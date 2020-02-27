 СБУ виявила схованку з вибухівкою, гранатометними пострілами та понад сотнею набоїв на Луганщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканка Лисичанська, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", залишила за місцем свого проживання схованку зі зброєю та боєприпасами.

Зі схрону, облаштованого в гаражі приватного будинку, правоохоронці вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ 17-М, три гранати різних модифікацій, саморобний вибуховий пристрій, підривники, вибухову речовину, два сигнальні патрони СП-26 та понад сто набоїв різного калібру.

За цим фактом тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

На початку цього року слідчі СБУ вже повідомили фігурантці справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині чоловік намагався продати на ринку гранату і тротилові шашки, - Нацполіція. ФОТО



