 Екснардеп Гаврилюк влаштувався на роботу в службу таксі. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, киянка Алла Железняк у Facebook повідомила, що водій таксі, який її підвозив, схожий на екснардепа Гаврилюка.

"Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, коли виходила з авто. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більше схожий", - написала вона.

У коментарі "КП в Україні" Гаврилюк це підтвердив.

"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і цьому дуже радий", - сказав він.