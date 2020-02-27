 За минулу добу на кордоні виміряли температуру тіла у майже 75 тис. осіб, ознак ГРВІ не виявлено, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Сьогодні ми, вся Україна, постали перед новим доволі складним викликом – не допустити поширення в Україну коронавірусу, який стрімко розповсюджується у світі. Для цього мобілізуються всі наявні ресурси, в тому числі й навколо державного кордону, який фактично є одним з перших протиінфекційних бар’єрів", - йдеться в повідомленні.

Сергій Дейнеко також відзначив чітку взаємодію між Державною прикордонною службою України та Міністерством охорони здоров'я.

"В непросту хвилину ми підставили плече один одному, щоб надійно забезпечити посилений контроль при в’їзді громадян в Україну. У пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду забезпечено проведення температурного скринінгу усіх, хто в’їжджає в Україну", - повідомив він.

Крім того, глава прикордонного відомства запевнив громадян, що підстав для паніки немає, адже всі служби доклали максимум зусиль, щоб запобігти поширенню інфекції на територію нашої країни.

За минулу добу на кордоні виміряли температуру тіла майже 75 тис. осіб, з яких близько 47 тис. - на західній ділянці кордону і понад 13 тис. - в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни). При цьому хворих з явними ознаками ГРВІ не було.

Крім того, в декількох пунктах пропуску провели навчання, під час яких відпрацьовувалися дії прикордонників та медперсоналу, їхня взаємодія в разі виявлення мандрівників з ознаками захворювання.

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