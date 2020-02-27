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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (9095) стрілянина (1135) Черкащина (317)

 Чоловік влаштував стрілянину з автомата на Черкащині, ніхто не постраждав, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловіка, який влаштував стрілянину на Черкащині, добу розшукувала поліція. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

До поліції звернувся житель одного із сіл Тальнівсього району з повідомленням про те, що його брат в стані алкогольного сп’яніння, погрожував йому зброєю, схожою на автомат, та здійснив декілька пострілів йому під ноги. Після чого зловмисник з місця події пішов у невідомому напрямку.

Пошуки зловмисника тривали протягом доби. Вони ускладнювалися тим, що велика частина домоволодінь в селі покинута людьми, а село оточене посадками, густими лісами і ярами. Поліцейські перевірили майже кожне домоволодіння в селі і організували прочісування лісових масивів і ярів. В результаті багатогодинної пошукової операції місцезнаходження зловмисника встановили ввечері наступного дня. Його затримали, автомат, який чоловік сховав на території села, вилучили.

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Як розповів затриманий, він тривалий час переховувався в лісі. Коли група поліцейський почала наближатися до місця, де він ховався, він перемістився до посадок, а потім і до села. Дорогою сховав автомат, а сам заховався в закинутому, напіврозваленому будинку.

Відкрито кримінальні провадження за статтею 263(Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 15, статтею 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років. На цей час вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Чоловік влаштував стрілянину з автомата на Черкащині, ніхто не постраждав, - Нацполіція 01
Чоловік влаштував стрілянину з автомата на Черкащині, ніхто не постраждав, - Нацполіція 02
Чоловік влаштував стрілянину з автомата на Черкащині, ніхто не постраждав, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178242
 
 
 Топ коментарі
 
Так вроде бы же главнокомандувач запретил стрелять??? Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1236
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а затем и в деревню.\\\\\\\\\\\

это на Московии шоли? Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5832

мужик дегенерат, нашел автомат. он его сдавать шел, а вот вспугнут и перепугнут был, вот и так(из речи адвоката вна суде)
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Так він порохобот, якого накрутив пєця, тому він не слухається Зе Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6710
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а затем и в деревню.\\\\\\\\\\\

это на Московии шоли? Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5832

мужик дегенерат, нашел автомат. он его сдавать шел, а вот вспугнут и перепугнут был, вот и так(из речи адвоката вна суде)
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Так вроде бы же главнокомандувач запретил стрелять???
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Так він порохобот, якого накрутив пєця, тому він не слухається Зе
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......впрямь ТРИЛЛЕР какой то ((((автомат, брошенные дома ,стрельба , вокруг ГУСТОЙ лес , прочесывание ,а вот самого ЭКШЕНА нет ((((( по закону жанра должен быть бой (((( как в том фильме КРАЖА !!!!
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- Дедушка, а ты что тут в лесу делаешь?
- Партизаню я!
- Да ты что это, дедушка? Война пятьдесят лет как закончилась!
- Вот черт! А я до сих пор фашистские поезда под откос пускаю.
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Российские полицейские решили разбудить спящего в такси человека электрошокером. Тот, ожидаемо, умер.
Не, ну а чо он не просыпался?
Ждем продолжения банкета. А он обещает быть интересным, поскольку сначала на полицаев завели только дело о превышении должностных полномочий (!), и только спустя 8 дней арестовали и завели на них уголовное дело. Только после того, как мать пострадавшего подняла эту тему в топ.

из комментов:

* Может он там во сне митинговал против улучшения конституции.
* Бедолага оказал умышленное электрическое сопротивление требованиям сотрудников полиции...

* Поскольку пытки фактически узаконены, то ткнуть шокером это как "здрасте"
* Кто же так будит? Из табельного в ногу надо было выстрелить, сразу бы проснулся и сердце не схватило бы.

и так далее
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Маленький мальчик нашел автомат
Больше никто не придет в детский сад.
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Маленький мальчик нашел самокат.
Больше в деревне столбы не стоят.
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