот писав, який не може інформацію перевірити - у Гаврилюка не Мерс був, а Кіа Соренто 2015 року... Я його не захищаю, але фоток цієї Кіа на воєнних номерах в інтернеті повно... Цей факт автоматично не значить, що Гаврилюк чесний, але це показує рівень нашої журналістики - стару Кіа назвали Мерсом.

Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі - Цензор.НЕТ 1323
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Пардон, 2005 року Соренто - опечатка... Таку зараз тищ за 7 баксів у хорошому стані взяти можна!
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Теперь у страны новые герои, а старым приходится искать настоящую работу.
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Помница соя говном поливала Гаврилюка. Оказался более менее честным депутатом 😷
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