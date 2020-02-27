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 Події, Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2429) кордон (1386) Дейнеко Сергій (24) COVID-19 (362)

 За минулу добу на кордоні виміряли температуру тіла у майже 75 тис. осіб, ознак ГРВІ не виявлено, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

У кількох пунктах пропуску провели навчання, під час яких відпрацьовувалися дії прикордонників та медперсоналу, їхня взаємодія в разі виявлення мандрівників з ознаками захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Сьогодні ми, вся Україна, постали перед новим доволі складним викликом – не допустити поширення в Україну коронавірусу, який стрімко розповсюджується у світі. Для цього мобілізуються всі наявні ресурси, в тому числі й навколо державного кордону, який фактично є одним з перших протиінфекційних бар’єрів", - йдеться в повідомленні.

Сергій Дейнеко також відзначив чітку взаємодію між Державною прикордонною службою України та Міністерством охорони здоров'я.

"В непросту хвилину ми підставили плече один одному, щоб надійно забезпечити посилений контроль при в’їзді громадян в Україну. У пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду забезпечено проведення температурного скринінгу усіх, хто в’їжджає в Україну", - повідомив він.

Крім того, глава прикордонного відомства запевнив громадян, що підстав для паніки немає, адже всі служби доклали максимум зусиль, щоб запобігти поширенню інфекції на територію нашої країни.

За минулу добу на кордоні виміряли температуру тіла майже 75 тис. осіб, з яких близько 47 тис. - на західній ділянці кордону і понад 13 тис. - в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни). При цьому хворих з явними ознаками ГРВІ не було.

Крім того, в декількох пунктах пропуску провели навчання, під час яких відпрацьовувалися дії прикордонників та медперсоналу, їхня взаємодія в разі виявлення мандрівників з ознаками захворювання.

Читайте: Коронавірус COVID-19: МЗС просить українців утриматися від поїздок у південнокорейські міста Тегу і Чхондо

За минулу добу на кордоні виміряли температуру тіла у майже 75 тис. осіб, ознак ГРВІ не виявлено, - Держприкордонслужба 01
За минулу добу на кордоні виміряли температуру тіла у майже 75 тис. осіб, ознак ГРВІ не виявлено, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178247
 
 
 Топ коментарі
 
Никого не смущает, что в холодное время года среди 75 000 не нашлось ни одного случая ОРВИ? За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1436
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і що вони чим хочуть довести? Вже цей вірус є в Польщі, Данії, Естонії, Румунії, Грузії, Австрії. Норвегії. Дитячий садок якийсь.
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75 тыс, и всё без явных признаков ОРВИ?
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Вот им там заняться нечем больше За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4291 А если будут люди с температурой, то расстрел? За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8410
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их даже инкубационный период не смущает. во всеоружии готовы. точнее во всеградусники.
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Никого не смущает, что в холодное время года среди 75 000 не нашлось ни одного случая ОРВИ? За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1436
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Навіть ніхто не кашлянув, можуть коли хочуть.
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Діє Всеукраїнська програма з боротьби з простудою За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6569 За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6569
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і що вони чим хочуть довести? Вже цей вірус є в Польщі, Данії, Естонії, Румунії, Грузії, Австрії. Норвегії. Дитячий садок якийсь.
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Проте в нас країну перетворили в Зезвірятник...
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Да по моему уже всем должно стать ясно - Украина - эпицентр счастья


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Писали, що наші лупашать по пачці пігулок перед кордоном.
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Вирус какое-то время может быть и без температуры, как они таких зараженных собираются выявлять?
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украинцы - самая здоровая нация мира! скоро американцы будут учиться у украинцев, как поднимать иммунитет горилочкой, сальцем и цибулькой ))
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не думаю, американці найбільш страждають ожирінням
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сколько надо время чтоб измерить температуру у одного чела?
за 24 часа - 75 000 челов
24 часа х 60 мин = 1440 мин
допустим что аппаратов 50 (ха-ха-ха) т.е 1500 челов на один или меньше 1 мин на чела (это без подойти-приставить померять-посмотреть-отойти)))) без перерыва на обед и похода в туалет))) без пересменки и поболтать))))
верится с трудом ))))
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