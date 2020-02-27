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 Події, Суспільство
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 СБУ на Буковині затримала прикордонника, який вимагав 1500 євро за допомогу в контрабанді сигарет. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили інспектора Чернівецького прикордонного загону, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою версією, військовослужбовець вимагав та отримав від місцевого жителя 1,5 тисячі євро. За таку суму інспектор обіцяв чоловіку сприяння у незаконному переміщенні поза пунктами пропуску тютюнових виробів із однієї з європейських країн.

Правоохоронці затримали зловмисника у відділі прикордонного загону під час отримання 1000 євро – другої частини хабаря.

СБУ на Буковині затримала прикордонника, який вимагав 1500 євро за допомогу в контрабанді сигарет 01
СБУ на Буковині затримала прикордонника, який вимагав 1500 євро за допомогу в контрабанді сигарет 02

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України правопорушнику оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та перевіряються інші факти можливої причетності посадовця до контрабандного переправлення товарів через державний кордон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178188
 
 
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Как то закрутили заголовок. Не вымогал, а предлагал решить вопрос. Скорее контрабандисты сами подошли к нему, но вот с суммой не сошлись
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Ніт, это избушники взяли за кое-шо местного контрабандоса (шо не сложно, бо местные - все контрабандосы, включая погранцов и самих избушников) - и подослали его к погранцу.
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тобто прикордонник мав би сприяти зароблянню
Україною валюти безкоштовно ?
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Достали уже эти новости с сигаретным экспортом почему то называемым контрабандой,сбу должно ловить и сажать свинарчуков и ахметок,а таможенников на западной границе вообще не должно быть.
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