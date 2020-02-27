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 Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Дмитром Гринем прощатимуться завтра в Шостці. ФОТО

Завтра, 28 лютого, у Центрі культури та дозвілля міста Шостка Сумської області за адресою: вул. Садовий бульвар, 13, об 11.30 розпочнеться церемонія прощання з Дмитром Володимировичем Гринем, 1992 року народження, мешканцем Шостки, військовослужбовцем, старшим водієм мотопіхотного відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 27 лютого вранці в районі міста Майорськ Донецької області внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це йдеться на офіційному сайті Шосткинської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"28 лютого 2020 року Шостка прощатиметься з Дмитром Гринем. Траурні заходи відбудуться в Центрі культури та дозвілля, вул. Садовий бульвар, 13. Церемонія прощання розпочнеться об 11.30. 12.00 – церковна панахида 13.00 – траурна хода" - зазначається у повідомленні.

Дмитро Гринь народився 15.07.1992 року. Закінчив вище професійне училище №19 міста Шостка.

У вересні 2014 року був призваний на військову службу в ЗСУ. З січня 2019-го проходив службу за контрактом у 58-й ОМПБр.

У нього залишились батьки.

Розпорядженням міського голови 28 лютого 2020 року у місті Шостка оголошено днем трауру

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Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Дмитром Гринем прощатимуться завтра в Шостці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178229
 
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