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Все про:боєприпаси (978) Луганщина (1937) СБУ (5340)

 СБУ виявила схованку з вибухівкою, гранатометними пострілами та понад сотнею набоїв на Луганщині. ФОТО

Служба безпеки України виявила в Луганській області місце незаконного зберігання військових засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканка Лисичанська, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", залишила за місцем свого проживання схованку зі зброєю та боєприпасами.

Зі схрону, облаштованого в гаражі приватного будинку, правоохоронці вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ 17-М, три гранати різних модифікацій, саморобний вибуховий пристрій, підривники, вибухову речовину, два сигнальні патрони СП-26 та понад сто набоїв різного калібру.

За цим фактом тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

На початку цього року слідчі СБУ вже повідомили фігурантці справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

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СБУ виявила схованку з вибухівкою, гранатометними пострілами та понад сотнею набоїв на Луганщині 01
СБУ виявила схованку з вибухівкою, гранатометними пострілами та понад сотнею набоїв на Луганщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178200
 
 
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хорошая служба в СБУ - солдат погибло в сотни раз больше чем (у них спецназ же свой имеется!) "службунов". В Донецке вообще, как и в Крысме - тупо переметнулись ублюдки на сторону боевиков.
Служите-служите, пойду в церковь, вставлю свечу и все: будете "гореть вечно" СБУ обнаружила тайник с взрывчаткой, гранатометными выстрелами и более сотней патронов на Луганщине - Цензор.НЕТ 9966
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херь какая то
если бы не самодельное взрывное устройство
хотя и оно попадает под принадлежности для ловли рыбы
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