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 Події, Фоторепортаж
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 Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Учора ввечері на Хмельниччині поліцейський на автомобілі Skoda Octavia скоїв наїзд на велосипедистку. Жінка загинула на місці. Водій самостійно викликав швидку і дочекався приїзду медиків і правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля Skoda Octavia скоїв наїзд на велосипедистку. У результаті ДТП жінка загинула на місці.

Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп’яніння поліцейський не перебував.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР 01
Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР 02
Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР 03
Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР 04
Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178224
 
 
 Топ коментарі
 
жаль женщину на велодрандулете... (да и копа...если действительно трезв и так..."зеванул")
ехала без маячков на велике и светоотражающих полос на одежде... скорее всего
не оправдываю никого....но иногда этих двухколесных совершенно не видно в темноте
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может даже и премии не дадут
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ну если ехала посредине трассы(направления то есть), то...... ах да "должен был выбрать безопасную скорость бла-бла-бла"......

надо так - если не в светоотр. одежде и без катафотов(а лучше - шоб светилось взаду), то родаки пусть оплачивают ремонт кара(машины).
кретины просто ездят бухие ночью на велеках.
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Кількість збитих поліцейськими учасників дорожньного руху вказує на те що їм все таки дають за це премії.
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Борис Джонсон могут в мае посетить Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.
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Хоть день бывает чтобы полицаи не убили не обокрали, не задавили людей? Кто завтра будет жертвой полицаев?
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Та пи@дець... це курва у копів флєшмоб іде такий?
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жаль женщину на велодрандулете... (да и копа...если действительно трезв и так..."зеванул")
ехала без маячков на велике и светоотражающих полос на одежде... скорее всего
не оправдываю никого....но иногда этих двухколесных совершенно не видно в темноте
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Просто люди у нас очень беспечны, думают что всё плохое случается где то там и с кем то из телевизора....
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ну если ехала посредине трассы(направления то есть), то...... ах да "должен был выбрать безопасную скорость бла-бла-бла"......

надо так - если не в светоотр. одежде и без катафотов(а лучше - шоб светилось взаду), то родаки пусть оплачивают ремонт кара(машины).
кретины просто ездят бухие ночью на велеках.
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Я светился как НЛО и водитель зацепил меня за руль зеркалом, притормозил, глянул что встаю и на газ, правило 1,5 метра нашим водилам до одного места, и хоть светоотражающие трусы если за рулём хам...
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Ну так у нас не все лишь велосипедисты не быдло, мало кто с водителей небыдлом может быть.... Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР - Цензор.НЕТ 4412
Но просто ночью по таким "трассам" ... ехать .... на велике..... Лото Забава - поставь 50грн. и получишь вход, а вот вход х.з. куда, куда сам поставивший пожелает(чаще всего - в сообщество лохов)))
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Ночью по трассам это камикадзе, согласен, меня сбили в черте города при уличном освещении, наши водители в любое время суток опасны для велосипедистов, вот в Англии водители шарахаются от велосипедистов законы такие что предпочитают объехать с некоторой перестраховкой)
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Какие полтора метра? У нас дороги позволяют ехать в 1,5 метров от обочины или выезжать на встречку через сплошную чтобы заработать хороший штраф от мусоров сидящих в кустах или еще хуже на встречное авто. А теперь поцелуйте власть у сраку. Ато она признала вроде новые стандарты где дороги нужно сузить до европейских стандартов, чтобы секономить и больше украсть, только забыли что в Европе есть отдельные велосипедные дорожки.
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Какой штраф? Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР - Цензор.НЕТ 9354 Да, на встречку, но такие как ты, не ждут когда встречка освободится а в притирку вытесняют велосипедиста на обочину...
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Так это Гросе сказать спасибо надо, за узкие дороги.
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шел бы ты козе в трещину со своими 1,5 метра. это где-то в пдд есть? нет, а вот то, что велопиздисты должны ехать как можно ближе к правой стороне, а не посреди дороги есть
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Вот ты и сиди у своей вонючей козы в п**де если дебил и купил права, метр а не как можно ближе к правой стороне и обгонять велосипедиста ты должен на безопасном расстоянии а не как можно ближе к велосипедисту, **** ***** выстрелял бы ****** вместе с дебилами которые тебя высрали...
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хорошо видно оранжевые катафоты на педалях (они есть почти всегда) и при вращении они ещё и "мигают".. это если водитель смотрит на дорогу, конечно, а скорость "снаряда" выбрана такой, что позволяет его контролировать в соответствующей дорожной обстановке
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катафоты? На педалях? А если дама в сапогах с каблуками?
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...ну шо ж.. общеизвестно, что дамы на каблуках - самые безбашенные и скоростные беспередельщики на дорогах..
а вообще, посоветовал бы пересесть с авто на велосипед всем обиженным велосипедистами водителям четырёх колес и проехать соблюдая ПДД на двух колесах, и не парке, а по обычной дороге и не пять километров, а хотя бы километров двадцать пять - и после делать выводы..
ЗЫ предупреждая тупые комменты "олигархов-шумахеров": водитель с двадцатипятилетним безаварийным стажем, из "автопарка": малолитражка, внедорожник, мотоцикл, пять велосипедов (разных типов, самый актуальный транспорт для одного человека)
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Они все узколобые неандертальцы, ездят по понятиям, сидят в кабине на четырёх колёсах и в любых тёрках с велосипедистом живы здоровы а велосипедист инвалид в лучшем случае...
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Катафот хоч один на вєліку був? Одяг був зі світловідбиваючими елементами?
Чи чорна, як смерть, фігачила посеред дороги?
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на передньому колесі ніби, на педалях бачу
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Поліцейський сам викликав,не втік...бувають же дива ...
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Якщо ви водите авто, то повинні знати, що ми всі, водії - потенційні злочинці. Кому везе не потрапити під статтю; а кому ні. На жаль...
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було кілька випадків коли велосипедиста за лічені метри перед машиною встигав побачити. а тут не повезло обом
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Катафотов на велике нет. Если и жилета светоотражающего не было, то пента оправдать и отпустить.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы...

А что, уже все расследовали и все экспертизы сделали? И судом доказано что виноват полицейский?
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По украинским законам пешеход всегда прав. Даже если он ночью бухой валяется посреди дороги - он всё равно прав. А велосипедист приравнен к пешеходу.
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Ну не удивительно, что в стране кретинов, которые выбирают президентом клоуна такие идиотские законы.
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никто не соблюдает скорость ехал бы как надо то было бы минимально или затормозил бы
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Никто не штрафует этих долбанутых камикадзх за езду без ночной экипировки, вот и результат.
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Чорт Аваков вже за%бав з своїми підопічними-уйобк%ми! За тридцять років незалежності такого мусорського безпредєла не було, як при чортові Авакові...
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