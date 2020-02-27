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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Маріуполь (628) НАТО (2305) будівництво (471) ЗСУ (450)

 Бригадне містечко за стандартами НАТО будують у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Днями командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Ігор Палагнюк здійснив робочу поїздку у війська. Однією з частин, яку відвідав командувач, була мотопіхотна бригада.

Під час візиту було проінспектовано територію майбутнього адміністративно-житлового містечка бригади в пункті постійної дислокації (ППД), розташування одного з мотопіхотних батальйонів, майбутньої солдатської їдальні цього батальйону, парку бойових машин та автомобільної техніки тощо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Уже виділено кошти на будівництво інфраструктури бригади за стандартами НАТО в місті Маріуполі, де буде передбачено адміністративну, паркову та житлову зони. Отже, військовослужбовці бригади зможуть після вирішення низки побутово-житлових проблем більше зосередитися на питаннях бойової підготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У березні має відбутися перехід ЗСУ на нову структуру, - заступниця міністра оборони Фролова

Бригадне містечко за стандартами НАТО будують у Маріуполі 01
Бригадне містечко за стандартами НАТО будують у Маріуполі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178167
 
 
 Топ коментарі
 
Стоїть. Руйнується. Вже пів року, як труба дав команду зупинити будівництво. Хіба не читали?
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Стоїть. Руйнується. Вже пів року, як труба дав команду зупинити будівництво. Хіба не читали?
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Какое строительство? Он в 19м должен быть здан!!!!
По крайней мере по ******* порохни и полторашки!!!
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Чмошне, а в якому році ти живеш? В якому році Янелох з пліснявими прийшов до влади. В якому році труба наклав арешт?
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вот это достижение - небось все за три месяца построили и сдали - или? - хотя если у самих нет результатов - надо показывать ,шо было сделано ,до них - но главное сделано
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Пооностью согласен. Еще каких то полгода назад,при тех же условиях и на том же ресурсе все строилось в десятки раз быстрее,надежнее и прочнее !
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Стандарты НАТО предусматривают защиту от ракетно-ядерного удара.
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ну да, выдают белые тапочки, паланкин и Пиплию(последнее - для чтения заклинаний на ночь)
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При ядерній атаці військовий має тримати зброю на витягнутих руках, щоб оплавлений метал не капав на нові берці.
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Построят для последующей сдачи "лугандонцам" после очередного "розведення"?
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Теперь главное, чтобы какая-нибудь вороватая тыловая "шайка-лейка", не нагрелась, и тем самым не разрушила все цивилизованные стандарты. А главное так необходимого нам сейчас НАТО.
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В ЗСУ потрібно відновити будівельні частини, де зможуть працювати по найму чи служити за контрактом
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