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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7351) пограбування (439) Нова пошта (10)

 Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення "Нової пошти" у Києві. ВІДЕО+ФОТО

26 лютого, в Дніпровському районі столиці в відділення Нової пошти №130 увійшов чоловік у військовій формі і медичній масці. Він підійшов до каси і, діставши пістолет, зажадав віддати йому гроші з каси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.

Як пише видання, відео з камер спостереження пошти вдалося роздобути активістам ГО "Автопатруль Майдан". На ньому видно, як чоловік направляє пістолет на співробітника "Нової пошти".

За попередньою інформацією, "улов" зловмисника становить близько 20 тисяч гривень. Після того, як чоловік отримав гроші з каси, він покинув місце злочину. У будівлі пошти працювали слідчі, а патрульні отримали орієнтування на затримання грабіжника. В інциденті обійшлося без постраждалих. Був у підозрюваного бойовий пістолет чи муляж, поки також невідомо.

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Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення Нової пошти у Києві 01

З місця пограбування чоловік втік. На місце прибула патрульна поліція і слідчі головного управління поліції. Підозрюваного розшукують.

Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення Нової пошти у Києві 02

Фото і відео: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178162
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо ватному сивухо. Теперь сепары свободно , по упрощённой процедуре участвуют в программе примирения блд!!😬😬😬
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А принт рок группы на военной форме был? А рост его - не метр восемьдесят? А он случайно песенку не напевал: - "Тыхо прыйшов, тыхо пишов"? Аваков, я раскрыл преступление. А главное, вам его и ловить - не надо.
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Первый пример совместного патрулирования ?
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сбежал явно по мотивам Колобка!....надо запретить эти вредные сказки
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Может просто посылку из Китая так креативно забирал?
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А принт рок группы на военной форме был? А рост его - не метр восемьдесят? А он случайно песенку не напевал: - "Тыхо прыйшов, тыхо пишов"? Аваков, я раскрыл преступление. А главное, вам его и ловить - не надо.
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Спасибо ватному сивухо. Теперь сепары свободно , по упрощённой процедуре участвуют в программе примирения блд!!😬😬😬
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А если это бывший АТОвец? Тогда все встанут на его защиту, возьмут на поруки и будут обвинять "кговавый гежым".
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Думаю, что всё не просто так!
Ублюдки с Новой Почты занимаются мошенничеством...
Просто, человек решил томстить... Я его понимаю!
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можно просто насрать под дверью, и никакой уголовной ответственности
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Кажды по разному себе представляет месть!
Может, человек воспитанный и взять насрать под дверью не может себе позволить... Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення "Нової пошти" у Києві - Цензор.НЕТ 7748
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???
Иди в простую ПОЧТУ...
Там без мошенничества))))
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С удовольствием бы ходил... Если бы ОЛХ работал и с Укрпочтой!
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Деньги - грязь. Это уборщик. Волонтёр.
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Первый пример совместного патрулирования ?
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Сотрудник НП просто без маски был вот его и ограбил чел в маске..А если б тот был в маске то его б не тронули
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Ну не только же "Новой почте" грабить клиентов..
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Даунбассян полно в Киеве и других больших городах : взрывают банкоматы, грабят почту, нападают на дома... Скоро Сивоха интергрирует заповедники и всё это увеличится в разы - они будут совершать набеги на более богатую Украину ( у себя дома уже даже метал порезали), а потом возвращаться в дынырию - не трожь ветеранов-получленцев!
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ничего удивительного,если военную форму можно просто купить в магазинах в Украине
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По предварительной информации, "улов" злоумышленника составил около 20 тысяч гривен.Источник: https://censor.net.ua/p3178162Если не борзеть, покупать плавленный сырок и таблэтки от корнавируса -на месяц хватит.
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последние пол года людей на работах массово сокращают
ФОПы массово закрываются, то ли ещё будет..
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Всем у кого дома есть камуфляж и медицинская маска приготовится.
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