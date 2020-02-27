 Співробітники приватного медцентру на Полтавщині продавали рецепти на психотропи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Із листопада 2019 року до січня 2020 посадові особи медичного центру, що працював під "ширмою" надання легальної медичної допомоги наркозалежним особам, незаконно видали близько 600 рецептів на наркотичні лікарські засоби на майже мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

В організації діяльності наркологічного центру підозрюють головного лікаря одного з міських медичних закладів.

Встановлено, що медперсонал клініки виписував рецептурні бланки "пацієнтам" без наркотичної залежності та, відповідно, без медичних показань для отримання замісної підтримувальної терапії.

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За рецепти, видані здоровим пацієнтам для отримання 12 тисяч доз наркотиків, клініка отримала понад 300 тисяч гривень прибутку.

Припис на отримання сильнодійних лікарських засобів "клієнти" мали можливість отримати під час так званої консультації. За кожний прийом та рецепт на банківський рахунок клініки вони перераховували понад 600 гривень.

Крім того, в медичному закладі діяла так звана "бонусна" система. За трьох нових "пацієнтів" постійні клієнти отримували безкоштовний рецепт на наркотичний препарат в одній з аптек міста.

Вирішується питання про повідомлення посадовим особам підозр у скоєнні злочинів. За викритими фактами поліція здійснює досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: незаконний збут наркотичних засобів (ст. 307), незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319), підроблення документів, бланків, збут чи використання підроблених документів (ст. 358)ю





