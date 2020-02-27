EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2104  7
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2801) Львівщина (1056)

 Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі "Київ-Чоп", - поліція. ФОТО

На Львівщині поліцейські розслідують обставини ДТП, унаслідок якої загинув водій "Фольксвагена"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого близько 19:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у місті Дубляни Жовківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль "Фольксваген Джета", яким керував 29-річний житель Пустомитівського району, та маршрутний автобус БАЗ сполученням "Львів-Дубляни", під керуванням 49-річного львів'янина.

Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі Київ-Чоп, - поліція 01

Також дивіться: На трасі "Київ-Чоп" на Львівщині в ДТП загинули двоє людей. ФОТО

Унаслідок зіткнення водій легковика від травм помер на місці події, його 16-річний пасажир із тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Також по медичну допомогу звернулися водій автобуса та п’ятеро його пасажирів.

Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі Київ-Чоп, - поліція 02

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Одна людина загинула, семеро травмовані внаслідок зіткнення легковика з маршруткою на трасі Київ-Чоп, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178170
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
1) Это какая же скорость была у водителя легкового автомобиля?
2) Поворачивал он так, что-ли (поворот налево)?
 показати весь коментар
 
За це, треба лишати прав водія WV пожиттєво! Стаття якось по дебільному написана!
 показати весь коментар
 
Да он уже Святому Петру на входе в рай/ад экзамен по вожднию сдает.
 показати весь коментар
 
судя по карте, дубляны вообще то севернее львова и трассы
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору