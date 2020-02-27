 Бригадне містечко за стандартами НАТО будують у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Під час візиту було проінспектовано територію майбутнього адміністративно-житлового містечка бригади в пункті постійної дислокації (ППД), розташування одного з мотопіхотних батальйонів, майбутньої солдатської їдальні цього батальйону, парку бойових машин та автомобільної техніки тощо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Уже виділено кошти на будівництво інфраструктури бригади за стандартами НАТО в місті Маріуполі, де буде передбачено адміністративну, паркову та житлову зони. Отже, військовослужбовці бригади зможуть після вирішення низки побутово-житлових проблем більше зосередитися на питаннях бойової підготовки.

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