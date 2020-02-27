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 Жінку, яку підозрюють у причетності до найманців РФ, затримали на Луганщині, - МВС. ФОТО

Військовослужбовці одного з підрозділів угруповання Нацгвардії України в ОТУ "Північ" затримали жінку, яка підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС.

"Мешканка Успенки Лутугинського району Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище на сході Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру. Тепер їй інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності"", - йдеться в повідомленні.

Мінімальна санкція від двох років, максимальна – до п’ятнадцяти. Полегшити свою участь (аж до звільнення від відповідальності) правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Але цього, наразі, не сталося.

Читайте: На блокпості на Луганщині затримали 62-річного бойовика, - штаб ООС

Жінку, яку підозрюють у причетності до найманців РФ, затримали на Луганщині, - МВС 01
Жінку, яку підозрюють у причетності до найманців РФ, затримали на Луганщині, - МВС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178282
 
 
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Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра, кто то тещю по красоте слил.
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Щось довго нема відомої криворіжанки Женщину, подозреваемую в причастности к наемникам РФ, задержали на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 607
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Судя по тому что видно на фото *анажематерью* ей быть поздно. Это из породы вонючих совкодрочерных пенсов.
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Да , поваром точно Была , - на Ланосе за пенсией приехала , а отжала его Черпаком .
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