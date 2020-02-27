 Озброєний чоловік у військовій формі і медичній масці пограбував відділення "Нової пошти" у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.
Як пише видання, відео з камер спостереження пошти вдалося роздобути активістам ГО "Автопатруль Майдан". На ньому видно, як чоловік направляє пістолет на співробітника "Нової пошти".
За попередньою інформацією, "улов" зловмисника становить близько 20 тисяч гривень. Після того, як чоловік отримав гроші з каси, він покинув місце злочину. У будівлі пошти працювали слідчі, а патрульні отримали орієнтування на затримання грабіжника. В інциденті обійшлося без постраждалих. Був у підозрюваного бойовий пістолет чи муляж, поки також невідомо.
З місця пограбування чоловік втік. На місце прибула патрульна поліція і слідчі головного управління поліції. Підозрюваного розшукують.
Фото і відео: сайт "Информатор"
Ублюдки с Новой Почты занимаются мошенничеством...
Просто, человек решил томстить... Я его понимаю!
Может, человек воспитанный и взять насрать под дверью не может себе позволить...
Иди в простую ПОЧТУ...
Там без мошенничества))))
ФОПы массово закрываются, то ли ещё будет..