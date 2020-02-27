 Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля Skoda Octavia скоїв наїзд на велосипедистку. У результаті ДТП жінка загинула на місці.

Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп’яніння поліцейський не перебував.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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