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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2935) Івано-Франківськ (131) СБУ (5340)

 На хабарі в 118 тис. грн затримано головного інженера комунального підприємства Івано-Франківська, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України підозрює в отриманні хабаря в розмірі майже 120 тис. грн головного інженера одного з комунальних підприємств Івано-Франківська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, посадовець вимагав гроші у місцевого жителя за продаж будівельних матеріалів, що перебували на балансі підприємства. Реалізація "товару" планувалася головним інженером із порушенням передбаченої законом процедури.

Правоохоронці затримали посадовця на території підприємства після одержання 118 тис. грн - всієї суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії.

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На хабарі в 118 тис. грн затримано головного інженера комунального підприємства Івано-Франківська, - СБУ 01
На хабарі в 118 тис. грн затримано головного інженера комунального підприємства Івано-Франківська, - СБУ 02
На хабарі в 118 тис. грн затримано головного інженера комунального підприємства Івано-Франківська, - СБУ 03
На хабарі в 118 тис. грн затримано головного інженера комунального підприємства Івано-Франківська, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178164
 
 
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На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ - Цензор.НЕТ 8977 Вам же зебілам тупорилим Гончарук пояснив телепкам безмозглим, що корупція лише внизу, на вищих щаблях її ПЕРЕМОГЛИ!!! На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ - Цензор.НЕТ 7308
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Нищеброд, иди включай "Прямий" и запаривай мивину.
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СБУ? Коммунальное предприятие? Взятка? Безопасность страны? Frustration...
И это при том, что оманские похождения позабыты, ермак возглавил оп, рабинович ездит страну-агрессор, а мертведчук все еще жив...
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ну це вже точно останній був...корупцію подолано
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в національній валюті брав - патріот одначе )
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