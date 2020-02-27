 Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, киянка Алла Железняк у Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, схожий на екснардепа Гаврилюка.
"Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, коли виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більше схожий", - написала вона.
У коментарі "КП в Україні" Гаврилюк це підтвердив.
"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і цьому дуже радий", - сказав він.
Но это не отменяет того что Гаврилюк порядочный человек..
Ты за кого голосовал ?
За Пушилина ?
Ну что, нажрались лапши с Г+Г - не подавились?
П.С. Он был действительно НАРОДНЫМ депутатом!
даже старая пословица есть :
из простого человека в депутаты - сложно но можно, из депутатов в простого - никогда !