 Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля Skoda Octavia скоїв наїзд на велосипедистку. У результаті ДТП жінка загинула на місці.
Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп’яніння поліцейський не перебував.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.
ехала без маячков на велике и светоотражающих полос на одежде... скорее всего
не оправдываю никого....но иногда этих двухколесных совершенно не видно в темноте
надо так - если не в светоотр. одежде и без катафотов(а лучше - шоб светилось взаду), то родаки пусть оплачивают ремонт кара(машины).
кретины просто ездят бухие ночью на велеках.
Но просто ночью по таким "трассам" ... ехать .... на велике..... Лото Забава - поставь 50грн. и получишь вход, а вот вход х.з. куда, куда сам поставивший пожелает(чаще всего - в сообщество лохов)))
а вообще, посоветовал бы пересесть с авто на велосипед всем обиженным велосипедистами водителям четырёх колес и проехать соблюдая ПДД на двух колесах, и не парке, а по обычной дороге и не пять километров, а хотя бы километров двадцать пять - и после делать выводы..
ЗЫ предупреждая тупые комменты "олигархов-шумахеров": водитель с двадцатипятилетним безаварийным стажем, из "автопарка": малолитражка, внедорожник, мотоцикл, пять велосипедов (разных типов, самый актуальный транспорт для одного человека)
Чи чорна, як смерть, фігачила посеред дороги?
А что, уже все расследовали и все экспертизы сделали? И судом доказано что виноват полицейский?